Odstřelovač v koupelně aneb záchodová mísa a jiné pohyblivé cíle

Každou chvíli myju záchod. Už jsem si zvykla – moje domácnost není útulné hnízdečko, ale výcvikové středisko pro krizové situace s mopem a ironickým úsměvem.

A pokaždé, když vstupuji na to bojiště, mám v očích výraz zoufalé válečné reportérky a v ruce dezinfekční prostředek jako svatý granát.

Ptám se: Jak je možné, že někteří chlapi — jinak zdatní ve střílení pixelových nepřátel na Playstationu z osmi set metrů — nejsou schopni trefit něco tak statického, jako je záchodová mísa?

Nehýbe se to. Neutíká to. Nedělá to úhybné manévry. A přesto… mokrá podlaha, postřik na prkýnku a jeden tajemný žlutý střik, který míří nepochopitelně diagonálně jako pozdrav z paralelního vesmíru.

Možná to není nedbalost. Možná je to nový sport – močová střelba naslepo, disciplína z olympiády každodenního soužití. A body se udělují za kreativitu.

V duchu si pak představuji, že u každé mužské návštěvy zavedeme vstupní test: simulátor míření na prkýnko, případně živé školení vedené babičkami, které tím už prošly a mají traumatizující zkušenosti. Možná bychom měli vymyslet pískací prkýnko – něco mezi alarmem a ostudným poznámkovým systémem.

Ale hlavně — záchod nepřetírám hadrem. Ne. Já ho kropím svěcenou vodou a tiše zaříkávám, protože v tu chvíli si nejsem jistá, jestli je to ještě hygiena nebo už exorcismus.

Reakce obviněného:

Podívej, drahá… já přece mířím.

To, že se to občas rozptýlí po celé koupelně jako výbuch rozinkového granátu, ještě neznamená, že jsem to udělal schválně.

Hele, tohle není sniperka! Jsme jen chlapi. Máme biologické vybavení, které má někdy vlastní názor, směr i osobnost.

A stejně, nikdy si nevšimneš, když trefím přesně. Malá nehoda? Dramatická hudba, mop, rukavice až po ramena a lampa svítící do očí jako v americké kriminálce: „Kde jsi byl včera v 6:13 ráno? A co tahle kapka u kachličky, hm?“

Mně by vůbec nevadilo, kdybys nám koupila laserové zaměřovače nebo tréninkový simulátor. Ale zatím pracujeme s tím, co máme. A to je – odpusť – biologický nástroj z masa a omylů.