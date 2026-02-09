České dno
Zažila jsem prezidenta, který nenápadně vzal slavnostní propisku a schoval ji do saka, zatímco kamery běžely. Zažila jsem prezidenta, kterého při korunovačních klenotech zradila rovnováha i důstojnost. Národ dostal vysvětlení, že šlo o virózu, patrně velmi selektivní — postihující stabilitu a řeč. Viděla jsem premiéra na luxusní dovolené
s lidmi, kteří oficiálně neexistují, ale sedí u správného stolu. A pak politika, který dokázal proměnit víno v hotovost — což je alchymie, jakou by mu záviděl i středověk.
A pokaždé jsme si říkali, že tohle je dno. Že už není kam klesnout. Jenže české dno má i podsklepení.
Politika se totiž nemění. Jen střídá tváře.
Existují lidé, kteří vyrostou do své funkce. Jiní do ní jen vstoupí, jako dítě do otcova saka, a přesvědčují okolí, že jim rukávy nevisí příliš nízko. Malý člověk ve velké funkci není nebezpečný svou silou. Je nebezpečný svou potřebou působit silně. Miluje tituly, projevy a vysvětlování. Fakta přicházejí později — nebo vůbec.
Odvaha je zpětná, zásady vznikají dodatečně, paměť je pružná jako kariéra. Nejdojemnější je, jak vážně bere sám sebe. Nehraje roli — on jí věří. Nemá páteř, jen osu otáčení, a podle větru se otáčí.
A národ?
Ten si zvykne. Národy si vždy zvyknou.
I na malé lidi ve velkých funkcích.
V současné době už satira pomalu ztrácí smysl. Ne proto, že by realita byla méně absurdní, ale protože ji předběhla. Satira přehání, aby odhalila pravdu. Jenže co dělat, když realita začne přehánět sama sebe?
Je otázkou, zda vystupování hlavních dvou představitelů Motoristů, včetně jejich videí, není spíše sebeodhalením než prezentací. Ještě nedávno zaznívalo, že o funkce nejde. Funkce prý nejsou cílem, pouze prostředkem. Pak přišel okamžik, kdy se prostředek proměnil v osudovou nutnost. Tak rychle se vyvíjejí politické postoje.
Knihovna je rozsáhlá, téměř monumentální. Desetitisíce svazků. Symbol intelektu. Jenže vzápětí se ukázalo, že jde o katalogy a prospekty. Vlastně to není problém. Jen jiný druh literatury.
Pak je tu vztah k odpovědnosti. Být jednatelem ve firmě a zároveň s tím „nemít nic společného“ je zvláštní právně-filozofický stav, který by si zasloužil vlastní kapitolu v učebnicích (právních i ekonomických). Stav mezi bytím a nebytím. Schrödingerův jednatel.
Náhradní jména od Motoristů nepřicházejí. Ne proto, že by nebyla, ale protože by tím zmizel problém. A o takové řešení nemají zájem.
Personální minimalismus se vydává za strategii. Jedno ministerstvo je práce, dvě jsou experiment. Nebo tichý důkaz, že práce možná není tolik, jak jsme si mysleli.
A někde v pozadí stále doznívá otázka, zda jde ještě o řízení státu, nebo už jen o obsazování rolí.
Komedie není nebezpečná, dokud nerozhoduje o našem životě.
Eva Sedláková
„Trumpův“ ostrov
Macron se nepřidal k Radě míru, kterou chce Trump zřídit a vést. A tím si to celé pokazil. Trump pochopil okamžitě. Jestli nechceš mír po mém, dostaneš clo. Dvě stě procent. Na víno. A na šampaňské.
Eva Sedláková
Turek a jeho plyšáček
Turek si zřejmě myslel, že se v Česku ministerské funkce rozdělují podobně jako dětské hračky v mateřské školce. Kdo si o ni dost nahlas řekne, kdo dostatečně trucuje a kdo se na zemi válí nejdéle, ten ji nakonec dostane.
Eva Sedláková
Jak si uzmout cizí zemi
Venezuela je zvláštní země. Má ropu, hlad a smůlu. Kdyby měla ještě horší kartu, ležela by přesně mezi Moskvou a Mar-a-Lago. Jenže leží „jen“ na mapě zájmů – a to bohatě stačí.
Eva Sedláková
Rodina bez příjmení
Ve středním věku přijde poznání, které už nejde vzít zpátky. Že rodina – ať už po krvi, nebo po sňatku – nemusí znamenat vůbec nic. A zároveň může znamenat všechno... jen úplně jinde, než jste čekali.
Eva Sedláková
Maminčina předsevzetí aneb body pro přežití na další rok
Kašlu na předsevzetí. Nikdy mi žádné nevydrželo déle než tři dny a jeden pocit viny. Letos si dávám jediné: že se pokusím svým dětem systematicky a opakovaně vtloukat do hlavy základy slušného soužití.
