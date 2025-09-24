Paradox moudrosti aneb jak se svět dostal do rukou hlupáků
Po letech jsem totiž došla k závěru, že tento princip má nečekaný vedlejší účinek. Když totiž moudří trvale ustupují, kdo zůstává ve vedení?
Správně – ti, kteří se nikdy nenaučili couvnout. Ne proto, že by byli vizionáři. Ale proto, že mají ostré lokty a nulové zábrany.
Evoluce podle hesla: „Nejsilnější přežívá, nejhlasitější vládne.“
Díváte se na politiku? Moudřejší ustoupil. Na manažera ve firmě? Moudřejší ustoupil. Na řidiče, který se vám vecpe do kolony? Moudřejší ustoupil. Na toho křiklouna ve frontě? Guess what - moudřejší zase ustoupil.
A kde jsou moudří?
Sedí doma, čtou si Kanta, pečují o rajčata a říkají si: „Aspoň mám klid.“
Jenže zatímco oni mají klid, svět ovládají lidé, kteří si pletou diskusi
s boxerským zápasem a argumenty s údery pod pás. Ti, co berou všechno jako souboj a každou situaci jako příležitost ukázat, kdo je tady pán.
Možná by pravidlo „moudřejší ustoupí“ potřebovalo malou modernizaci. Něco jako: „Moudřejší ustoupí, pokud za rohem nečíhá idiot
s megafonem.“
Protože věčné ustupování má jeden vedlejší efekt – hlupáci se cítí jako géniové. A pak se nedivme, že se všude kolem nás šíří chaos, nekompetence a obecná hloupost.
Takže příště, až vám někdo zasvěceně řekne: „Moudřejší ustoupí,“ zkuste se ujistit, že zrovna neustupujete někomu, kdo by měl problém projít i IQ testem pro mikrovlnku.
A to by byla škoda. Protože svět si zaslouží něco lepšího.
Eva Sedláková
