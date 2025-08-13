Mnichovská dohoda 2.0
Když 26 evropských lídrů podepíše společné prohlášení, že Ukrajina má právo rozhodnout o své budoucnosti, Viktor Orbán se odmlčí. Ne proto, že by nesouhlasil s principem svobody, ale protože se mu nelíbí, že ho na hlavní večírek nepozvali. Bez něj se přece hranice kreslit nemají.
V Anchorage se tedy mají sejít Trump a Putin. Evropa se bojí, aby se dva staří pánové nedomluvili za jejím zády. Starý dobrý kontinent bude totiž sedět v předsíni, poslouchat přes klíčovou dírku a modlit se.
Představa je jednoduchá: pár fotek, pár úsměvů a pak „férově“ rozdělí území. Podpis pod dokument a Ukrajina dostane novou adresu – Ruská federace, poštovní směrovací číslo dle uvážení.
Historie už tohle zná – říká se tomu Mnichovská dohoda. Tentokrát by se mohla jmenovat Anchorage Agreement. Vypadala by dobře na Instagramu, obzvlášť s filtrem Cold War Retro.
Možná bychom si měli přestat hrát na to, že se války dají ukecat na papíře. Možná bychom měli připustit, že „o nás bez nás“ není jen historická fráze z učebnic, ale i aktuální politický sport.
Trump mezitím trénuje svůj art of the deal: trochu si popovídáme, něco slíbíme, něco zapomeneme, pak prohlásíme vítězství a odletíme
v golfovém tričku. Putin? Ten už má připravený seznam dárků, co si odnese domů – od území Donbasu až po politické selfie s americkým prezidentem.
A my, Evropa? Pořád čekáme, až velcí kluci dohrají. Pak nám podají štos papírů: „Tady to podepište. Už jsme za vás rozhodli.“
Eva Sedláková
Den plný znamení aneb když se proti vám spikne celý vesmír
Existují dny, kdy máte pocit, že se někde nahoře někdo rozhodl, že si s vámi trochu pohraje. Ne brutálně, ne dramaticky - prostě vás bude celý den jen tak lehce šťouchat, aby vám připomněl, kdo tu má navrch.
Eva Sedláková
Mateřské bojiště aneb krvavé rodinné konflikty
Vítejte na hodině mateřství. Dnes si připomeneme jednu z nejtragičtějších, nejvyčerpávajících válek v historii moderní domácnosti. Nazývá se „ranní konflikt mezi matkou a potomky“.
Eva Sedláková
Trump se probudil, Evropa slaví, že nedostala přes tlamu víc
Evropa zase jednou slaví. Tentokrát to není výhra, ale úleva, že přežila výprask jen s modřinami. Americký prezident Donald Trump jí totiž slíbil obchodní tsunami – a dodal „jen“ bouřku.
Eva Sedláková
Otesánek na výplatní pásce. A kdo si to vyžere?
Vláda přemýšlí, komu zase přidat. Tentokrát státním zaměstnancům. Ale ne symbolicky, žádné „na zmrzlinu“. Rovnou o pět až deset procent.
Eva Sedláková
Dvojí metr: jedna chyba, dva rozsudky
Dvojí metr v hodnocení žen a mužů není jen otázkou výchovy nebo názoru. Je to společenský vzorec, který určuje, kdo nese vinu, kdo odpovědnost – a kdo může jen pokrčit rameny.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Požár vedení u České Třebové komplikoval dopravu. Provoz obnovili o půlnoci
Požár trolejového vedení nedaleko stanice Česká Třebová komplikoval do pozdních nočních hodin...
Památkářům vadí Fialův obří billboard v Brně. Vyhlíží jako budovatel, glosují lidé
Podnět k prošetření chystají památkáři kvůli obřímu volebnímu billboardu koalice SPOLU na Moravském...
Při izraelském úderu v Gaze zahynuli čtyři novináři Al-Džazíry, upřesnila stanice
Při nedělním izraelském úderu na novinářský stan u nemocnice Šífa v Gaze zahynuli čtyři zaměstnanci...
Čím dál víc Poláků si pořizuje zbraně. Zřejmě kvůli válce na Ukrajině
V Polsku roste od roku 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, zájem o vlastnictví zbraní. Tisíce lidí...
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...
- Počet článků 51
- Celková karma 16,92
- Průměrná čtenost 560x