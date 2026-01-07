Jak si uzmout cizí zemi
Donald Trump se na Venezuelu dívá jako realitní makléř na dům po exekuci. Nezajímá ho, kdo tam bydlí, ale kolik je v podzemí a komu to patří. Ropa není surovina, je to argument. A Maduro je překážka. Když Trump mluví o „svobodě venezuelského lidu“, zní to asi jako když developer mluví o „revitalizaci čtvrti“. Vždycky to znamená, že někdo jiný se bude stěhovat – ideálně bez nároku na nájem.
Vladimir Putin je sofistikovanější. Nemá rád slovo invaze. Používá výrazy jako „ochrana zájmů“, „historická kontinuita“ nebo „bratrský národ“. Tam, kde Trump má Twitter, Putin má učebnici dějepisu. A mapu, na které jsou hranice gumové. Když Putin vstupuje do cizí země, nedělá to kvůli ropě samotné. Dělá to kvůli moci. Ropa je bonus. Území je bonus. Chaos je investice.
Trump chce opravit, prodat a jít dál. Putin ji chce rozebrat, přestavět a nechat v ní žít pocit vděčnosti smíchaný se strachem. Trump chce rychlý efekt – titulky, vítězství, „deal“. Putin chce dlouhou hru – závislost, destabilizaci, precedent.
Způsoby tomu odpovídají. Trump hrozí sankcemi, tweetem a letadlovou lodí na obzoru. Je to teatrální politika: hodně hluku, jasný padouch, jednoduchý příběh. Svět se má dívat a tleskat. Nebo aspoň mlčet. Pokud by došlo na skutečný vpád, byl by krátký, hlasitý a vysvětlený v bodech pro voliče, kteří Venezuelu považují za mexickou provincii s horší kuchyní.
Putin postupuje potichu. Poradci, kontraktoři, žoldnéři, půjčky, propaganda. Žádné titulky, jen drobný posun reality. Když se svět probudí, zjistí, že „dočasná přítomnost“ je trvalá a že místní vláda mluví rusky lépe než vlastní jazykem. Putin nevysvětluje. Putin konstatuje.
A cíle? Trump chce být silný. Putin chce, aby ostatní byli slabí. Trump chce potvrzení vlastní velikosti. Putin chce relativizovat velikost všech ostatních. Trump potřebuje nepřítele, aby vypadal jako hrdina. Putin potřebuje chaos, aby nebylo jasné, kdo je hrdina a kdo oběť.
Morální rozdíl? Menší, než bychom si přáli, a větší, než bychom si troufli říct nahlas. Trump prodává imperialismus jako byznys. Putin ho prodává jako osud. Jeden mluví o svobodě, druhý o historii. Výsledek je stejný: cizí země jako šachovnice a obyčejní lidé jako pěšci, kterých se nikdo neptal, jestli chtějí tuhle partii hrát.
Venezuela tak nestojí před otázkou, kdo ji zachrání, ale kdo ji použije. A to je možná ta nejhorší geopolitická diagnóza: když si velmoci nehádají o hodnoty, ale o to, kdo si odnese klíče od sklepa.
A ropa dál teče. Nezajímá ji, kdo má v Bílém domě zlaté kliky a v Kremlu mramor. Ropa ví jen jedno: že vždycky přitáhne někoho, kdo přijde
s mapou, prstem – a řečmi o dobru.
Eva Sedláková
