Eva to začala

Historie se ráda opakuje: něco se pokazí - a najde se žena, na kterou lze ukázat prstem. Tento vzorec je hluboce zakořeněný v patriarchálních strukturách, které po staletí formovaly společnost.

Když Bůh stvořil svět, všechno šlapalo jako na drátkách.

Stromy rostly, zvířata si spokojeně žvýkala trávu

a Adam měl klid na duši.

Až do chvíle, než mu do idylky vstoupila Eva.

A bum – zakázané jablko, vyhoštění z ráje

a první mužská výmluva v dějinách:

„Za to může ona!“

A tím byl položen základní kámen jednoho z nejodolnějších mýtů.

Stačí si vzpomenout na Helenu Trojskou…

Nebo na Kleopatru…

Ve skutečnosti?

Rozhodnutí a chyby dělali samotní muži.

Jen bylo snazší vinu přenést na někoho jiného.

Ideálně na někoho, kdo neměl možnost se bránit –

nebo neměl vojsko.

Od té doby se muži historicky specializují

na přenášení viny jako olympijští štafetáři.

Prohra ve válce? Královna byla čarodějnice.

Pád impéria? Zlá milenka zkazila císaři úsudek.

Zapomněl milenku na nádraží?

Protože jeho žena je moc podezřívavá.

Ve středověku se tento model prohloubil:

Ženy byly upalovány jako čarodějnice,

když jejich chování vybočovalo z normy

nebo když se jejich muži cítili být ohroženi.

Ve viktoriánské době pak bylo běžné

označovat ženy za „hysterické“,

pokud projevily emoce

nebo nedejbože vlastní názor

nebo nesouhlasily se společenskými pravidly.

Začalo to nevinným jablkem.

Pokračovalo poznámkami typu

„To tvoje hysterie“

nebo „Ona mi prostě nerozumí“.

A někde mezi tím se zrodila celá éra,

kdy žena byla buď čarodějnice,

nebo inspirace –

každopádně vždycky nějaký problém.

Je to zvláštní, kolik energie je vynaloženo

na to, aby muž nemusel říct jednoduché:

„Tak jo, v té mapě se nevyznám, použijeme GPS.“

Eh, vlastně ne.

Správně zní:

„Udělal jsem chybu.“

V tomhle ohledu jsou si dnes pohlaví už rovná.

Teď už obviňujeme jeden druhého

profesionálně a genderově vyváženě.

Ale stejně...

Když se dnes něco pokazí

a muž pronese větu:

„To moje bejvalka…“

Můžete si být jistí, že Eva pořád žije.

Dnes už však nosí legíny a vlastní Instagram –

a má víc sledujících než Adam.