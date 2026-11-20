Kozub zase přestřelil?
Výrok Štěpána Kozuba na komediálním vystoupení, při kterém děti se speciálními potřebami označil za „degeny“, vyvolal na sociálních sítích vlnu pobouření. Lidé se rozčilují, sdílejí své rozhořčení, požadují omluvu a připomínají, že taková slova jsou už za hranou.
Jenže při pohledu na tuhle vlnu rozhořčení mě napadá jedna nepříjemná otázka: Kde je všechna ta lidskost, když se vypnou obrazovky a člověk
se vrátí do běžného života? Protože právě tam se často ukazuje, jak to
s naším humanismem doopravdy je.
Na sociálních sítích dokážeme během několika minut vytvořit obrovskou vlnu solidarity. Někdy. Ale co každodenní realita? Pohledy plné odsouzení, když se dítě chová jinak než ostatní. Povzdechy, když dítě se speciálními potřebami naruší očekávaný klid v restauraci, obchodě nebo veřejné dopravě. Netrpělivost, neochota, pomlouvání a poznámky, které sice nejsou napsané veřejně, ale dokážou bolet úplně stejně. Rodiče, kteří musí opakovaně vysvětlovat, omlouvat se a obhajovat chování svého dítěte. Děti, které dobře vnímají, že jsou pro své okolí nepohodlné, někdy dokonce nežádoucí. Tady se ukazuje skutečný charakter člověka.
Nechci tím obhajovat nevhodné výroky ani zlehčovat jejich dopad. Slova mají svou váhu a člověk, který vystupuje před publikem, by si měl uvědomovat, že humor může bavit, ale také zraňovat. Zvlášť když se terčem vtipu stávají lidé, kteří se často už tak musí vyrovnávat
s nepochopením okolí.
Je poměrně snadné odsoudit někoho na sociálních sítích. Mnohem těžší je podívat se na vlastní chování. Na to, jak reagujeme na dítě, které se neumí přizpůsobit našim představám o slušném chování. Jak se chováme
k rodičům, kteří už tak nesou každodenní náročnou zátěž. Jak mluvíme
o lidech, kteří jsou jiní – ať už jde o děti, nebo dospělé. Právě v tom vidím obrovský rozpor.
A ještě jedna věc, na kterou se často zapomíná: mnoho neurodivergentních lidí se naučilo své projevy a potřeby maskovat, aby zapadli mezi ostatní. V práci se přizpůsobují očekáváním okolí, napodobují běžné společenské chování a snaží se nedat najevo, že některé situace prožívají jinak než jejich kolegové. I tito lidé se přitom mohou stávat terčem posměchu, netrpělivosti, kritiky nebo pomluv. Ne každý totiž svou jinakost nosí viditelně na povrchu.
Možná bychom měli méně dokazovat svůj humanismus na sociálních sítích a více ho ukazovat v obyčejných životních situacích, kdy za to nedostaneme žádný lajk ani pochvalu. Přijetí není něco, co si můžeme obléknout ve chvíli, kdy se to hodí, a zase odložit.
(Pozn: obrázek vytvořen pomocí AI.)
Eva Sedláková
Halloween
Varování: následující text obsahuje vysokou koncentraci dýní, kostlivců a humoru, který měl zůstat pohřbený. Čtení je dobrovolné. Zdravý rozum doporučen.
Eva Sedláková
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