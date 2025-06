Když se paragrafy smění za krypto

Taková je česká spravedlnost: moderní, digitální a trochu záhadná. Když stát přijme miliardu v bitcoinech, ministr se schová a spravedlnost místo paragrafů rozdává QR kódy — to už není politika, to je digitální divadlo!

Ještě nedávno se slovo „hodnoty“ skloňovalo na české politické scéně častěji než „kobliha“ v kampani. Pak ale přišly bitcoiny. A s nimi i zcela nový druh transparentnosti – blockchainová. Ministerstvo spravedlnosti

si připsalo na účet miliardu korun. Ne v korunách, ne v eurech,

ale v kryptoměně. A zatímco stát z toho má údajně miliardu, ministr Blažek má demisi. V časech inflace je to vlastně férový kurz.

Pan Blažek, čerstvě v demisi, nyní mluví o celé věci jako o „dobrém skutku“, který si však oblékl falešný oblek morálky a o kterém neinformoval dostatečně ostatní kabinety. A my mu to možná i věříme. Koneckonců, kdo z nás by odmítl pytel peněz, když ho přinese

pokání-činící zločinec? Jenže, jak už to u pytlů bývá, ne každý chce vědět, odkud se vzaly.

Když měl pak Blažek vystoupit ve Sněmovně a celou záležitost vysvětlit, rozhodl se zůstat doma. Prý už se ke všemu vyjádřil. To je u politiků takový obvyklý manévr: když přijde na lámání chleba, schovávají se jako děti. Čelit přímé kritice? To je prý zbytečné – lépe se totiž povídá

z bezpečné vzdálenosti.

Opozice zuří. Miliarda v bitcoinech, ministr, který nerozlišuje mezi darovací smlouvou a konfiskací na základě rozsudku či správního rozhodnutí a zároveň mizí z řečnického pultíku rychleji než éterický duch odpovědnosti. Slova jako „neslušné“, „neodpovědné“ a „slabošské“ lítají prostorem rychleji než hashovací algoritmy.

Ale nejpůsobivější je, že Blažek celou situaci shrnul téměř ublíženě: „Stát

z toho má miliardu a já demisi.“ Téměř jako by šlo o nevinný barter. Kdo by ale čekal, že spravedlnost půjde do banky se šátkem přes oči (doslova) a místo paragrafů přinese QR kód?

A tak se ukazuje, že i když stát získá digitální zlato, může ztratit důvěru občanů. Ministr si prý chtěl jen připsat zásluhy – být tím, kdo přinese peníze, ne je utratí. Šlechetnost sama.