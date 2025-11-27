Soudce není stroj – a naštěstí ani matematik
Jenže tam, kde rozhoduje člověk, se do hry vždycky připlete i něco,
co v paragrafu nenajdete. Když se řeší osudy rodin, nevystupují jen zákony, ale i životní příběhy těch, kdo o nich rozhodují.
Odbornice na opatrovnické právo, doc. Renata Šínová, řekla v jednom
z podcastů, věnovaných konfliktům rodičů a boji o dítě:
„Ta opatrovnická kauza většinou něčím začíná, postupuje a v průběhu toho si ten soudce tvoří určitý názor na tu věc. A ten názor je vždy subjektivní. Ale to je odborně řečeno subjektivní. Skutečně, na to jsou projekty, které říkají soudce není stroj a zejména v oblasti rodinného práva si s sebou něco nese. Máme už prokázané, že jinak prostě rozhoduje soudce, který je 5x rozvedený, jinak rozhoduje soudce, který se sám třeba soudil o dítě, jinak rozhoduje soudce, který ještě nemá žádné zkušenosti z oblasti toho rodinného práva. A ono to není tzv. špatně. Ono je jenom férové si to říct. ...“.
Tento výrok nám jasně připomíná, že i když soudce postupuje podle zákona a právních předpisů, během celého procesu si nevědomky – nebo vědomě – utváří svůj vlastní názor.
V právní teorii se připouští, že soudní rozhodnutí nikdy není absolutně neutrální. Vždy je ovlivněno interpretací zákona, důkazy a osobním úsudkem soudce – jeho zkušenostmi i citem pro spravedlnost. I když používá objektivní pravidla, jeho rozhodnutí mají subjektivní složku.
„Subjektivní“ ale neznamená „nespravedlivé“ nebo „libovolné“. Znamená to jen, že osobní úsudek hraje při interpretaci faktů a aplikaci zákona svou roli.
A co neutralita? Spíš ideál než skutečnost. Soudce se sice snaží být nestranný, ale úplně odstranit osobní složku nejde. Takže až příště někdo bude tvrdit, že soud je „čistě objektivní“, klidně se zasmějte – je to jako tvrdit, že matematik nemá oblíbené číslo.
I ten nejlepší soudce má své preference, své zkušenosti a občas i špatný den – a to vše ovlivňuje, jestli dítě skončí u matky, otce, nebo u souseda, co se jen náhodou dostal k podání.
A tak zůstává otázka, která se vznáší nad každou opatrovnickou síní jako nepozvaný host: je dobře, že o tak zásadních věcech rozhoduje jeden jediný samosoudce? Jeden člověk se svými zážitky, ranami, sympatiemi i averzemi? Měli bychom si přiznat, že spravedlnost stojí někdy na jediné židli. A ta se občas trochu houpe.
V některých zemích se už soudci učí, jak neutralizovat svůj kognitivní bias.
Otázka totiž nezní „Může být soudce bez předsudků?“
Otázka zní „Dokážeme systém nastavit tak, aby předsudky jednoho člověka neřídily celý osud dítěte?“
Eva Sedláková
Malé trumfy, velké ego
Rozvod, hypotéka a rodičovská péče. Připravte se na příběh o absurditě, frustraci, a ironickém humoru. O tom, jak Petr objevil statečnost... a Emma objevila trpělivost.“
Eva Sedláková
Láska
Na začátku je to snadné. Většinou „milujeme“ představu druhého člověka, své očekávání a tu chemii — je to zároveň období projekcí a hormonů, kdy všechno působí jednoduše.
Eva Sedláková
ZOO - dýňové hody, bossing a dívčí pirátská jízda
V pražské zoo se hází dýněmi a na magistrátu zase argumenty. Obojí má podobný výsledek – slupky všude a pach, který nejde vyvětrat.
Eva Sedláková
Švarcsystém – jak stát trestá to, co sám stvořil
Říká se, že rodiče mají nést zodpovědnost za své děti. I když se nevyvedou. Jenže stát to vidí jinak – svoje dítě jménem Švarcsystém nejdřív zplodil, vychoval a naučil chodit po úřadech, a teď se tváří, že ho v životě neviděl.
Eva Sedláková
Greta - selektivní soucit online
Říká se, že dobrý úmysl je polovina cesty do pekla. Tentokrát chtěla ukázat utrpení Palestinců. A ukázala ho bravurně – jenže fotkou Izraelce, kterého unesl Hamás.
|Další články autora
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
Televizní hvězda, která vyhrála studenou válku. Neuvěřitelný příběh Billa Buckleyho
Premium Byl to známý americký komentátor veřejného a politického života, publicista a spisovatel. Byl to...
Poptávková doprava se rozjíždí po celém Česku. První projekt ale neuspěl
Dodávka na zavolání může už od letošního července být běžnou součástí veřejné dopravy. Část krajů...
Konec účelových rezignací? Senátoři chtějí odstranit neduhy mimořádných voleb
Premium Ve stovce obcí Česka se za uplynulé tři roky konaly mimořádné volby, vyvolané zastupiteli, kteří na...
ČT přinese více investigace i pořadů pro děti, představuje plány její šéf Chudárek
Nový ředitel České televize Hynek Chudárek chce zefektivnit veřejnoprávní televizi, více zacílit na...
- Počet článků 63
- Celková karma 24,89
- Průměrná čtenost 745x