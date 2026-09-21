Gerontokracie - má mít politika věkový strop?
Každé zaváhání, přeřeknutí nebo výpadek pozornosti okamžitě vyvolával otázku: Je člověk v tak vysokém věku ještě schopen vykonávat jednu
z nejnáročnějších funkcí na světě?
Seznam světových lídrů dnes připomíná spíš čestnou tribunu na srazu absolventů než dynamickou politickou scénu. Sedmdesátníci a osmdesátníci rozhodují o světě, který se mění rychleji, než se stíhá aktualizovat jejich diář.
Podobná debata ale není jen americkým problémem. Týká se všech demokratických zemí, včetně České republiky. Přesto se jí politici spíše vyhýbají, protože mluvit o věku bývá považováno za citlivé nebo dokonce diskriminační.
Jenže nejde o diskriminaci. Jde o odpovědnost.
Konfucius tvrdil, že starší mají moudrost, kterou mladí teprve sbírají. Možná ano. Ale mám čím dál silnější pocit, že v dnešní politice to někdy vypadá spíš tak, že starší mají i problémy, které mladí ještě ani nezažili – například jak si vzpomenout, co chtěli říct.
Chování některých politiků vyvolávají otázku, zda zkušenost skutečně kompenzuje potenciální ztrátu fyzických a kognitivních schopností.
Muži, kteří jsou v osmé dekádě života, stojí v čele dalších nejmocnějších zemí světa. Vladimir Putin v Rusku, Lula da Silva v Brazílii, Si Ťin-pching
v Číně, Naréndra Módí v Indii či Benjamin Netanjahu v Izraeli jsou všichni sedmdesátníci. Trend stárnutí politiky se nevyhýbá ani Česku.
České zákony stanovují minimální věk pro výkon nejvyšších politických funkcí. Kandidát do Senátu musí mít alespoň 40 let, prezident republiky také. Smysl je zřejmý – stát chtěl zajistit, aby nejvyšší ústavní činitelé měli dostatek životních zkušeností a vyzrálosti. Stát tím dává najevo, že věk je důležitý. Jenže platí to pouze jedním směrem.
Pokud uznáváme, že příliš nízký věk může být překážkou pro výkon tak odpovědné funkce, proč automaticky předpokládáme, že příliš vysoký věk nikdy problém nepředstavuje?
Je-li stanovena minimální věková hranice, proč ne i maximální? Očekáváme, že každý stařec bude mít dostatek nadhledu a sebereflexe, aby se v případě kognitivních potíží vzdal lukrativní funkce?
Možná tedy nejde o věk. Možná jde o to, jestli člověk dokáže včas odejít.
Představte si, že nastoupíte do letadla a pilotovi je 78 let. Nebo že vás bude operovat chirurg, kterému je přes osmdesát a už několikrát během služby zapomněl, co chtěl udělat. Asi byste zrovna klidní nebyli.
Přesto nám připadá naprosto normální, když o miliardových rozpočtech, bezpečnosti státu nebo budoucnosti našich dětí rozhodují politici ve věku, kdy u značné části populace přirozeně slábnou kognitivní schopnosti. Nejenže to tolerujeme – často se tváříme, že o tom ani nesmíme mluvit.
Není to útok na seniory ani tvrzení, že každý člověk ve vyšším věku ztrácí schopnost racionálně rozhodovat. Mnoho seniorů je duševně svěžích a aktivních. Stejně tak ale nelze ignorovat biologickou realitu –
s přibývajícím věkem u většiny lidí postupně dochází k úbytku některých kognitivních funkcí. Zpomaluje se rychlost zpracování informací, zhoršuje krátkodobá paměť i schopnost soustředění a rychlost rozhodování. Riziko neurodegenerativních onemocnění navíc s věkem významně roste.
A právě proto bychom měli přestat předstírat, že politika je jediná profese na světě, kde věk údajně nikdy nehraje žádnou roli.
Pokud považujeme za rozumné stanovit spodní věkovou hranici kvůli dostatečné životní zkušenosti, je logické položit si otázku, zda by neměla existovat i hranice horní – nebo alespoň systém, který pravidelně ověří, že člověk vykonávající jednu z nejvyšších funkcí ve státě je stále plně způsobilý činit zásadní rozhodnutí.
Eva Sedláková
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