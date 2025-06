Jak soused nevraždil

Zvuk je zrádná věc. Zejména když přichází skrze panelové zdi, které fungují jako telefonní ústředna z 50. let – přepojují, zkreslují a mají sklony k samovolnému šumění.

A tak není divu, že si paní Květoslava z bytu 7A jednoho večera myslela, že se o patro výš právě odehrává buď krvavá oběť, nebo alespoň intenzivní likvidace tělesné schránky z důvodu neplacení alimentů.

„Ááá, ne! Ještě jednou, musíš jí dát větší ránu!“ znělo z horního bytu. Pak následovalo ticho. A po něm rány. Tři. V rychlém sledu. A pak znovu: „No tak se podívej, co jsi udělal! To už nepůjde vrátit!“ Někde mezi tím zaznělo i cosi o provaze a o tom, že by to měl radši ukončit.

Paní Květoslava, žena zásadová a hluboce ovlivněná detektivkami s Jane Marplovou, se nezalekla. Vzala telefon, vyťukala 158 a důrazně oznámila, že se v bytě 8A zřejmě děje něco nekalého, nebo minimálně nehygienického.

Hlídka dorazila do deseti minut. Což je samo o sobě podezřelé – buď měli volno, nebo sami chtěli vědět, jaký horor se u nás natáčí naživo. V bytě však žádné plameny, sirény ani tělo visící z okna nenalezli. Jen muže ve vytahaném tričku s nápisem „Láska je boj“ a vlasy v takovém stavu, že by mohly představovat mapu Moravy po dešti.

Strážníci vysvětlili důvod své návštěvy a zeptali se, zda je všechno

v pořádku. Muž chvíli mlčel, pak se lehce začervenal a přiznal: „Já... jsem se s partnerkou snažil postavit IKEA skříň.“

Ticho.

Ani uniformovaní profesionálové si nebyli jisti, zda mají použít pouta, nebo pomoci imbusem dotáhnout spodní polici.

„Ten návod... to je jako kdyby vám ho psal někdo pod vlivem ketaminu

a v azbuce. A ona mi pořád říká, že to dávám naopak. Ale to je tím, že ten červenej čudlík přece není čudlík!“

Po důkladné kontrole – skříň v troskách, partnerka v slzách, kočka

v mikrovlnce (naštěstí vypnuté, jen se chtěla schovat) – hlídka usoudila, že jediným zločinem, ke kterému došlo, bylo pouze hluboké narušení vztahové harmonie.

Na závěr doporučili použití externí montážní služby a uschování ostrých předmětů.

A paní Květoslava? Ta si do bločku nejspíš připsala poznámku: podezření trvá. Vrah se často vrací na místo činu. A v IKEA mají právě slevy.

Takže pokud uslyšíte v noci výkřiky, křik a výhrůžky smrtí, neděste se hned. Možná někdo právě sestavuje komodu. Nebo hledá dálkový ovladač.

A v obou případech to může skončit vraždou.