Koho se bojí Macinka? Ministerstvo zahraničí hledá novináře se správnými otázkami
Právě proto nelze přejít mlčením postup ministra zahraničí Petra Macinky, který na svou tiskovou konferenci nepustil redaktorku Deníku N Zdislavu Pokornou a následně označil její redakci za „konspirační blog“. Později vyšlo najevo, že nešlo o ojedinělý incident – mezi odmítnutými byla i novinářka Nora Fridrichová. Navíc vše nasvědčuje tomu, že nešlo o chybu úředníků, ale o vědomé rozhodnutí samotného ministra.
Je to selekce podle politických sympatií.
Nejde přitom o spor mezi politikem a jedním médiem. Jde o princip. Jakmile připustíme výjimku dnes, zítra se může omezení svobody týkat kohokoliv jiného, kdo nebude dostatečně poslušný.
Veřejný činitel nemá právo rozhodovat, která média jsou „vhodná“ pro účast na tiskové konferenci a veřejný úřad není osobní kancelář politika. Je financován občany a jeho představitel vykonává pouze dočasně svěřenou pravomoc.
Nelze přehlédnout ani souvislosti. Právě Zdislava Pokorná v minulosti publikovala informace nepříjemné pro Filipa Turka, dlouholetého spojence Petra Macinky. Nabízí se otázka, zda nejde spíše o osobní mstu než o objektivní rozhodnutí ministerstva. Odpověď si musí udělat každý sám.
Celá kauza ale vypovídá ještě o něčem jiném.
Ukazuje charakter člověka ve veřejné funkci.
Silný politik snese nepříjemné otázky. Odpovídá na ně, i když jsou nepříjemné. Slabý politik se snaží odstranit tazatele.
Petr Macinka není sebevědomý státník. Je to člověk, který místo argumentů sahá po zákazech, nálepkách a osobních útocích. Tím ukazuje svoji malost. Sebevědomí se totiž neprojevuje tím, že někomu zavřete dveře. Sebevědomí se projevuje schopností obstát před kritikou.
Možná ještě větší otázkou ale není samotný Macinka. Tou otázkou jsme my ostatní. Protože každé bezpráví potřebuje nejen toho, kdo ho páchá, ale také ty, kteří se dívají stranou a mlčí.
Nejde o to, zda souhlasíte s Deníkem N, Norou Fridrichovou nebo jakýmkoliv jiným novinářem. Ve svobodné společnosti mají právo klást otázky všichni. A politici mají povinnost na ně odpovídat – nebo také neodpovídat. Nemají však právo rozhodovat, kdo se smí zeptat.
Právě v tom spočívá rozdíl mezi demokracií a mocí, která začíná zapomínat, komu vlastně slouží.
Eva Sedláková
84 milionů korun škody. A zaplatit to mají občané?
Podstata problému spočívá v tom, že nyní již exporadkyně Aleše Juchelky, Jana Semancová, vlastní společnost, která žadatelům – samozřejmě za úplatu – pomáhá se získáváním evropských dotací.
Eva Sedláková
Slovácko sa nesúdí - jak sa dělá u nás politika aneb co řekla babka
Jak sa člověk podívá na tú našu politiku, tož ho napadne enem jedno – to už nemože byt ani pravda. Kdysi sa povídalo, že politika je služba ludem.
Eva Sedláková
Politici pro vlastní rozvoj
Dobrá zpráva, národe! Bytů je dost. A můžete je mít za pár kaček! Pro plačku z Bíliny, ministryni pro vlastní rozvoj, paní Mrázovovou, byl levný městský byt za pár korun jediná jistota.
Eva Sedláková
Centralizace zdravotnictví: když Excel vyhraje nad pacientem
Ministr zdravotnictví přišel s novým nápadem. Zjednodušeně řečeno – složité operace se nebudou dělat „někde po republice“, ale jen ve vybraných specializovaných centrech.
Eva Sedláková
ČŠI - ve jménu výzkumu je možné vše
Doplnění k blogu „STÁT SE PTÁ DĚTÍ NA SEBEVRAŽDU (BEZ VĚDOMÍ RODIČŮ“: https://blog.idnes.cz/evasedlakova1/stat-se-pta-deti-na-sebevrazdu-bez-vedomi-rodicu.Bg26050941
|Další články autora
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
Havarované osobní auto na Lounsku skončilo ve svodidlech, tři lidé se zranili
Havarované osobní auto dnes odpoledne skončilo na dálnici D7 u Panenského Týnce na Lounsku...
Začala Beseda v Tasově, zaměřuje se na nezávislou hudbu různých žánrů
V topolovém hájku na okraji Tasova na Hodonínsku začal 33. ročník festivalu Beseda, skončí v noci...
V rybníce u Novosedel nad Nežárkou na Jindřichohradecku se dnes utopil muž
V rybníce u Novosedel nad Nežárkou na Jindřichohradecku se dnes vpodvečer utopil muž. Šlo o...
V Českých Budějovicích dnes naměřili 39 stupňů Celsia
V Českých Budějovicích dnes naměřili 39 stupňů Celsia. Znamenalo to překonání rekordu z roku 1994 o...
- Počet článků 85
- Celková karma 12,84
- Průměrná čtenost 659x