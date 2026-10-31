Halloween
Je to opět tady. Období, kdy se normálně vypadající lidé dobrovolně převlékají za mrtvoly a děti obcházejí cizí domy s požadavkem na výpalné v podobě bonbonů. Výlohy zdobí pavouci velikosti menšího psa,
z každého druhého okna čouhá kostra a zahradní trpaslíci dostávají výraz, jako by se právě seznámili s cenami elektřiny.
Vzduch voní spáleným listím a levným kouřostrojem. Dýně se mění
v umělecká díla, případně v biologický odpad s obličejem. Z domů se ozývá vytí přerušované zoufalým „Kdo mi zase sežral poslední gumové medvídky?!“. Na silnicích se objevují čarodějnice, upíři a další individua,
u kterých si člověk není jistý, jestli jde o masku, nebo jejich běžný stav
po pondělní poradě.
Halloween, All Hallows’ Eve, předvečer svátku Všech svatých a pro obchodníky komerční svátek s plastovými lebkami. Zkrátka čas, kdy se hranice mezi světem živých a mrtvých stírá natolik, že se v ní snadno ztratí i poslední zbytky slušného vychování. I když... mrtví mi nikdy nenaháněli takovou hrůzu jako někteří živí lidé.
Dýně na kapotě není povinná výbava.
Každý správný halloweenista ví, že bez dýně se nedá žít. Někteří ji proto umístí na verandu, jiní na parapet a ti nejodvážnější na střechu automobilu. Dýně ovšem není homologovaný maják, směrovka ani bezpečnostní prvek. Pokud vám za jízdy odletí z auta, není to dýňová nadílka pro okolí, ale přinejmenším nečekaná překážka v provozu. A jestli jste ji připevnili izolepou, provázkem a modlitbou, vězte, že poslední jmenované nemá na pevnost spoje žádný měřitelný vliv.
Před jízdou si proto zkontrolujte, zda máte všechno řádně upevněné. Včetně dýně, nákladu a tchyně převlečené za zombie. U té poslední položky doporučujeme ověřit také zapnutí bezpečnostního pásu. Zvlášť pokud už tři kilometry nepromluvila.
Čarodějnice mají přednost. Ale jen v pohádkách.
Silnice se během halloweenské noci hemží nejrůznějšími bytostmi. Ne každý kostým je však zárukou dobré viditelnosti. Černý plášť, černá paruka, černé boty a vaše temná duše sice vytvářejí stylový celek, ale za tmy na přechodu vás mohou proměnit v obtížně rozpoznatelnou skvrnu.
Reflexní prvky nejsou projevem nedostatku temné elegance. Jsou projevem pudu sebezáchovy. A pokud jste se převlékli za ducha, nezapomeňte, že průhlednost kostýmu není vstupenkou do vozovky bez rozhlédnutí.
Upír za volantem? Raději bez česneku, zato s rozumem.
Pokud se chystáte na večírek převlečeni za upíra, pamatujte, že umělá krev se z čalounění odstraňuje mnohem hůře než z vašeho svědomí.
A jestliže se rozhodnete vyrazit vozem, věnujte zvláštní pozornost alkoholu. To, že jste nesmrtelní, ještě neznamená, že můžete beztrestně řídit pod vlivem. Játra nejsou upíří majetek a policista opravdu nemusí být Van Helsing, aby vás zastavil.
Duchové na přechodu nejsou vždy duchové.
Někdy se stává, že na okraji vozovky spatříte postavu v bílém prostěradle. V každém případě je vhodné zpomalit. Nejen kvůli tomu, že vám před vozidlo může vstoupit skutečný chodec, ale také proto, že duchové mají mizerné pojištění odpovědnosti.
A ještě jedna drobnost. Lehnout si doprostřed silnice a předstírat mrtvolu může být na fotografii efektní, avšak v reálném provozu jde o nápad, který se řadí po bok strkání prstů do mixéru a sušení kočky v mikrovlnce. Fotografický filtr vám následky případného střetu neodstraní.
Parkování pro nemrtvé a jiné bezohledné jedince
Někteří řidiči mají nadpřirozenou superschopnost zaparkovat tak, že zabírají dvě místa, blokují výjezd a současně znemožňují průchod chodcům. Na Halloween se tento talent ještě umocňuje. Stačí přidat masku, umělou krev a cedulku „Uvnitř už jsem mrtvý“.
Pavučiny patří do koutů. Ne na světla a okna.
