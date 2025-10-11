Greta - selektivní soucit online

Říká se, že dobrý úmysl je polovina cesty do pekla. Tentokrát chtěla ukázat utrpení Palestinců. A ukázala ho bravurně – jenže fotkou Izraelce, kterého unesl Hamás.

Takové to kouzlo nechtěného, které se v aktivistických kruzích označuje jako autentický projev vášně.
Česky řečeno: bezhlavé sdílení bez čtení popisků.

Na snímku vyhublý muž, ruce jako špejle, pohled do prázdna.
Greta k tomu přidala text o „systematickém krutém zacházení“.
A svět zamáčkl slzu.
Jenže za „špatnou“ stranu.

Ukázala totiž oběť.
Jenom jinou, než zamýšlela.

Greta chtěla probudit svědomí světa.
Místo toho probudila reakce fact-checkerů.
Ti nyní dokazují, že lidskost se dá ztratit nejen nenávistí,
ale i přemírou soucitu bez rozmyslu.

A přitom – je v tom kus poetiky.
Jakoby se sama příroda pokusila napravit jednostranný patos svých dětí.
Ironie planety:
bojovnice za spravedlnost použije snímek oběti, kterou považuje za viníka.

Já myslím, že ji spíš zradila snaha být na straně dobra tak moc,
až zapomněla, že i dobro potřebuje brýle.

A tak vznikl dokonalý příběh naší doby:
příběh o světě, kde emocím tleskáme, fakta ověřujeme později (nebo vůbec).
Kde slovo „pravda“ zní lépe s filtrem a srdíčkem.

Greta chtěla ukázat utrpení.
A to se jí nakonec vlastně povedlo.
Jen jinak, než čekala.
Tentokrát totiž utrpěla sama pravda.

A z toho plyne poučení: skutečná humanita by měla být univerzální a nestranná – soucit je morální princip, který si nemá vybírat.

Autor: Eva Sedláková | sobota 11.10.2025 23:54 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Další články autora

Eva Sedláková

Jak jsem se stala lékařskou celebritou aneb doktorská láska

S věkem prý osobnost zraje, získává na kvalitě. Jen se obávám, že já už jsem spíš archivní ročník, který se otevírá jen ve sterilním prostředí a s rukavicemi.

8.10.2025 v 22:50 | Karma: 28,35 | Přečteno: 2157x | Diskuse | Osobní

Eva Sedláková

Paradox moudrosti aneb jak se svět dostal do rukou hlupáků

Od dětství nám říkají: „Moudřejší ustoupí.“ Je to jedno z těch zlatých pravidel. Něco jako „Zlo se neoplácí zlem“ nebo „Trpělivost růže přináší“. Krásná filosofie. Ušlechtilá myšlenka. Jen má jeden zásadní problém - nefunguje.

24.9.2025 v 23:25 | Karma: 37,47 | Přečteno: 2032x | Diskuse | Společnost

Eva Sedláková

Chtěla jsem si jen dát čaj, pane soudce

Chtěla jsem si dát jen šálek čaje. To je věta, která zní nevinně – skoro poeticky. Jenže každý, kdo kdy žil v domácnosti, ví, že „jen“ je v těchto souvislostech sprosté slovo.

14.9.2025 v 22:27 | Karma: 34,38 | Přečteno: 2293x | Diskuse | Ona

Eva Sedláková

Nástup zadními dveřmi aneb Dopravní podnik jako kouzelník iluzionista

Na některých středočeských linkách se už smí nastupovat i zadními dveřmi. Ale pozor: ne vždy a ne všude. A ne vždy na té samé lince se stejným číslem. To by byla přílišná nuda a předvídatelnost – a ta k pražské dopravě nepatří.

9.9.2025 v 6:00 | Karma: 15,28 | Přečteno: 361x | Diskuse | Cestování

Eva Sedláková

Nádherná noc aneb erotika moderní doby

Měla jsem včera nádhernou noc! Takovou, na kterou se nezapomíná. Dlouhou a uspokojující. Takovou, o které se vyprávějí legendy a po které se touží.

3.9.2025 v 6:55 | Karma: 33,91 | Přečteno: 2613x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

4. října 2025,  aktualizováno  5.10 2:53

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

8. října 2025  9:55

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

5. října 2025

Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

3. října 2025  8:11,  aktualizováno  7.10 14:12

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

5. října 2025  14:42,  aktualizováno  15:54

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...

Dali bezdomovcům sto tisíc a zkoušeli, zda se postaví na nohy. Obavy se nepotvrdily

12. října 2025

Premium Stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova znovu začlenil do společnosti? To zjišťoval...

Logistika hlásí kritický podstav, autobusy i kamiony nemá kdo řídit

12. října 2025

Logistické a dopravní společnosti v Česku hlásí kritický nedostatek pracovníků. Dlouhodobě chybějí...

Sítě proti žralokům nefungují. Mohou je obeplavat, podplavat, nadplavat. A také to dělají

12. října 2025

Premium Pokud jste někdy plavali v Austrálii a cítili se bezpečně s tím, že žraloci slídí až za sítí, měli...

Vaše činy mluví za vás. Víte, co o vás skutečně říkají a zda si nekazíte pověst?

12. října 2025

Slova jsou důležitá, ale rozhodující je to, co skutečně děláme. V byznysu i v osobním životě si...

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Eva Sedláková

  • Počet článků 58
  • Celková karma 23,72
  • Průměrná čtenost 690x
Latentní optimista. Charakter člověka poznáte podle toho, jak se chová k ostatním, když stoupá vzhůru.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.