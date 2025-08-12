Den plný znamení aneb když se proti vám spikne celý vesmír

Existují dny, kdy máte pocit, že se někde nahoře někdo rozhodl, že si s vámi trochu pohraje. Ne brutálně, ne dramaticky - prostě vás bude celý den jen tak lehce šťouchat, aby vám připomněl, kdo tu má navrch.

Jako když se někde nahoře právě zaučuje nový božský učedník pro oddělení drobných sabotáží.
A že jeho první praktická hodina má název: „Ty proti vesmíru – lekce pro začátečníky“.

Začalo to nevinně. Vařila jsem večeři, což je samo o sobě hrdinský čin po deseti hodinách v práci.
Bouchla jsem se o otevřená dvířka skříňky.
Klasika. To se stává každému.

Pak jsem chtěla uklidit. Prostý, civilizovaný úkon.
Jenže nikdo mi neřekl, že ta hruškovice, kterou jsem dostala od tety a kterou jsem měla v úmyslu někdy v budoucnu vypít, je otevřená.
Sousedka se bude divit, až jí otevřu a ona se nadýchne mezi dveřmi.

Ale vesmír se mnou ještě neskončil.
Ztracený knoflík z mého oblíbeného svetříku.
Nefunkční nabíječka – samozřejmě, když mám baterii na pěti procentech.
Upadl mi podpatek z oblíbených bot.
A roztrhala jsem troje silonky.
TROJE!
To už není náhoda, to je statistická anomálie schválená vesmírnou radou škodolibosti.

Takže jsem kapitulovala.
Ležím v posteli se sklenicí Nutelly (ano, sklenicí – lžička je jen pro slabé) a uvědomuji si, že mě ten nahoře prostě nemá rád.
Možná jsem v minulém životě byla despota, možná jsem parkovala na místě pro invalidy.
Nevím. Ale platím za to teď.

A pak… to škrabání.
Podivné, vytrvalé, odněkud ze stěny.
Vzpomněla jsem si, jak ráno soused na chodbě někomu šeptal, že jim utekl křeček.
Malý chlupatý vetřelec, který si zřejmě myslí, že moje stěna je ideální místo pro noční diskotéku.

Nebo máme poltergeista.

Osobně bych ale raději brala poltergeista.
„Bydlím s poltergeistem!“ zní na večírku mnohem lépe než „Bydlím
s křečkem od sousedů“.

Já poznám znamení osudu! Možná mi chce sdělit, že mám příliš komplikovaný život.

V každém případě zítra koupím past na myši. Pro jistotu.

Autor: Eva Sedláková | úterý 12.8.2025 0:15

Eva Sedláková

  • Počet článků 50
  • Celková karma 17,94
  • Průměrná čtenost 567x
Latentní optimista. Charakter člověka poznáte podle toho, jak se chová k ostatním, když stoupá vzhůru.

