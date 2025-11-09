Láska
Láska se tehdy zdá být samozřejmostí — jako jaro, které si nikdo neumí představit, že jednou skončí.
Všichni jsme krásní, dokud nás nerozloží světlo běžných dní a starosti.
A právě na konci vztahu, v čase ztrát nebo rozchodu, se ukáže, zda v tom opravdu byla láska, nebo jen návyk, vášeň, strach ze samoty či potřeba potvrzení.
Zjistíme, zda jsme milovali člověka… nebo jen naši představu o něm.
Skutečná láska se ukazuje až tehdy, když mizí iluze — když druhého vidíš bez nánosu ideálů, s jeho slabostmi, stíny a bolestí, a přesto zůstáváš.
To, jak se k sobě lidé chovají, když už se „nemusejí“, často vypovídá víc než všechny sliby zamilovanosti.
Skutečná láska se nepozná podle slov „miluju tě“,
ale podle toho, jakým způsobem ti někdo řekne „odcházím“.
Podle toho, jestli umí odejít bez zloby.
Jestli tě nenechá rozbitého, jen trochu jiného.
A jestli ti dokáže dopřát klid, i když už v jeho příběhu nemáš místo.
Skutečná láska se neprojeví na začátku, ale na konci vztahu.
Na konci vztahu končí iluze – a začíná pravda.
Eva Sedláková
