Chtěla jsem si jen dát čaj, pane soudče
„Jen čaj“ se totiž mění v lavinu úkolů, která by mohla konkurovat i úklidové brigádě po hudebním festivalu.
Začalo to čajovým sáčkem, který jsem chtěla vyhodit. Jenže odpadky byly plné. Tak jsem je vynesla. Při návratu jsem zaregistrovala hromadu bot
u dveří – pravděpodobně pozůstatek rodinného pokusu o rekonstrukci zátiší „obuvník v jeskyni“. Tak jsem je uklidila.
Na zemi ležela ponožka. Samozřejmě osiřelá. Klasika: její dvojče zmizelo v bermudském trojúhelníku pračky. Odnesla jsem ji do koše na prádlo. Koš byl plný. Samozřejmě, nikdo nevypral. Tak jsem vyprala já.
Na pračce stála sklenice. Neptala jsem se proč, odnesla jsem ji do kuchyně. V kuchyni to vypadalo, že tu proběhla polní nemocnice v době válečného stavu – nádobí všude. Tak jsem ho umyla. A pak jsem zahlédla tablet. Odnesla jsem ho do pokojíčku, kde se na mě vysypala lavina sběratelských kartiček, nesloženého prádla a schované svačiny. Tak jsem začala uklízet i tam.
A tak jsem – jak jinak – skončila s tím, že je uklizená půlka bytu, pere se prádlo, kuchyň svítí čistotou a já... já nemám vypitý čaj. On tam pořád stojí, smutný a vychladlý, připomínka toho, že v domácnosti nikdy není nic „jen“.
A to je, dámy a pánové, důvod, proč se na seznamu olympijských sportů jednou objeví disciplína „maminka v domácnosti“. Náročnost na fyzičku, taktiku i psychickou odolnost je totiž vyšší než u triatlonu. A vítěz? Ten, kdo zvládne vypít čaj dřív, než vystydne.
Věci v domácnosti se totiž nedějí samy od sebe. Kdyby se to potvrdilo, byla by to největší světová senzace od vynálezu kola.
V tu chvíli jsem pochopila, jak se rodí zločiny z vášně. Ne z velkých dramat, ne z nevěry, ne z finančních podvodů. Ale z ponožky, co leží na zemi a nikdo ji nevidí. Z bot, co stojí u dveří. Z věty „Uvařila bys mi taky čaj, miláčku?“
Říká se, že vražedkyně často tvrdí: „Já nechtěla.“ Ale já vím, co bych u soudu přiznala: „Já chtěla. A všechno to začalo jedním čajovým sáčkem.“
Eva Sedláková
Nástup zadními dveřmi aneb Dopravní podnik jako kouzelník iluzionista
Na některých středočeských linkách se už smí nastupovat i zadními dveřmi. Ale pozor: ne vždy a ne všude. A ne vždy na té samé lince se stejným číslem. To by byla přílišná nuda a předvídatelnost – a ta k pražské dopravě nepatří.
Eva Sedláková
Nádherná noc aneb erotika moderní doby
Měla jsem včera nádhernou noc! Takovou, na kterou se nezapomíná. Dlouhou a uspokojující. Takovou, o které se vyprávějí legendy a po které se touží.
Eva Sedláková
Ekonomika domácích starostí aneb když realita převálcuje obavy
Existují okamžiky, kdy vám vaše vlastní dítě připomene základní ekonomické principy způsobem, který byste nečekali. Jeden takový moment jsem zažila při rutinním rodičovském výslechu.
Eva Sedláková
Mnichovská dohoda 2.0
Evropa vydává prohlášení o svobodě Ukrajiny, zatímco v Anchorage se připravují barevné fixy. Historie se opakuje – jen kulisy jsou jiné. Místo Mnichova Anchorage, místo Chamberlaina a Hitlera Trump s Putinem.
Eva Sedláková
Den plný znamení aneb když se proti vám spikne celý vesmír
Existují dny, kdy máte pocit, že se někde nahoře někdo rozhodl, že si s vámi trochu pohraje. Ne brutálně, ne dramaticky - prostě vás bude celý den jen tak lehce šťouchat, aby vám připomněl, kdo tu má navrch.
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul
Druhá série televizní show Zrádci 2 začala v neděli na streamovací platformě Prima+ ve velkém...
Muž kradl v obchodě a vytáhl na člena ochranky nůž. Oba skončili v nemocnici
Pražští policisté v neděli večer vyjížděli k případu krádeže a s ní spojenou potyčkou v obchodním...
V nejlidnatější spolkové zemi Německa vyhrála kancléřova CDU. AfD svůj mandát ztrojnásobila
Komunální volby v nejlidnatější německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko v neděli vyhrála...
Turci vyjádřili nespokojenost s Erdoganem. Na protest přišlo přes 50 tisíc lidí
Desítky tisíc lidí v neděli přišly v Ankaře protestovat proti vládě prezidenta Recepa Tayyipa...
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...
- Počet článků 55
- Celková karma 19,05
- Průměrná čtenost 601x