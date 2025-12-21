Maminčina předsevzetí aneb body pro přežití další rok
PRAVIDLO Č. 1: Zavřené dveře toalety nejsou pozvánka. WC není místo pro řešení vašich sporů, křivd a hlubokých sourozeneckých traumat.
Nevím, co je na zavřených dveřích toalety tak magnetického, ale jakmile tam zmizím, všichni moji potomci najednou potřebují řešit existenciální otázky.
„Mami, kde máme talíře?“
„Mami, co je to demokracie?“
„Mami, můžu si vzít tvůj mobil?“
Jako by toaleta byla call centrum a já tam byla placená za poradenství. Prostor ticha? Teoreticky.
PRAVIDLO Č. 2: Nesmíte otevírat dveře bytu, když nevíte, kdo je za dveřmi.
Ne každý návštěvník je potenciální přítel nebo dodavatel sladkostí.
PRAVIDLO Č. 3: Pokud to již uděláte, není vhodné nahlas šeptat: „Mamíííí, je tu ten pán, co jsi o něm řekla, že je debil...“
Ano, pán to slyšel.
PRAVIDLO Č. 4: Když se sourozenec dusí, voláš ihned maminku!
Kašli na kreativní řešení!
Ne, nevoláš nejdřív kamaráda, aby se přišel podívat.
Ne, nefotíš si to na mobil na památku.
Voláš maminku. O-KAM-ŽI-TĚ.
PRAVIDLO Č. 5: Pošťáka se nebudeš ptát, jestli se mu tvoje maminka líbí a školníkovi nebudeš líčit, kde na těle má maminka pihu.
Děti mají úžasnou schopnost sdílet informace, které by měly zůstat
v rodinném kruhu. Moje tělo není veřejná databáze.
PRAVIDLO Č. 6: Ne, maminka ti neužírá čokoládu.
V našem bytě se čokoláda samovolně odpařuje.
Něco jako Bermudský trojúhelník.
PRAVIDLO Č. 7: Pokud se rozhodnete uspořádat letecký den pro žížaly, není vhodné je házet z balkonu sousedce do účesu.
Rovnice: sousedka zuří = maminka zuří = žádné bonbony.
Je to rovnice, která NEobsahuje NEznámou.
PRAVIDLO Č. 8: Kolik je zubní pasty v tubě se dá zjistit i jinak, než že ji vymačkáš na koberec.
Rovnici už znáš – viz pravidlo č. 7.
PRAVIDLO Č. 9: Dětská linka důvěry neexistuje. Fakt ne. TEČKA.
Zní to tvrdě? No, já myslím, že zmrzlina k večeři není základní lidské právo.
