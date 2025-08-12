Den plný znamení aneb když se proti vám spikne celý vesmír
Jako když se někde nahoře právě zaučuje nový božský učedník pro oddělení drobných sabotáží.
A že jeho první praktická hodina má název: „Ty proti vesmíru – lekce pro začátečníky“.
Začalo to nevinně. Vařila jsem večeři, což je samo o sobě hrdinský čin po deseti hodinách v práci.
Bouchla jsem se o otevřená dvířka skříňky.
Klasika. To se stává každému.
Pak jsem chtěla uklidit. Prostý, civilizovaný úkon.
Jenže nikdo mi neřekl, že ta hruškovice, kterou jsem dostala od tety a kterou jsem měla v úmyslu někdy v budoucnu vypít, je otevřená.
Sousedka se bude divit, až jí otevřu a ona se nadýchne mezi dveřmi.
Ale vesmír se mnou ještě neskončil.
Ztracený knoflík z mého oblíbeného svetříku.
Nefunkční nabíječka – samozřejmě, když mám baterii na pěti procentech.
Upadl mi podpatek z oblíbených bot.
A roztrhala jsem troje silonky.
TROJE!
To už není náhoda, to je statistická anomálie schválená vesmírnou radou škodolibosti.
Takže jsem kapitulovala.
Ležím v posteli se sklenicí Nutelly (ano, sklenicí – lžička je jen pro slabé) a uvědomuji si, že mě ten nahoře prostě nemá rád.
Možná jsem v minulém životě byla despota, možná jsem parkovala na místě pro invalidy.
Nevím. Ale platím za to teď.
A pak… to škrabání.
Podivné, vytrvalé, odněkud ze stěny.
Vzpomněla jsem si, jak ráno soused na chodbě někomu šeptal, že jim utekl křeček.
Malý chlupatý vetřelec, který si zřejmě myslí, že moje stěna je ideální místo pro noční diskotéku.
Nebo máme poltergeista.
Osobně bych ale raději brala poltergeista.
„Bydlím s poltergeistem!“ zní na večírku mnohem lépe než „Bydlím
s křečkem od sousedů“.
Já poznám znamení osudu! Možná mi chce sdělit, že mám příliš komplikovaný život.
V každém případě zítra koupím past na myši. Pro jistotu.
Eva Sedláková
Mateřské bojiště aneb krvavé rodinné konflikty
Vítejte na hodině mateřství. Dnes si připomeneme jednu z nejtragičtějších, nejvyčerpávajících válek v historii moderní domácnosti. Nazývá se „ranní konflikt mezi matkou a potomky“.
Eva Sedláková
Trump se probudil, Evropa slaví, že nedostala přes tlamu víc
Evropa zase jednou slaví. Tentokrát to není výhra, ale úleva, že přežila výprask jen s modřinami. Americký prezident Donald Trump jí totiž slíbil obchodní tsunami – a dodal „jen“ bouřku.
Eva Sedláková
Otesánek na výplatní pásce. A kdo si to vyžere?
Vláda přemýšlí, komu zase přidat. Tentokrát státním zaměstnancům. Ale ne symbolicky, žádné „na zmrzlinu“. Rovnou o pět až deset procent.
Eva Sedláková
Dvojí metr: jedna chyba, dva rozsudky
Dvojí metr v hodnocení žen a mužů není jen otázkou výchovy nebo názoru. Je to společenský vzorec, který určuje, kdo nese vinu, kdo odpovědnost – a kdo může jen pokrčit rameny.
Eva Sedláková
One Big Beautiful Bill Act: krásný zákon, ošklivá realita
Říká se, že krása je v očích toho, kdo se dívá. A tak když americký Kongres schválil zákon s poetickým názvem „One Big Beautiful Bill Act“. Jenže ouha. Krása, jak se ukázalo, byla jen v názvu.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
ANALÝZA: Hesel a nápadů mívá nejvíc. Už teď je však Evropa poraženým na Aljašce
Premium I když summit Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem na Aljašce nepřinese téměř jistě jako kouzlem mír...
Opatření, které vyžene kamiony a přinese zisk? Kraje chystají mýto na své silnice
Premium Krajské silnice budou zpoplatněny mýtem. Od roku 2029 to umožní nedávno schválená dopravní novela....
Rychlovlaky počítaly se zastarávajícím systémem. Přepracování vyjde draho
Premium Železničáři budou muset nechat zásadně přepracovat dokumentace pro umístění prvních úseků...
Česko je čím dál závislejší na potravinách z dovozu. A míří k neslavnému rekordu
Dovozy potravin a zemědělského zboží převyšovaly v pololetí vývozy o 27,9 miliardy korun. Meziročně...
- Počet článků 50
- Celková karma 17,94
- Průměrná čtenost 567x