GRETA - když pomoc váží méně než PR

Tak se nám to zase jednou stalo — loď s aktivisty, včetně Grety Thunbergové, vyrazila zachraňovat svět. Tentokrát směr: pásmo Gazy, kde je to taková malá „dovolená“ plná válek, blokád a zoufalství.

Na přídi vlaje morální kompas, na stěžni se houpou západní hodnoty a na palubě? Greta, pár lidí a někde vzadu ve stínu stěžně se krčí pár beden

s rýží, antibiotiky a pravdou. Tedy alespoň tou jejich pravdou – krásně vyžehlenou na Instagram.

Izraelští vojáci si řekli, že tomuhle představení zařídí derniéru. Loď obsadili, aktivistům nabídli pití, sendviče a elegantně jim sdělili, že show končí. Verze „humanitární pomoci“ po izraelsku. Greta to označila za „únos“. Protože když tě nezvou na večírek, ale ty tam stejně vlezeš oknem, je to vždycky vina hostitele.

Je jasné, že šlo především o symbol. Pomoc nepřesáhla objem jednoho kamionu. Jenže když pomoc není vidět na sítích, jako by neexistovala, že? Hamás a spol. mluví o „pirátech“ a „státním terorismu“, zatímco svět soutěží o nejlepší úhel záběru.

Ale Greta si to nenechala líbit. Nebyla to výletní plavba – byla to mise. Symbolická, politická, mediální. Věděla moc dobře, že zadržení je vysoce pravděpodobné. Věděla, že ji pošlou domů. Věděla, že se o tom bude mluvit. A taky věděla, že když nedojde pomoc, dorazí aspoň příběh.

Co na tom, že pomoc se reálně nedostala nikam. V porovnání s více než tisícovkou kamionů, které Izrael posílá do Gazy (a o kterých nikdo netočí dokumenty), to působí spíš jako PR žert než skutečná pomoc. Ale klíčové je dnes gesto. A ještě důležitější – to gesto správně nasdílet.

Po zadržení si Greta elegantně zachránila svobodu: Nevstoupila jsem nelegálně. Vrátím se domů. Nechci soud. Izrael tím odklidil potenciální PR bombu, která by mu explodovala v přímém přenosu CNN. Když máš totiž ve spárech celebritu, zacházíš s ní jako s horkou bramborou – rychle přehodit jinam. A Greta? Získala mučednickou auru bez jediné modřiny. Efektivní, bezkrevná dramatizace.

Takové win-win, až je z toho člověku nevolno.

Ale oč tu skutečně běží, přátelé? O fakta? Ne. Vítězí ten, kdo vypadá líp – ne ten, kdo víc pomůže.

A najednou tu máme tři narativy:

Greta, kterou umlčel ozbrojený stát.

Izrael jako poslední strážce hranic, co říká „sem ne!“

A mezi nimi Gaza – dál hladoví. Ne po symbolech. Po vodě, jídle, lécích. Po tiché pomoci, která nevyžaduje pozornost kamer.

Ale svět má nový příběh.