Nádherná noc aneb erotika moderní doby
Vidím ty vaše pohledy. Vidím, jak se vám rozšiřují zorničky a v duchu si říkáte: „No konečně, trochu pikanterie!“ Možná už myslíte na hedvábné povlečení, svíčky, šampaňské a možná i na nějaké tanga na prostěradle.
Jenže pozor. V mém věku má slovo „nádherná noc“ úplně jiný význam než ve vašich mladých hlavách.
Má nádherná noc znamenala, že jsem usnula před půlnocí. Ne po půlnoci, ne kolem půlnoci, ale skutečně před ní!
Pak jsem spala - a teď pozor - celých sedm hodin v kuse! Bez probouzení, bez otáčení se z boku na bok, bez přemýšlení o tom, co jsem zapomněla udělat včera, nebo o tom, co musím udělat zítra. Prostě jsem spala. Jako když jsem byla mladá a měla metabolismus kolibříka.
Ale to není všechno. Probudila jsem se ve stejné poloze, v jaké jsem usnula! Neležela jsem diagonálně napříč postelí, nevisela mi hlava
z matrace a neměla jsem nohy zamotané do deky jako nešťastné origami. Ležela jsem stále pěkně v rovině, jak se na kultivovaného člověka sluší.
A vrchol všeho? Nic mě nebolelo! Ani záda, ani krk, ani kyčle. Nohy nebyly ztuhlé, ruce necitlivé a páteř nebyla zkroucená jako had po epileptickém záchvatu. Vstala jsem a šla rovnou, jako by mi bylo dvacet.
V mládí jsem si myslela, že nádherná noc je o vášni, o něžnostech, o něčem, co rozbuší srdce a zrychlí dech. Teď vím, že skutečná nádherná noc je o tom, když se srdce zpomalí, dech se uklidní a tělo i duše najde klid.
Možná to zní prozaicky. Možná si říkáte, že je to smutné, když se největší životní rozkoš redukuje na kvalitní spánek. Ale věřte mi - když si po letech trápení s bezesnými nocemi a bolestí konečně dopřejete noc skutečného odpočinku, je to extáze.
Je to lepší než čokoláda. Lepší než nová kniha od oblíbeného autora. Lepší než pátek odpoledne. Je to dokonalost.
Eva Sedláková
Ekonomika domácích starostí aneb když realita převálcuje obavy
Existují okamžiky, kdy vám vaše vlastní dítě připomene základní ekonomické principy způsobem, který byste nečekali. Jeden takový moment jsem zažila při rutinním rodičovském výslechu.
Eva Sedláková
Mnichovská dohoda 2.0
Evropa vydává prohlášení o svobodě Ukrajiny, zatímco v Anchorage se připravují barevné fixy. Historie se opakuje – jen kulisy jsou jiné. Místo Mnichova Anchorage, místo Chamberlaina a Hitlera Trump s Putinem.
Eva Sedláková
Den plný znamení aneb když se proti vám spikne celý vesmír
Existují dny, kdy máte pocit, že se někde nahoře někdo rozhodl, že si s vámi trochu pohraje. Ne brutálně, ne dramaticky - prostě vás bude celý den jen tak lehce šťouchat, aby vám připomněl, kdo tu má navrch.
Eva Sedláková
Mateřské bojiště aneb krvavé rodinné konflikty
Vítejte na hodině mateřství. Dnes si připomeneme jednu z nejtragičtějších, nejvyčerpávajících válek v historii moderní domácnosti. Nazývá se „ranní konflikt mezi matkou a potomky“.
Eva Sedláková
Trump se probudil, Evropa slaví, že nedostala přes tlamu víc
Evropa zase jednou slaví. Tentokrát to není výhra, ale úleva, že přežila výprask jen s modřinami. Americký prezident Donald Trump jí totiž slíbil obchodní tsunami – a dodal „jen“ bouřku.
