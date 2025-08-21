Ekonomika domácích starostí aneb když realita převálcuje obavy
Nebereš drogy, že ne?“ zeptala jsem se své dcery s vážností, jakou obvykle používám u dotazů typu: „Koupila jsi chleba?“ nebo „Víš, kde jsou klíče od auta?“
Očekávala jsem standardní teenagerskou odpověď. Něco ve stylu: „Mami, jak se můžeš ptát?!“ nebo „To je jasné!“ Místo toho přišla lekce praktické ekonomie.
„Klid, mami. S tvým kapesným bych si mohla dovolit šňupat maximálně hladkou mouku.“
A víte co? Měla pravdu. Matematicky. Ekonomicky. Absolutně.
Sedla jsem si a začala počítat. Ten její rozpočet by stačil tak akorát na pořádný hamburger, možná lístek do kina ve slevě, rozhodně ne na financování nějakého závislostního životního stylu. Pokud by se rozhodla pro kariéru narkomanky, musela by si najít buď velmi lukrativní vedlejší práci, nebo benevolentního dealera ochotného k dlouhodobým splátkám.
Uvědomila jsem si absurditu situace. Celé roky se bojím, že moje dítě spadne do špatné party, začne experimentovat s nebezpečnými látkami… a přitom má přirozenou ochranu: chronický nedostatek financí. Nemůže si dovolit být rebelka.
Možná jsem objevila nový výchovný princip. Místo dlouhých kázání o nebezpečí drog stačí udržovat dítě v kontrolované finanční nouzi. „Chceš zkoušet alkohol? Tady máš padesát korun měsíčně. A uvidíme, jak daleko se dostaneš.“
Samozřejmě, systém má své nevýhody. Když se mě dcera zeptá, jestli si může koupit nové tenisky, musím jí vysvětlit, že by na ně šetřila dva roky. Největší rebelský čin? Energetický nápoj místo obyčejné coly.
Ale z pohledu prevence funguje dokonale. Těžko si můžete vybudovat návyk na cokoli drahého, když váš měsíční rozpočet pokryje maximálně návyk na bonbony z automatu.
Možná by ministerstvo školství mělo zavést nový předmět: „Praktická ekonomie jako prevence rizikového chování.“ První lekce: „Jak omezení rozpočtu chrání před životními chybami.“
Až se příště budu bát o budoucnost své dcery, připomenu si ten večer.
A řeknu si: dokud bude mít prázdnou peněženku, je v bezpečí. To je možná nejlepší rodičovská pojistka, jakou jsem kdy vynalezla.
I když nevědomky.
Eva Sedláková
