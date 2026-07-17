Slovácko sa nesúdí - jak sa dělá u nás politika aneb co řekla babka
Dneskaj je to skór služba vlastním šrajtoflám, kamarádům a všelijakým vyčúraným kmotrům.
Tož vám povím, susedi, že dělat dneska politika, to je kumšt. Musíš mět paměť jak kapr po Vánocách, žaludek jak prase a držku tak hroší, že by sa za ňu nestyděl ani válec na asfalt.
Lidé makajú jak barevní, odvádijú daně, platijú všecko možné aj nemožné, a eště jim u televize vysvětlijú, že sa majú vlastně jak prasata v žitě. Akorát nikdo neřekne, čí žito to vlastně je.
Máme už aj svého novodobého Jánošíka. Enem temu sa jaksi popletla robota. Neobírá bohaté, aby pomohl chudým. Kdepak. Obere chudé, bohatým eště přisype a cestú si aj sám nacpe kapsy, kdyby náhodú něco zbylo. Kdyby to viděl ten pravý Jánošík, tož by radši šel dobrovolně dělat berního.
„A potem tu máme ministra zahraničí. Diplomat má umět poslat člověka do prdele tak pěkně, že sa na to vypravení eště usmívá. Ale ten náš to nekdy vezme zhurta a pošle tam rovno celú diplomaciju.“
Pak je tu ten vládní zmašťěnec. O ničem neví, ničemu nerozumí a dycky, když otevře hubu, člověk si přeje, aby ju zase rychlo zavřel. Kdyby sa rozdávaly medaile za trapasy, tož už by mu je museli vozit na paletách.
A nemožu zapomenút ani na ministra schodů bez ministerstva. Hore, dole, hore, dole, jak kdyby tým chtěl vyšlapat státní dluh. Člověk má chvílama pocit, že naše hospodářství stojí enem na jeho lýtkách.
A koryta? To je kapitola sama pro sebe. Jak sa někde uvolní flek, vyroste tam jak po dešti bratranec od švagra, kerý už od malička cítil, že jeho životním posláním bude sedět ve správní radě a brát prachy za mudrování. Životopis na půl stránky, zkušenosti na tři řádky, ale známostí jak sviňa. Telefonní seznam by mu záviděl aj operátor.
Ve sněmovni to vypadá jak na dědině, když sa děcka porvú o lopatku na pískovišťu. Jedni po sobě hážú písek, druzí řvú, že za všecko možú tamti, třetí svolajú tiskovku a čtvrtí založijú vyšetřovací komisi. A tá nakonec doporučí založit další komisi, aby sa zjistilo, proč ta první hovno zjistila.
Tiskovky? To je také pěkné divadélko. Novinář sa zeptá na kozu, politik začne mluvit o krávě, sám sa pochválí, rukama zamává a pak už pádí do sněmovny, kam za ním novinář nemože. Jak zajíc, co zdrhá před honcama.
Ale najvětší záhada? Volič.
Celý rok eném nadává. V hospodě, doma u televize, na fejsbuku aj u plotu se súsedem. Pak dojde k urně, chvilku si škrábe palicu... a šup tam hodí temu istému šaškovi, na kerého už minule nadával. Tož to je jak chodit každý pátek do tej istej hospody, nadávat na teplé pivo a za týden si dat zas to samé.
Cirkus bývá aspoň za vstupné. Tady si ho platíme z daní.
A víte, čeho sa bojím najvíc?
Že jediná kultura, kerú naši politici opravdu majú, sú bakterie.
(Pozn.: obrázek vytvořen pomocí AI)
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