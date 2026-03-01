Mateřství mezi očekáváním a realitou
Zajímalo by mě, co pan Šmucler říkal mužským studentům. Nebo je snad reprodukce lidstva výhradně ženská disciplína? A to je právě to, co mě na podobných debatách dráždí. Mluví se o ženách a jejich rozhodnutích – mnohem méně už o podmínkách, ve kterých mají tato rozhodnutí dělat.
Žena historicky nesla většinu zátěže spojené s reprodukcí: těhotenství, porod, tělesné změny po porodu, velkou část péče o děti a domácnost, často i ekonomickou závislost na partnerovi. Po dlouhou dobu byl tento model považován za přirozený a neměnný. Celý společenský systém přitom stál na neviditelné práci žen v domácnosti a ztotožnění s rolí pečovatelky – jako jediné možné.
Dnes k tomu přibývají obtíže s návratem do zaměstnání, přerušené sociální vazby, nedostatek flexibilních úvazků či systémové péče o děti.
V takovém prostředí se mateřství může jevit nikoli jako samozřejmost, ale jako strategické rozhodnutí s vysokou mírou rizika.
Rozhodnutí, zda mít či nemít děti, patří výhradně tomu člověku, jehož těla se to týká. Autonomie rozhodování je jedním ze základních principů svobodné společnosti.
Současná nízká porodnost tak nemusí být projevem změny hodnot nebo odmítnutí rodičovství. Často jde spíše o racionální reakci na nejistotu. Lidé děti neodmítají – spíše jejich příchod odkládají, dokud nemají pocit, že jim dokážou vytvořit stabilní zázemí.
A pokud má někdo strach ze stárnutí populace, bylo by efektivnější hledat řešení v systému podpory rodičovství, nikoli jen v radách jednotlivcům.
Eva Sedláková
České dno
Největší politické škody paradoxně nedělají velké ideologie, ale malé lidské momenty zachycené kamerou. Jedno gesto, jeden okamžik, a maska sklouzne.
Eva Sedláková
„Trumpův“ ostrov
Macron se nepřidal k Radě míru, kterou chce Trump zřídit a vést. A tím si to celé pokazil. Trump pochopil okamžitě. Jestli nechceš mír po mém, dostaneš clo. Dvě stě procent. Na víno. A na šampaňské.
Eva Sedláková
Turek a jeho plyšáček
Turek si zřejmě myslel, že se v Česku ministerské funkce rozdělují podobně jako dětské hračky v mateřské školce. Kdo si o ni dost nahlas řekne, kdo dostatečně trucuje a kdo se na zemi válí nejdéle, ten ji nakonec dostane.
Eva Sedláková
Jak si uzmout cizí zemi
Venezuela je zvláštní země. Má ropu, hlad a smůlu. Kdyby měla ještě horší kartu, ležela by přesně mezi Moskvou a Mar-a-Lago. Jenže leží „jen“ na mapě zájmů – a to bohatě stačí.
Eva Sedláková
Rodina bez příjmení
Ve středním věku přijde poznání, které už nejde vzít zpátky. Že rodina – ať už po krvi, nebo po sňatku – nemusí znamenat vůbec nic. A zároveň může znamenat všechno... jen úplně jinde, než jste čekali.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Češi na ZOH 2026: Program posledního dne olympiády a závěrečný ceremoniál
Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky...
Bybit EU spouští kampaň Vyšší výnos, kratší držení napříč EHP
Policie pátrá po muži ze Vsetínska, blízcí mají obavy o jeho život
Policie vyhlásila pátrání po čtyřiačtyřicetiletém Radko Pudilovi z Oznice na Vsetínsku. O víkendu...
T-Mobile: data pro zákazníky na Blízkém východu zdarma
Knihovny už nelákají jenom na spisovatele-milionáře. Tahákem může být kriminalita
Krámy sice zejí prázdnotou, ale budeme kulturní. Tak nějak se v roce 1955 zrodil Březen – měsíc...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 71
- Celková karma 14,56
- Průměrná čtenost 696x