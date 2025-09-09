Nástup zadními dveřmi aneb Dopravní podnik jako kouzelník iluzionista
Celé kouzlo spočívá v tajném znamení – nenápadné cedulce vepředu autobusu. Pokud stojíte ve frontě dlouhé deset metrů, máte smůlu. Nevidíte nic. My slepci, co se marně snažíme zaostřit, se dozvídáme pravdu až u dveří: „Aha, mohl jsem už dávno nastoupit zezadu.“
A tak začíná sprint zpět – něco mezi Spartakiádou a hrou „škatule-škatulata, hejbejte se“, jen bez hudby. V lepším případě. V horším vás řidič seřve, že přece musíte nastupovat zadem. (A on má pravdu – protože logika se tu nepočítá, jen poslušnost.)
Občas mám podezření, že za rohem číhá parta zaměstnanců DPP. V ruce stopky, na rtech úšklebek a v sešitě tabulka: „Pan Novák dnes oběhl autobus třikrát, vede o dvě kola před konkurencí.“ Soutěž o pitomce měsíce jede na plné obrátky.
Je to vlastně skoro umění. Vymyslet systém, který se tváří jako zlepšení, ale v praxi testuje inteligenci, fyzičku a odolnost cestujících vůči ponížení – to už není logistika. To je interaktivní divadlo.
Na Zličíně je to level hard: k jednomu nástupišti přijedou tři autobusy, pokaždé v jiném pořadí. Cestující přebíhají sem a tam jako stádo pokusných krys v labyrintu. Rozdíl je jen v tom, že krysy najdou správný východ. Cestující na Zličíně přebíhají podle toho, který autobus se zjeví dřív a kde se zrovna rozhodne zastavit.
Začínám mít pocit, že bych tam mohla pracovat. Pokud se přijímá podle schopnosti vymýšlet pasti na lidi, mám šanci. Stačí přijít s návrhem:
„Nastupování komínem. Jen v liché dny.“ (cedulka se pověsí do křoví).
Protože ten, kdo tohle vymýšlí, se prostě nenamáhal zjistit, jak to pak funguje v praxi. Tak komu mám poslat CV?
Eva Sedláková
Nádherná noc aneb erotika moderní doby
Měla jsem včera nádhernou noc! Takovou, na kterou se nezapomíná. Dlouhou a uspokojující. Takovou, o které se vyprávějí legendy a po které se touží.
Eva Sedláková
Ekonomika domácích starostí aneb když realita převálcuje obavy
Existují okamžiky, kdy vám vaše vlastní dítě připomene základní ekonomické principy způsobem, který byste nečekali. Jeden takový moment jsem zažila při rutinním rodičovském výslechu.
Eva Sedláková
Mnichovská dohoda 2.0
Evropa vydává prohlášení o svobodě Ukrajiny, zatímco v Anchorage se připravují barevné fixy. Historie se opakuje – jen kulisy jsou jiné. Místo Mnichova Anchorage, místo Chamberlaina a Hitlera Trump s Putinem.
Eva Sedláková
Den plný znamení aneb když se proti vám spikne celý vesmír
Existují dny, kdy máte pocit, že se někde nahoře někdo rozhodl, že si s vámi trochu pohraje. Ne brutálně, ne dramaticky - prostě vás bude celý den jen tak lehce šťouchat, aby vám připomněl, kdo tu má navrch.
Eva Sedláková
Mateřské bojiště aneb krvavé rodinné konflikty
Vítejte na hodině mateřství. Dnes si připomeneme jednu z nejtragičtějších, nejvyčerpávajících válek v historii moderní domácnosti. Nazývá se „ranní konflikt mezi matkou a potomky“.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Nová kniha Dana Browna táhne, lidé ve frontě u Staroměstské radnice i nocovali
Dlouhá fronta lidí čeká v úterý ráno u Staroměstské radnice v Praze na novou knihu Dana Browna...
Flotila s aktivisty mířící do Gazy tvrdí, že ji zasáhl dron. Nesmysl, vyvrací to Tunisko
Vedoucí loď flotily Global Sumud, která pluje s humanitární pomocí ke břehům Pásma Gazy a nyní se...
Slimák výtržník. V noci budil zvoněním obyvatele domu, zastavila ho až policie
Obyvatelé bytového domu v Bavorsku na jihu Německa už měli dost neznámých vtipálků, kteří jim v...
Co bude s Motolem po korupční kauze? Válek svolal tiskovou konferenci
Přímý přenos Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 na tiskové konferenci spolu s novým ředitelem Petrem...
- Počet článků 54
- Celková karma 20,24
- Průměrná čtenost 605x