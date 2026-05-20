Roy Cohn: učitel Donalda Trumpa
Donald Trump si vybral právě takového učitele. Jmenoval se Roy Cohn.
Když se dnes mluví o Trumpovi, často se řeší jeho styl: útok, protiútok, popření, mediální chaos. Jako by to byl vrozený talent. Jenže podobné návyky se obvykle nerodí ve vakuu – někdo je předává dál.
Roy Cohn a logika moci
Roy Cohn nebyl jen právník. Byl to člověk, který chápal právo především jako nástroj moci, ne jako morální systém. V jeho pojetí nebylo rozhodující, co je „správné“, ale co je možné prosadit, když znáš správného soudce, správného novináře a správného vyděrače. Roy Cohn nepatřil k těm, kdo by věřili ve spravedlnost. Věřil v telefonní seznam, kompromitující informace a správně načasovanou hrozbu.
Je mu připisován výrok: „Don’t tell me the law, tell me the judge.“ Aneb (volně parafrázováno): „Nejde o to, co říká zákon, jde o to, co na koho víš.“
Jeho kariéra začala během éry senátora Josepha McCarthyho, kdy se podílel na vyšetřování údajných komunistických vlivů v 50. letech. Tato doba byla charakteristická tím, že samotné obvinění často stačilo
k likvidaci kariéry, bez ohledu na důkazy. Byla to doba, kdy paranoia dostala kancelář ve Washingtonu a vlastní sekretářku. A Cohn se naučil základní pravidlo: není nutné mít pravdu — stačí mít mikrofon a nebát se zničit protivníka.
Newyorská praxe a role „fixera“
Později přesedlal do mnohem výnosnějšího odvětví – stal se „fixerem“ newyorské smetánky. To je elegantní výraz pro člověka, který zařídí vše, co se oficiálně zařídit nedá. Politické kontakty, tiché dohody nebo zastavení nepříjemného vyšetřování. Jeho činnost je v některých zdrojích spojována s prostředím, kde se setkávaly zájmy developerů, odborů i osob napojených na organizovaný zločin.
Vstup Donalda Trumpa
V roce 1973 čelila firma Trumpovy rodiny federální žalobě za rasovou diskriminaci při pronájmu bytů. Běžný právník by doporučil: dohodnout se, minimalizovat škody, stáhnout se. Cohn však zvolil opačnou strategii: agresivní protiútok, medializaci konfliktu a obrácení pozornosti na žalující stranu i vládu. Cílem bylo vytvořit dojem, že obětí není diskriminovaný nájemník, ale miliardářský developer.
Donald Trump byl nadšený. Našel svého mentora. Fred Trump už mu dal peníze; Roy Cohn mu dal návod, jak přežít v prostředí, kde pravidla píší ti, kdo je umí obejít. Nikdy nepřiznat chybu. Vždy útočit.
Cohn nebyl mafián v tradičním filmovém smyslu. Jeho role byla především zprostředkovatelská – byl mostem mezi luxusní kanceláří a zadní místností restaurace, kde se skutečně rozhodovalo.
V New Yorku 70. a 80. let se nedalo postavit mrakodrap jen s architektem a stavebním povolením. K tomu bylo potřeba zajistit stavební materiál i spolupráci odborů. Tyto oblasti byly kontrolovány lidmi napojenými na Genovese crime family a další mafiánské struktury. Jeho klientem byl např. boss Anthony „Fat Tony“ Salerno.
A Roy Cohn fungoval jako jeden z klíčových prostředníků, přes něž se Trump dostával do prostředí, kde se střetával velký byznys, politika a organizovaný zločin.
Cohnův styl byl jednoduchý: nikdy nepřiznat chybu, okamžitě přejít do protiútoku, vyhlásit vítězství bez ohledu na výsledek a používat média jako zbraň.
Důsledek a kontinuita
Roy Cohn zemřel v roce 1986, krátce poté, co byl vyškrtnut z advokátní komory za podvody a neetické jednání.
Trump zůstal. A Cohnův duch s ním.
Ne v podobě právníka, ale jako metoda.
Eva Sedláková
ALFA algoritmus
Eva Sedláková
Eva Sedláková
Eva Sedláková
Eva Sedláková
