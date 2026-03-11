Mistr nad všemi mistry?
Stát chce vytvořit systém, který bude ověřovat nejen špičkové řemeslo, ale i schopnost vést zakázku, řídit práci a zvládnout základní podnikání.
Zastánci slibují renesanci řemesel.
Kritici varují před renesancí razítek.
A jak už to bývá, pravda se možná skrývá někde mezi.
Sen o prestiži
Argument zastánců zní logicky.
Řemesla v Česku ztrácejí prestiž a učňovské obory mají málo zájemců. Po vyučení často následuje profesní strop.
Mistrovská zkouška by tento problém prý měla řešit.
Vytvořit profesní vertikálu: učeň → řemeslník → mistr.
Model známý z Německa nebo Rakouska.
A zní to krásně.
Jako návrat k cechovní tradici, kde „mistr“ nebyl jen titul, ale životní role.
Sen o regulaci
Jenže každý titul má i druhou stránku. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže upozorňuje na něco mnohem prozaičtějšího: nový zákon může vytvořit dvě kategorie řemeslníků.
Ty s titulem. A ty bez něj.
Na první pohled drobnost.
Ale pokud se titul stane podmínkou například pro veřejné zakázky, může to znamenat jediné: méně konkurence, vyšší ceny, větší bariéry vstupu pro drobné podnikatele.
A také nový monopol – protože certifikaci by udělovaly pouze Hospodářská a Agrární komora. Komory tím získají nový zdroj příjmů.
Cena prestiže
Další otázka je ještě jednodušší. Kolik stojí stát se mistrem? Podle návrhu kolem 30 000 korun.
Pro velkou firmu drobnost.
Pro drobného živnostníka někdy celý měsíční zisk.
Takže vzniká zvláštní paradox.
Systém, který má pomoci řemeslům, může nejvíc zatížit právě ty řemeslníky, kteří pracují sami. A právě oni tvoří páteř českého řemeslného trhu.
Papír a realita
Je tu ale ještě hlubší problém. Certifikát totiž nikdy není zárukou kvality.
Stačí se podívat na jiné profese: advokáti mají zkoušky, lékaři atestace a komory, daňoví poradci komory – a přesto se občas objeví špatný odborník.
Protože kvalitu neurčuje jen titul nebo označení. Určuje ji praxe, reputace a zkušenost. Papír potvrzuje jen to, že někdo splnil formální podmínky, zaplatil poplatek a vyčkal na razítko.
Nic víc. Nic míň.
Starý český příběh
Celá debata o mistrovských zkouškách tak připomíná jeden velmi český paradox.
Když něco nefunguje, vytvoříme lejstro. A doufáme, že papír vytvoří realitu. Možná vznikne více mistrů. Určitě více razítek, legislativy a úředníků. Více prestiže? Toť otázka.
Poslední otázka
Až si jednou budete vybírat řemeslníka, budete stát před jednoduchým rozhodnutím: vybrat mistra s certifikátem nebo člověka, kterého doporučili lidé bez ohledu na papír? Což se nemusí shodovat.
A je docela možné, že skutečného mistra poznáte stejně jako vždy. Ne podle titulu. Ale podle práce.
