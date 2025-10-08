Jak jsem se stala lékařskou celebritou aneb doktorská láska
Čím jsem starší, tím víc mužů o mě projevuje zájem. Jeden by řekl: „Konečně! Stávám se magnetem na mužskou pozornost.
Jenže to má háček. Bohužel všichni nosí bílé pláště a mluví latinsky.
Začalo to nenápadně. Doktor Novák mě nadšené objímá, kdykoliv přijdu na vyšetření. Doktor Svoboda se na mě usmívá, když mě potká.
A doktor Procházka? Ten mi jednou dokonce podal ruku, aniž by si ji předtím dezinfikoval. Myslela jsem, že to je důkaz náklonnosti.
Chvíli jsem si namlouvala, že je to má nově získaná charisma. Možná jsem dozrála do typu ženy, kterou muži obdivují pro vnitřní klid, moudrost a HDL cholesterol.
Jenže pak mi došlo, že všechny tyhle lékařské románky začínají slovy „vezměte si, prosím, sundejte si“ atd.
Romantika hadr.
Zkrátka – nejsem objektem touhy, ale výzkumu.
Můj milostný život se odehrává mezi EKG a odběrem krve.
Místo něžných doteků se mě dotýká manometr.
A když mi někdo říká, že mě má rád, obvykle dodá: „ale musíme to ještě zkontrolovat ultrazvukem.
A tak jsem pochopila, že s přibývajícím věkem neroste jen moudrost,
ale i lékařská frekvence.
Muži se o mě zajímají – jako o kazuistiku.
Nejsem femme fatale.
Jsem pacientka s bohatou dokumentací a stabilní tepovou frekvencí.
A má rostoucí popularita u mužského pohlaví přímo koreluje s rostoucím počtem zdravotních kontrol a vyšetření.
Ale víte co? I v tom je kus romantiky.
Místo básní mi muži posílají laboratorní výsledky.
Místo polibků se dožadují dalších testů.
Možná to není láska v klasickém slova smyslu, ale jistý druh oddanosti to rozhodně je.
A navíc - kdy jindy v životě zažije žena situaci, kdy se o ni zajímá tolik mužů najednou? Ano, jsou to všechno doktoři. Ano, většinou mě chtějí vidět rozebranou. A ano, jejich zájem končí u výsledků vyšetření.
Ale aspoň mám jistotu, že když se něco stane, budu v dobrých rukou. A to je vlastně také druh lásky, ne?
Eva Sedláková
Paradox moudrosti aneb jak se svět dostal do rukou hlupáků
Od dětství nám říkají: „Moudřejší ustoupí." Je to jedno z těch zlatých pravidel. Něco jako „Zlo se neoplácí zlem" nebo „Trpělivost růže přináší". Krásná filosofie. Ušlechtilá myšlenka. Jen má jeden zásadní problém - nefunguje.

Eva Sedláková
Eva Sedláková
Chtěla jsem si jen dát čaj, pane soudce
Chtěla jsem si dát jen šálek čaje. To je věta, která zní nevinně – skoro poeticky. Jenže každý, kdo kdy žil v domácnosti, ví, že „jen" je v těchto souvislostech sprosté slovo.

Eva Sedláková
Eva Sedláková
Nástup zadními dveřmi aneb Dopravní podnik jako kouzelník iluzionista
Na některých středočeských linkách se už smí nastupovat i zadními dveřmi. Ale pozor: ne vždy a ne všude. A ne vždy na té samé lince se stejným číslem. To by byla přílišná nuda a předvídatelnost – a ta k pražské dopravě nepatří.

Eva Sedláková
Eva Sedláková
Nádherná noc aneb erotika moderní doby
Měla jsem včera nádhernou noc! Takovou, na kterou se nezapomíná. Dlouhou a uspokojující. Takovou, o které se vyprávějí legendy a po které se touží.

Eva Sedláková
Eva Sedláková
Ekonomika domácích starostí aneb když realita převálcuje obavy
Existují okamžiky, kdy vám vaše vlastní dítě připomene základní ekonomické principy způsobem, který byste nečekali. Jeden takový moment jsem zažila při rutinním rodičovském výslechu.
