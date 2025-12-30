Rodina bez příjmení
A přesto jste kdysi věřili, že když běžíte, někdo běží s vámi.
Že když upadnete, někdo si toho všimne.
Že když pomáháte, jednou se vám to může vrátit.
Když jsem byla hodně mladá, myslela jsem si, že rodina je to hlavní.
Že se na ni myslí v první řadě, automaticky, bez podmínek.
Že krev není voda a že se to počítá samo sebou.
A že kdo patří do rodiny, ten tam patří i v těch chvílích, kdy se to zrovna nehodí.
Život mě naučil jemnou matematiku.
Slušnost se, bohužel, nevrací automaticky jako bumerang.
Paměť je selektivní a laskavost nemívá zpáteční lístek.
Když někomu spěcháte na pomoc, neznamená to, že někdo přijde, až se budete topit vy.
Když jste opravdu na dně, často se neozvou ti „vaši“.
Ale lidé, kteří s vámi nesdílejí příjmení, ale jen ticho, smích nebo kus pochopení…
Ti, kteří vás mají rádi ne proto, že musí, ale proto, že chtějí.
A tak už se dávno nesnažím za každou cenu.
Nedělám si fotky klanu na sociálních sítích.
Netoužím po povinném objetí.
Přeju si jen to, aby v mém životě byli lidé, kteří přijdou, když je potřeba – ať už se je jejich příjmení jakékoli.
Možná to není tradiční přání. Ale je upřímné.
A tak dnes už rodinu nedefinuju podle příjmení, ale podle vztahu.
Podle toho, kdo zvedne telefon.
Kdo přijde.
A kdo si vzpomene – i bez notifikace.
Má rodina má jinou podobu, než jsem si vysnila.
Možná je skromnější, ale o to opravdovější.
Eva Sedláková
Maminčina předsevzetí aneb body pro přežití na další rok
Kašlu na předsevzetí. Nikdy mi žádné nevydrželo déle než tři dny a jeden pocit viny. Letos si dávám jediné: že se pokusím svým dětem systematicky a opakovaně vtloukat do hlavy základy slušného soužití.
Eva Sedláková
Brusel bez morální licence
Evropská unie ráda káže o hodnotách a boji s korupcí. Jenže ve chvíli, kdy se podezření z podvodů usadí přímo v jejích vlastních institucích, začne se morální katedra povážlivě kývat.
Eva Sedláková
Soudce není stroj – a naštěstí ani matematik
V soudní síni se čeká spravedlnost. Nikdo nebude zvýhodněn či znevýhodněn, rozhodnutí bude férové, odpovídat zákonu a pravda vyjde najevo.
Eva Sedláková
Malé trumfy, velké ego
Rozvod, hypotéka a rodičovská péče. Připravte se na příběh o absurditě, frustraci, a ironickém humoru. O tom, jak Petr objevil statečnost... a Emma objevila trpělivost.“
Eva Sedláková
Láska
Na začátku je to snadné. Většinou „milujeme“ představu druhého člověka, své očekávání a tu chemii — je to zároveň období projekcí a hormonů, kdy všechno působí jednoduše.
