Lidl zlevňuje aneb slevové porno za hranicemi a český letákový půst

Německý Lidl spustil cenovou ofenzivu. Snížil ceny stovkám produktů – a co se nestalo! Konkurence nezůstala pozadu a rozjela slevovou lavinu. Německé domácnosti slaví. České peněženky? Skřípou tiše zuby.

Když Lidl v Německu oznámil největší jednorázové zlevnění v historii, vypadalo to, že se blíží potravinový ráj. Těstoviny levnější o čtvrtinu. Mléko za cenu, za kterou si u nás koupíte maximálně pohled na krávu. A to není všechno – Aldi, Rewe, Penny, Edeka, Netto... všichni naskočili do slevového maratonu, jako by šlo o olympiádu v cenovém skoku do dálky. Německý zákazník si teď může vybrat, u koho ušetří víc, zatímco český spotřebitel si může vybrat maximálně, které akční letáky bude večer studovat místo detektivky.

V Německu to jde. Proč ne u nás? Prý máme „specifický trh“ a samozřejmě také „jiné chuťové preference“. Kolikrát už jsme tuhle pohádku slyšeli? Vždyť i Popelka by nám záviděla, jak často čekáme na slevy.

V Česku totiž zlevňujeme jen v rámci akčních nabídek, které se mění rychleji než aprílové počasí. Češi jsou národ slevových stratégů – bez akce nekupujeme skoro nic, snad kromě chleba a másla, které mezitím zdražily tak, že se staly luxusním zbožím.

Zatímco Němci slaví, že jim Lidl a spol. snižují ceny, Češi si mohou maximálně plánovat výlet přes hranice. A není divu – v Německu jsou ceny mnohdy nižší a kvalita vyšší. Zatímco u nás koupíte marmeládu,

v Německu dostanete marmeládu z ovoce. U nás čokoládovou pochoutku, v Německu čokoládu. A když už je něco dražší, aspoň víte, za co platíte. U nás platíte víc, abyste mohli závidět sousedům.

A tak sledujeme německé slevové orgie s pocitem, že někde se stala chyba. Možná jsme si za to mohli sami – příliš milujeme slevy, až jsme si je vychutnali do posledního haléře. Teď už nám zbývá jen doufat, že se i do českých regálů jednou převalí vlna opravdového zlevňování. Do té doby budeme dál studovat akční letáky, počítat, kolik bochníků chleba si můžeme dovolit, a tiše závidět Němcům jejich slevové žně.