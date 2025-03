Když šéf hýčká korunního prince neschopnosti

Možná má Váš šéf oblíbence. Toho, který sice mnoho neumí, ale zato má talent na přežívání. Gratulujeme! Stali jste se součástí experimentálního projektu na téma „Kolik toho jeden dokáže zvládnout, než vyhoří“.

1. Přetížení ostatních: hrdinové všedního dne

Každý tým potřebuje své tahouny. A co je lepší než vědomí, že děláte nejen svou práci, ale i práci někoho, kdo buď neumí, nechce, nebo je právě „hrozně zahlcen“? Místo díků (rozuměj zvýšení mzdy) však dostanete další úkoly, protože „musíme si pomáhat“. Vaše dovednosti se rozšíří o multitasking na úrovni chobotnice na steroidech, pokročilé zvádání frustrace bez házení věcí a umění nepraštit s výpovědí každý druhý den. Gratulky! Právě jste povýšili na neplaceného mentora a záložního krizového manažera!

2. Kultura neodpovědnosti: výuka lenosti v praxi

Že to horší už být nemůže? Omyl! Pracovní neschopnost nemusí být jen tolerována, může být i odměněna. Někdy i vyšším platem, než máte vy. Zdá se, že firemní verze Darwinovy evoluce je tu. Šéf přijde s úsměvem a hezky Vám řekne, jestli byste to náhodou nemohli dodělat Vy. Samozřejmě bez jakékoli kompenzace, protože „týmová práce“, ne?

3. Týmová dynamika: kdo dřív shoří, ten vyhraje

V ideálním týmu panuje důvěra, spolupráce a podpora. V týmu, kde je chráněným druhem „neschopa“, vládne hořkost, pasivní agresivita a interní soutěž „Kdo skončí dřív na antidepresivech“. Lidé si rychle osvojí strategii: neukazuj, že něco umíš, jinak dostaneš víc (práce, ne peněz).

4. Produktivita a růst: sen, který se rozplynul

Šéf si drží svého snaživého přitakávače – ech vlastně oblíbence – a tahouni začínají tušit, že tudy cesta nevede a aktualizují si životopisy. Kdo zůstává? Ti, co volí strategii „neřešit a přečkat“. Plus samozřejmě on – šéfova srdce šampión, který právě googlí „jak vypadá pracovní nasazení“. Předstírání práce je totiž dřina!

5. Důsledky pro šéfa: osamělý vlk

Respekt mizí rychlostí světla. Zaměstnanci odcházejí rychleji než sušenky na poradě. HR vypisuje pohovory na místa častěji než talentové soutěže a v kuchyňce se šeptá víc než v špionážním thrilleru. Ale „všechno pod kontrolou“ – protože pravdu raději nahlas nikdo neřekne.

6. Jak zachránit šéfa před sebou samým?

Pokud váš nadřízený obhajuje svého oblíbence se stejným zápalem jako fanoušci Marvelu, je třeba mu pomoci!

Metoda „zrcadlo“ – jemně mu zopakujte, co právě řekl: „Takže říkáte, že nejvýkonnější člověk v týmu by měl převzít další práci, zatímco Pepík dostane mentoring, aby se necítil pod tlakem?“

Metoda „tichá revoluce“ – prostě si dělejte svou práci, ale odmítejte nesmysly. Když vás bude víc, systém se nakonec sesype sám.

Závěr: muzeum neefektivity

Pokud chcete vytvořit dokonalé pracovní prostředí plné cynismu, vyhoření a sabotáže, zde je osvědčený recept: nejméně výkonného zaměstnance moc nezatěžujte, protože toho prostě moc neumí, nezvládne. Ty výkonnější pracující nechte dělat ještě víc, ale hlavně je nechvalte (je nutné je vyždímat na maximum). Odměňujte lenost, protože „hlavně, že to nějak funguje“, ne?

Jak přežít a nezbláznit se?

Udržujte si nadhled a zenový přístup. A nezapomeňte, že špatní šéfové přicházejí a odcházejí. Vaše duševní zdraví by mělo zůstat!