Cermat - zkouška znalostí nebo peněženek?
U jedněch doma bouchá šampaňské, u druhých jen nervy. Výsledek jediné zkoušky rozhodne – škola, kterou chcete, nebo ta, která zbyla.
A protože jsme přece spravedlivá společnost, rozhoduje výhradně výkon.
Nebo snad ne?
CERMAT testy neměří jen znalosti. Měří i rodinný rozpočet, kolik času věnovali výběru škol, jak moc doma panovala atmosféra akademického kvasu.
Na jedné straně dítě, které se učí večer z testových sbírek a absolvovalo pět simulací. Přijímací zkoušky bere jako další level deskové hry. Na druhé straně dítě, které umí stejně dobře, ale nikdo mu nevysvětlil, jak vyplnit arch s kódem, nebo co znamená „dvě úlohy nemají řešení, jedna má dvě“.
Spravedlivá soutěž? Ale prosím vás. Tohle je kombinace výběrového řízení a sociálního experimentu. Testuje se, kolik zvládne náctiletý člověk, než ho znechutí celý systém.
Stát tvrdí, že „vše je objektivní“. Realita mezi školami, kraji a sociálním zázemím říká něco jiného. Dítě z pražského gymnázia má náskok. Dítě
z malé obce, kde suploval matikář tělocvikář s kalkulačkou? Hodně štěstí!
Rodiče s prostředky zakládají tajné přijímačkové buňky: Facebook skupiny, záznamy testů z minulých let, tipy na kurzy, osobní koučové. Některé děti projdou testy třikrát nanečisto ještě před přihláškou. Učit se? To bývalo. Dnes je potřeba investovat.
A tak se z přijímaček stal rituál přechodu. Ne z dětství do dospívání, ale
z iluze rovnosti do reality selekce. Výsledky nejsou otázkou štěstí. Jsou otázkou přípravy. A příprava? Je otázkou času. A čas, jak známo, jsou peníze.
1. Přijímačky si může dělat škola sama
To není anarchie. Takový model funguje třeba v Rakousku, Německu, Nizozemsku, kde mají školy při přijímání studentů mnohem větší autonomii.
Škola zná své zaměření, požadavky i profil ideálního studenta.
Test může být písemný, ústní, talentový nebo kombinovaný.
2. Nechte CERMAT být CERMATem – ale jinak
Pokud má existovat jednotný test, tak ať je:
adaptivní (měří úroveň žáka),
dostupný vícekrát ročně (jako jazyková zkouška).
Zbavme test statusu „všechno nebo nic“. Přijímačky nejsou poprava.
Ne každý talent se pozná v 60minutovém testu. Ne každý výkon odráží schopnosti – někdy jen stres.
3. Kapacity podle počtu dětí, ne podle rozpočtu
Jestli se narodilo víc dětí, logika říká, že musí být víc míst ve školách.
Dnes to vypadá, že stát plánuje přijímačky podle tabulek, které ignorují realitu. Pak se dítě s 85 body nedostane – zatímco o pár kilometrů dál nebo o deset let dříve by to stačilo.
To není výběrové řízení. To je loterie.
4. A konečně – transparentní online systém
Jeden jasný portál, kde rodiče vidí: přihlášky, statistiky, hranice, reálnou šanci.
Žádná magie, žádné kalkulace na koleně, žádné Excelové tabulky s odchylkami většími než u počasí.
Eva Sedláková
|Další články autora
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč
