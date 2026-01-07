Jak si uzmout cizí zemi

Venezuela je zvláštní země. Má ropu, hlad a smůlu. Kdyby měla ještě horší kartu, ležela by přesně mezi Moskvou a Mar-a-Lago. Jenže leží „jen“ na mapě zájmů – a to bohatě stačí.

Donald Trump se na Venezuelu dívá jako realitní makléř na dům po exekuci. Nezajímá ho, kdo tam bydlí, ale kolik je v podzemí a komu to patří. Ropa není surovina, je to argument. A Maduro je překážka. Když Trump mluví o „svobodě venezuelského lidu“, zní to asi jako když developer mluví o „revitalizaci čtvrti“. Vždycky to znamená, že někdo jiný se bude stěhovat – ideálně bez nároku na nájem.

Vladimir Putin je sofistikovanější. Nemá rád slovo invaze. Používá výrazy jako „ochrana zájmů“, „historická kontinuita“ nebo „bratrský národ“. Tam, kde Trump má Twitter, Putin má učebnici dějepisu. A mapu, na které jsou hranice gumové. Když Putin vstupuje do cizí země, nedělá to kvůli ropě samotné. Dělá to kvůli moci. Ropa je bonus. Území je bonus. Chaos je investice.

Trump chce opravit, prodat a jít dál. Putin ji chce rozebrat, přestavět a nechat v ní žít pocit vděčnosti smíchaný se strachem. Trump chce rychlý efekt – titulky, vítězství, „deal“. Putin chce dlouhou hru – závislost, destabilizaci, precedent.

Způsoby tomu odpovídají. Trump hrozí sankcemi, tweetem a letadlovou lodí na obzoru. Je to teatrální politika: hodně hluku, jasný padouch, jednoduchý příběh. Svět se má dívat a tleskat. Nebo aspoň mlčet. Pokud by došlo na skutečný vpád, byl by krátký, hlasitý a vysvětlený v bodech pro voliče, kteří Venezuelu považují za mexickou provincii s horší kuchyní.

Putin postupuje potichu. Poradci, kontraktoři, žoldnéři, půjčky, propaganda. Žádné titulky, jen drobný posun reality. Když se svět probudí, zjistí, že „dočasná přítomnost“ je trvalá a že místní vláda mluví rusky lépe než vlastní jazykem. Putin nevysvětluje. Putin konstatuje.

A cíle? Trump chce být silný. Putin chce, aby ostatní byli slabí. Trump chce potvrzení vlastní velikosti. Putin chce relativizovat velikost všech ostatních. Trump potřebuje nepřítele, aby vypadal jako hrdina. Putin potřebuje chaos, aby nebylo jasné, kdo je hrdina a kdo oběť.

Morální rozdíl? Menší, než bychom si přáli, a větší, než bychom si troufli říct nahlas. Trump prodává imperialismus jako byznys. Putin ho prodává jako osud. Jeden mluví o svobodě, druhý o historii. Výsledek je stejný: cizí země jako šachovnice a obyčejní lidé jako pěšci, kterých se nikdo neptal, jestli chtějí tuhle partii hrát.

Venezuela tak nestojí před otázkou, kdo ji zachrání, ale kdo ji použije. A to je možná ta nejhorší geopolitická diagnóza: když si velmoci nehádají o hodnoty, ale o to, kdo si odnese klíče od sklepa.

A ropa dál teče. Nezajímá ji, kdo má v Bílém domě zlaté kliky a v Kremlu mramor. Ropa ví jen jedno: že vždycky přitáhne někoho, kdo přijde
s mapou, prstem – a řečmi o dobru.

Autor: Eva Sedláková | středa 7.1.2026 19:16 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

Další články autora

Eva Sedláková

Rodina bez příjmení

Ve středním věku přijde poznání, které už nejde vzít zpátky. Že rodina – ať už po krvi, nebo po sňatku – nemusí znamenat vůbec nic. A zároveň může znamenat všechno... jen úplně jinde, než jste čekali.

30.12.2025 v 9:50 | Karma: 14,37 | Přečteno: 292x | Diskuse | Osobní

Eva Sedláková

Maminčina předsevzetí aneb body pro přežití na další rok

Kašlu na předsevzetí. Nikdy mi žádné nevydrželo déle než tři dny a jeden pocit viny. Letos si dávám jediné: že se pokusím svým dětem systematicky a opakovaně vtloukat do hlavy základy slušného soužití.

21.12.2025 v 7:35 | Karma: 12,74 | Přečteno: 177x | Diskuse | Ona

Eva Sedláková

Brusel bez morální licence

Evropská unie ráda káže o hodnotách a boji s korupcí. Jenže ve chvíli, kdy se podezření z podvodů usadí přímo v jejích vlastních institucích, začne se morální katedra povážlivě kývat.

7.12.2025 v 22:31 | Karma: 21,90 | Přečteno: 280x | Diskuse | Politika

Eva Sedláková

Soudce není stroj – a naštěstí ani matematik

V soudní síni se čeká spravedlnost. Nikdo nebude zvýhodněn či znevýhodněn, rozhodnutí bude férové, odpovídat zákonu a pravda vyjde najevo.

27.11.2025 v 23:49 | Karma: 7,71 | Přečteno: 137x | Diskuse | Společnost

Eva Sedláková

Malé trumfy, velké ego

Rozvod, hypotéka a rodičovská péče. Připravte se na příběh o absurditě, frustraci, a ironickém humoru. O tom, jak Petr objevil statečnost... a Emma objevila trpělivost.“

23.11.2025 v 23:27 | Karma: 6,06 | Přečteno: 179x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...
4. ledna 2026,  aktualizováno  5. 1. 10:12

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...

Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?
vydáno 7. ledna 2026

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze
31. prosince 2025  19:26

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)
31. prosince 2025  6:06

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci
7. ledna 2026  7:16

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna....

Ústecký kraj půjčí sociálním službám peníze kvůli neschválenému rozpočtu ČR

ilustrační snímek
7. ledna 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Ústecký kraj půjčí 39 milionů korun organizacím poskytujícím nepobytové sociální služby. Česká...

V Ústí nad Labem opět stály kolony, tentokrát kvůli prasklému potrubí

ilustrační snímek
7. ledna 2026  17:33,  aktualizováno  17:33

Dopravu v Ústí nad Labem komplikuje od dnešního odpoledne havárie vodovodu a propad silnice v...

Sinice v lipenské přehradě způsobily, že se na hladině vytvořil zelený led

Sinice v lipenskĂ© pĹ™ehradÄ› zpĹŻsobily, Ĺľe se na hladinÄ› vytvoĹ™il zelenĂ˝ led
7. ledna 2026  17:25,  aktualizováno  17:25

Sinice v lipenské přehradě na konci loňského roku způsobily, že se na hladině vytvořil do zelena...

Buřinky i aktovky. Fanoušci Monty Pythonů se městy prošli švihlou chůzí

Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci...
7. ledna 2026  18:32

Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci britské komediální...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Eva Sedláková

  • Počet článků 67
  • Celková karma 17,16
  • Průměrná čtenost 715x
Latentní optimista. Charakter člověka poznáte podle toho, jak se chová k ostatním, když stoupá vzhůru.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.