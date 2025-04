Když tě rodiče štvou už jen tím, že existují. Když se tvůj pokoj promění v ekosystém nepořádku. Když má tvoje nálada víc zvratů než telenovela. Když odpověď „nic“ znamená „příběh na tři hodiny.

Puberta je, když tě rodiče štvou tím, že dýchají ve stejné místnosti jako ty. (Jako... proč si nemůžou najít jiný vzduch?!)

Trpíš selektivní hluchotou. Tvoje superschopnost, díky které slyšíš každé šeptání o jídle, ale už zařvání: „Mazej vynést koš“.

Neustále unavený, ale zároveň vzhůru do tří ráno na TikToku? Klidně. Melatonin? Neznám.

Věta „Jenom se ptám“ znamená půlhodinová přednáška rodičů, o kterou jsi nežádal.

Se naučíš ignorovat volání mámy tak dokonale, že bys s tím mohl na mistrovství světa.

Když jsi hladový 24/7, ale v lednici nikdy není to, co chceš.

Komunikace s rodiči? Spíš výslech, kde jsi hlavní podezřelý.

Co bylo ve škole?“ – „Nic.“ To znamená zhruba, že spolužák si zlomil nohu, učitel odešel na protest a tělocvikář oznámil kandidaturu na prezidenta.

Dokážeš se pohádat kvůli tónu, kterým se tě někdo zeptal, jestli chceš čaj. „Jak jako ‚chceš čaj?‘ To znělo útočně!“

Automaticky přepínáš do úsporného režimu, jakmile věta začíná: „To já v tvém věku....“

Věta „Ukliď si pokoj“ se rovná frontálnímu útoku na tvoji osobní svobodu. Životní krize level: přemýšlíš o emigraci do garáže.

Když tvůj telefon potřebuje nabíječku víc než ty spánek. On dostane nabíječku, ty si vybíráš kruhy pod očima a existenciální krizi.

A teď si představte, že tímhle level upem neprochází jenom teenager, ale i jeho rodiče. Ano, přežití puberty není výzva jen pro ty, co bojují s večerkou a chronickou únavou z TikToku, ale i pro dospělé, kteří se snaží udržet krok. Jenže když se pokusí zapojit do konverzace, často zjistí, že se ocitli ve světě, kde se běžná slova změnila v podivný kód.

„Bráško, včera jsem byl hard ghostnut, úplně L move.“

„F? Nebo aspoň mid?“

„Ne, full L, prostě opened a nic. A přitom jsme měli W convo den před tím.“

„Bro, to je NPC behavior. Ale aspoň sis neskočil do cringe DM vibes?“

„Naštěstí ne, ale reálně jsem si říkal, jestli nemám pullnout soft block.“

„Nah, to je mega petty. Zkus waitnout, jestli neudělá self-rez.“

„Lowkey jsem už skoro rage quitnul, ale možná má jen social battery na nule.“

„True. A když ne, tak hard pivot na jinou option, no cap.“

„Facts. Takže prostě let it cook?“

„Exactly. A když ne, tak je to skill issue na její straně, not yours.“

„W take. Jdu radši scrollit TikTok, než udělám nějakej downbad move.“

„Mood. Let’s dip.

A tak, když rodiče i teenageři bojují na dvou frontách – jeden s domácím chaosem a druhý s TikTokem a slangem – nakonec se ukáže, že přežití puberty je vlastně týmový sport. Když se oba tábory nakonec smíří, třeba za pár let budou moci vzpomínat na všechny ty absurdní „NPC behavior“ a „full L“, a s úsměvem dodávat: „Bylo to skill issue, ale aspoň jsme to přežili společně.“