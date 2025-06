Konec jedné bromance: Trump a Musk

Pánové Donald a Elon si začali rozkopávat bábovičky na pískovišti. Jeden křičí, druhý tweetuje, jeden zakládá sociální sítě, druhý na nich řve, jeden vyhrožuje, druhý chce založit novou politickou stranu.

Navenek gladiátoři nové éry. V jádru... uječení školáčci se zlatou lopatkou.

Říká se, že moc a peníze jsou zkouškou charakteru. Stačí se podívat na současné mediální přestřelky mezi oranžovým egomaniakem a technologickým mesiášem.

Oba mají všechno: moc, prachy, followery.

A přesto se chovají jako předškoláci.

Zatímco svět se hroutí pod tíhou válek a klimatické paniky, oni si vyměňují slovní facky a statusy, jako by soutěžili o titul krále internetových flamewarů.

A pak je tu Donald.

Legenda mezi egomaniaky. Král zrcadel. Vládce vlastního kultu.

Golem ega s účesem z juty.

Mistr protimluvů, který dokáže v jedné větě popřít tři minulé.

A přesto mu pořád někdo věří.

Ale dobře, není to jeho vina.

To běžný lid ho tam dosadil.

Věříme totiž, že když má někdo víc nul na účtu než my neuronů po firemním večírku, musí být moudřejší.

Jenže… ono to tak nefunguje.

Peníze z člověka neudělají génia.

Peníze z člověka často udělají jen většího idiota. Sejmou zábrany a odhalí idiota v plné parádě.

Jen zabaleného do drahého obleku.

Ať už jednou vyhraje někdo, kdo si nemůže koupit vaši úctu.