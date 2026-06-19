Politici pro vlastní rozvoj
Byla tak chudá, že s dětmi nemohla ani na dovolenou. Do Japonska, Brazílie a Chile jezdila sama, bez dětí. Člověku se nad takovým osudem svírá srdce.
Podobně je na tom Tünde Bartha. V městském bytě na Žižkově za devět tisíc korun nebydlí. Jen si ponechala nájemní smlouvu. Bartha se ohání tím, že jednou bude byt pro dceru. Ale pokud Bartha nyní byt neužívá, není možné právo nájmu držet, až se to jednou bude zase hodit.
Má sice několik dalších nemovitostí, takže důvod pro držení městského bytu už dávno pominul, ale na druhou stranu kdo by se také vzdával jistoty? Rodinné stříbro se přece nevyhazuje!
Mezitím v městském bytě bydlí v podnájmu studentky. To je drobný detail, který se nazývá porušením smlouvy. Bartha si evidentně plete nájemní smlouvu s vlastnictvím. Ale lidi – nebudeme přece puntíčkáři!
A pak je tu kandidát ANO na primátora Prahy Ondřej Prokop.
Ten je důkazem, že sny se plní.
Nejdříve měl jeden byt. Pak dva. Potom tři. A najednou se ukázalo, že jich je šest. Člověk se ani nenaděje a nemovitosti se začnou množit rychleji než králíci. Ondra trpí možná Alzheimerem, jen o tom neví. Nedokážu si představit, jaká to musela být radost, když si vzpomněl, že má šest bytů!
Některé družstevní byty přitom vyšly jen na 2,615 milionu korun, což je cena velmi nízká. Prý se jim s partnerkou tak dařilo, že každý rok něco koupili. Někdo sbírá známky, jiný magnetky z dovolené a někdo prostě byty.
A to nejlepší nakonec.
Prý si na to vydělal distribucí letáků.
Takže, milí spoluobčané, přestaňte si stěžovat na drahé bydlení. Vezměte tašku s reklamními letáky a hurá do ulic. Když budete pilní, za pár let si díky brigádě pořídíte garsonku.
Krize bydlení je tedy vyřešena.
Jen je potřeba mít správné kontakty, správnou paměť a hlavně správné letáky.
Eva Sedláková
Centralizace zdravotnictví: když Excel vyhraje nad pacientem
Ministr zdravotnictví přišel s novým nápadem. Zjednodušeně řečeno – složité operace se nebudou dělat „někde po republice“, ale jen ve vybraných specializovaných centrech.
Eva Sedláková
ČŠI - ve jménu výzkumu je možné vše
Doplnění k blogu „STÁT SE PTÁ DĚTÍ NA SEBEVRAŽDU (BEZ VĚDOMÍ RODIČŮ“: https://blog.idnes.cz/evasedlakova1/stat-se-pta-deti-na-sebevrazdu-bez-vedomi-rodicu.Bg26050941
Eva Sedláková
Stát se ptá dětí na sebevraždu (bez vědomí rodičů)
ČŠI testovala žáky ZŠ. V testu byly zahrnuty i otázky týkající se soukromí rodiny či citlivé otázky na duševní zdraví. Testování bylo povinné z rozhodnutí ČŠI a odmítnutí vyplnit odpovědi znamenalo testem neprojít.
Eva Sedláková
Roy Cohn: učitel Donalda Trumpa
Každý mocný muž má učitele. Někdo čte Marca Aurelia, někdo obdivuje Churchilla a někdo si najde právníka, který mu vysvětlí, že zákon je v zásadě jen společenská hra pro ty, kdo mají dost kontaktů.
Eva Sedláková
ALFA algoritmus
Dokument „Louis Theroux: V nitru manosféry“ ukazuje svět, kde se mužská frustrace přestala řešit – a začala se prodávat. Balí se do slov jako „disciplína“, „alfa“, „sebezdokonalování“.
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