Výzdoba je důležitá. Nikdo nezpochybňuje, že dům obalený pavučinami,
z něhož visí tři kostry a za oknem se šklebí silikonový démon, vytváří příjemnou domáckou atmosféru. Tedy pokud máte rádi nemovitosti, které vypadají, že v nich už několik desetiletí probíhá soudní spor mezi plísní a pavouky.
Umělá pavučina přes čelní sklo auta sice působí autenticky, ale výhled přes ni připomíná sledování dopravní situace přes záclonu po babičce.
A pokud se vám na kapotě usadí skutečný pavouk, nepanikařte. S největší pravděpodobností nemá řidičské oprávnění a o vaše auto nemá větší zájem než o jakoukoli jinou teplou plochu.
Trick or treat aneb výpalné v želatině
Děti obcházejí domy, zvoní na zvonky a požadují sladkosti. Pokud nedostanou nic, může následovat zklamání, dramatické protočení očí a informace, že jste nejhorší člověk v ulici.
A pokud se před vašimi dveřmi objeví dospělý muž v kostýmu Batmana, nemusí jít o zločince. Mohl jen doprovázet potomstvo. Přesto je naprosto legitimní zeptat se, zda je součástí dětské skupiny, nebo se jen rozhodl využít příležitosti k bezplatnému doplnění cukru.
Závěrem: Strašit ano, ohrožovat ne
Přeji vám klidný Halloween, bezpečný návrat domů se stejným počtem končetin jako při odchodu. Pokud vám dnes někdo zaklepe na dveře a bude tvrdit, že je smrt, zeptejte se, zda má předem domluvený termín. Jestli ne, řekněte mu, že bez předchozího objednání nepřijímáte.
Pozn.: obrázek vytvořený AI.
Eva Sedláková
Trumpovi teče do bot. A Ukrajina za to má zaplatit.
Předvolební průzkumy naznačují pro republikány nepříjemný scénář. Demokraté si drží náskok a podle některých odhadů mají vysokou šanci získat kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů.
Eva Sedláková
Gerontokracie - má mít politika věkový strop?
Když se v posledních letech mluvilo o amerických prezidentech Joe Bidenovi nebo Donaldu Trumpovi, jedním z témat nebyla ekonomika ani zahraniční politika. Šlo o jejich věk.
Eva Sedláková
Zdravotnictví má pracovníků dost
O nedostatku zdravotnického personálu se mluví prakticky pořád. Chybí sestry, lékaři, sanitáři a další pracovníci. Nemocnice hledají zaměstnance, zveřejňují jeden pracovní inzerát za druhým.
Eva Sedláková
Koho se bojí Macinka? Ministerstvo zahraničí hledá novináře se správnými otázkami
Svoboda médií se nepozná podle toho, jak se stát chová k novinářům, kteří mu tleskají. Pozná se podle toho, jak zachází s těmi, kteří jsou nepříjemní, kritičtí a pokládají otázky, na které politici nechtějí odpovídat.
Eva Sedláková
84 milionů korun škody. A zaplatit to mají občané?
Podstata problému spočívá v tom, že nyní již exporadkyně Aleše Juchelky, Jana Semancová, vlastní společnost, která žadatelům – samozřejmě za úplatu – pomáhá se získáváním evropských dotací.
|Další články autora
Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout
Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...
OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...
Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu
Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...
Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou
Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...
V Praze napočítali až 72 typů odpadkových košů. Některé pamatují ještě Husáka
Pražské ulice kdysi lemovaly plechové koše na otočném čepu, drátěné síťovky i těžké betonové...
Sbírka na vyhořelý kostel v Chlumu u Třeboně končí, lidé poslali 2,1 milionu Kč
Sbírka na poutní barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně, který na jaře 2024...
Festival Opera Schrattenbach připomene šedesátiny skladatele Víta Zouhara
Šedesáté narozeniny skladatele, muzikologa a pedagoga Víta Zouhara připomene letošní ročník...
Policie ve Zlíně dopadla mladého cizince. Je podezřelý ze znásilnění
Zlínští kriminalisté v pátek po několikahodinovém pátrání zadrželi devatenáctiletého cizince...
Výlov na Kudlovské přehradě přerušil nečekaný nález. Našli válečnou minu
Kudlovská přehrada v centru Zlína se po celotýdenním vypouštění dočkala výlovu. Akce přilákala...
Prodej rodinného domu 3+1 v Dolních Bojanovicích klidná lokalita s potenciálem
Kyjovská, Dolní Bojanovice, okres Hodonín
3 630 000 Kč
- Počet článků 89
- Celková karma 19,55
- Průměrná čtenost 653x