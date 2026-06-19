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Politici pro vlastní rozvoj

Dobrá zpráva, národe! Bytů je dost. A můžete je mít za pár kaček! Pro plačku z Bíliny, ministryni pro vlastní rozvoj, paní Mrázovovou, byl levný městský byt za pár korun jediná jistota.

Byla tak chudá, že s dětmi nemohla ani na dovolenou. Do Japonska, Brazílie a Chile jezdila sama, bez dětí. Člověku se nad takovým osudem svírá srdce.

Podobně je na tom Tünde Bartha. V městském bytě na Žižkově za devět tisíc korun nebydlí. Jen si ponechala nájemní smlouvu. Bartha se ohání tím, že jednou bude byt pro dceru. Ale pokud Bartha nyní byt neužívá, není možné právo nájmu držet, až se to jednou bude zase hodit.

Má sice několik dalších nemovitostí, takže důvod pro držení městského bytu už dávno pominul, ale na druhou stranu kdo by se také vzdával jistoty? Rodinné stříbro se přece nevyhazuje!

Mezitím v městském bytě bydlí v podnájmu studentky. To je drobný detail, který se nazývá porušením smlouvy. Bartha si evidentně plete nájemní smlouvu s vlastnictvím. Ale lidi – nebudeme přece puntíčkáři!

A pak je tu kandidát ANO na primátora Prahy Ondřej Prokop.

Ten je důkazem, že sny se plní.

Nejdříve měl jeden byt. Pak dva. Potom tři. A najednou se ukázalo, že jich je šest. Člověk se ani nenaděje a nemovitosti se začnou množit rychleji než králíci. Ondra trpí možná Alzheimerem, jen o tom neví. Nedokážu si představit, jaká to musela být radost, když si vzpomněl, že má šest bytů!

Některé družstevní byty přitom vyšly jen na 2,615 milionu korun, což je cena velmi nízká. Prý se jim s partnerkou tak dařilo, že každý rok něco koupili. Někdo sbírá známky, jiný magnetky z dovolené a někdo prostě byty.

A to nejlepší nakonec.

Prý si na to vydělal distribucí letáků.

Takže, milí spoluobčané, přestaňte si stěžovat na drahé bydlení. Vezměte tašku s reklamními letáky a hurá do ulic. Když budete pilní, za pár let si díky brigádě pořídíte garsonku.

Krize bydlení je tedy vyřešena.

Jen je potřeba mít správné kontakty, správnou paměť a hlavně správné letáky.

Autor: Eva Sedláková | pátek 19.6.2026 21:12 | karma článku: 0 | přečteno: 33x

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Eva Sedláková

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