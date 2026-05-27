ČŠI - ve jménu výzkumu je možné vše
Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal se obhajuje tím, že podobné dotazníky použili už třikrát a jde o standardní postup.
Tím hůř.
Nikomu z celé školské soustavy nikdy nepřišlo zvláštní, že se dětí v rámci povinného školního testování ptají na sebevražedné myšlenky bez skutečně svobodné možnosti odmítnout odpověď?
Nikomu?
Ani pedagogům?
Ani inspektorům?
Ani expertům?
Ani člověku, který si ráno obléká sako s představou, že pracuje v instituci, která má chránit děti?
Argument „dělali jsme to tak už dřív“ není obhajoba. Chybná praxe v minulosti neopravňuje k jejímu opakování. Práce s chybou jim zřejmě nic neříká.
Dřív se dětem dával alkohol na kašel.
A ještě dřív se lidem sekali ruce za krádež chleba.
Odborník David Greger na svém facebooku dotazník obhajuje tím, že socioekonomické dotazníky používá i PISA.
Jenže tady se velmi pohodlně zapomíná na drobný detail:
mezinárodní výzkumy mají jiný právní rámec, informování rodičů a možnost účast odmítnout.
To není kosmetický rozdíl.
To je rozdíl mezi dobrovolnou účastí a situací, kdy dítě sedí ve škole
v prostředí autority a prakticky nemá možnost říct „na tohle odpovídat nechci“.
A pak přichází asi nejzajímavější výrok celé kauzy.
Inspektor Zatloukal uvedl:
„Kdybychom informovali dopředu, ovlivnilo by to výpovědi žáků.“ Zároveň se ohání tvrzením: „Máme ze zákona povinnost hodnotit podmínky vzdělávání, souhlas rodičů nepotřebujeme.“ No....školský zákon opravňuje ČŠI hodnotit vzdělávání, tedy pedagogický proces. Marně tam ale hledám, že může sbírat data o duševním zdraví žáků.
Tím je vlastně řečeno úplně všechno.
Ochrana dítěte už není prioritou.
Ve jménu výzkumu je možné vše.
Orwell by si spokojeně zapisoval poznámky.
Ministr školství Plaga následně veřejnost uklidňuje tím, že odpovědi budou po kompletaci a vyhodnocení smazány. Evidentně ani on nepochopil, že pobouření rodičů nespočívá v tom, že stát data nemaže dostatečně rychle.
Pobouření spočívá v tom, že je stát tímto pokoutním způsobem vůbec získal a bez jejich souhlasu zpracovává.
Navíc není pravda, jak se nyní někteří představitelé snaží nabulíkovat veřejnosti, že dítě mohlo test jednoduše ukončit.
Podle vyjádření rodičů děti nemohly pokračovat bez vyplnění doplňkové části, neexistovala možnost otázky přeskočit a některé děti dle vyjádření rodičů na sociálních sítí byly dokonce učiteli tlačeny k odpovědím. Souhlas v podmínkách faktické závislosti a asymetrie moci není svobodný souhlas.
A zlatý hřeb přichází nakonec.
ČŠI argumentuje, že kdyby rodičům sdělila informace o sebevražedných myšlenkách dítěte, dítě by mohlo ztratit důvěru.
Takže instituce se dotazuje na psychický stav, sebevražedné myšlenky, ohání se právem na výzkum, ale etický princip ochrany účastníků výzkumu (tzv. nonmaleficence) jim nic neříká.
Tento princip platí nejen pro zdravotníky, terapeuty, ale i učitele, výzkumníky, sociální pracovníky a obecně pro kohokoli, kdo pracuje
s lidmi nebo citlivými informacemi.
Celá situace je tedy možná ještě horší, než se původně zdálo.
Protože nejde jen o chybu systému.
Nikomu z přítomných odborníků vůbec nedochází, že něco takového je těžce za hranou.
A protože celá kauza začíná místy připomínat absurdní divadlo, zaslouží si možná odpověď ve stejně absurdním duchu.
Otevřený dopis ústřednímu školnímu inspektorovi:
Vážený pane ústřední školní inspektore Zatloukale,
ráda bych Vám poděkovala za mimořádně cennou lekci občanské výchovy.
Chtěla bych se Vás ale zeptat na jednu zásadní věc:
v jakém okamžiku jste zjistil, že by možná bylo vhodné informovat rodiče?
Bylo to:
ještě před testováním,
během něj,
po prvních stížnostech – kdy se ukázalo, že rodiče občas mluví se svými dětmi a mají nějaké právní povědomí (větší než Vy a spol.),
nebo až ve chvíli, kdy Vám někdo vysvětlil, že rodiče nejsou jen biologický doplněk školní docházky?
Předpokládám totiž, že někde proběhla porada.
A někdo se musel zeptat:
„Neměli bychom rodičům říct, že se budeme ptát jejich dětí na sebevražedné myšlenky, jaké vzdělání má paní Vomáčková a jestli je pan Skočdopole ještě naživu?“
Velmi mě také uklidnilo vyjádření ministra školství Plagy, že po vyhodnocení budou individuální data „nevratně smazána“. Taková reakce mi málem vehnala slzy do očí.
To je opravdu nádherně technokratická odpověď.
Jako kdyby mu vůbec nedocházelo, že problém není v tom, co se stalo
s daty potom.
Problém je v tom, že:
rodiče nebyli informováni,
děti nedostaly možnost otázky odmítnout,
a celé to bylo schované uvnitř povinného testování.
Kdyby se rodiče nezačali ozývat, všechno by pravděpodobně proběhlo potichu a bez větší veřejné debaty.
A právě to mě na celé věci děsí.
Ještě zajímavější je ale Vaše vyjádření, že hlavní slabinou byla komunikace směrem k rodičům.
To znamená, že podle Vás problém zřejmě není:
samotné pokládání extrémně citlivých otázek dětem,
absence skutečně dobrovolného souhlasu,
ani fakt, že dítě nemělo možnost říct „tuto část nechám nevyplněnou“.
Člověk by skoro čekal, že šéf instituce dohlížející na školství bude rozlišovat mezi: „udělali jsme něco neetického“ a „udělali jsme to komunikačně nešikovně“.
Celé to místy připomíná praktiky šmejdů a jejich předváděcí akce pro seniory.
A tady se nabízí zcela nezdvořilá otázka:
Co vlastně dělá člověk s takovým úsudkem v čele instituce, která pracuje s dětmi?
S pozdravem ....
Eva Sedláková
Stát se ptá dětí na sebevraždu (bez vědomí rodičů)
ČŠI testovala žáky ZŠ. V testu byly zahrnuty i otázky týkající se soukromí rodiny či citlivé otázky na duševní zdraví. Testování bylo povinné z rozhodnutí ČŠI a odmítnutí vyplnit odpovědi znamenalo testem neprojít.
Eva Sedláková
