Cermat - zkouška znalostí nebo peněženek?

Přijímací řízení na střední školu. Slavnostní okamžik, kdy se dítě na prahu puberty dozví, jestli patří mezi elitu, nebo jen do náhradního plánu B.

U jedněch doma bouchá šampaňské, u druhých jen nervy. Výsledek jediné zkoušky rozhodne – škola, kterou chcete, nebo ta, která zbyla.
A protože jsme přece spravedlivá společnost, rozhoduje výhradně výkon.

Nebo snad ne?

CERMAT testy neměří jen znalosti. Měří i rodinný rozpočet, kolik času věnovali výběru škol, jak moc doma panovala atmosféra akademického kvasu.

Na jedné straně dítě, které se učí večer z testových sbírek a absolvovalo pět simulací. Přijímací zkoušky bere jako další level deskové hry. Na druhé straně dítě, které umí stejně dobře, ale nikdo mu nevysvětlil, jak vyplnit arch s kódem, nebo co znamená „dvě úlohy nemají řešení, jedna má dvě“.

Spravedlivá soutěž? Ale prosím vás. Tohle je kombinace výběrového řízení a sociálního experimentu. Testuje se, kolik zvládne náctiletý člověk, než ho znechutí celý systém.

Stát tvrdí, že „vše je objektivní“. Realita mezi školami, kraji a sociálním zázemím říká něco jiného. Dítě z pražského gymnázia má náskok. Dítě
z malé obce, kde suploval matikář tělocvikář s kalkulačkou? Hodně štěstí!

Rodiče s prostředky zakládají tajné přijímačkové buňky: Facebook skupiny, záznamy testů z minulých let, tipy na kurzy, osobní koučové. Některé děti projdou testy třikrát nanečisto ještě před přihláškou. Učit se? To bývalo. Dnes je potřeba investovat.

A tak se z přijímaček stal rituál přechodu. Ne z dětství do dospívání, ale
z iluze rovnosti do reality selekce. Výsledky nejsou otázkou štěstí. Jsou otázkou přípravy. A příprava? Je otázkou času. A čas, jak známo, jsou peníze.

1. Přijímačky si může dělat škola sama

To není anarchie. Takový model funguje třeba v Rakousku, Německu, Nizozemsku, kde mají školy při přijímání studentů mnohem větší autonomii.
Škola zná své zaměření, požadavky i profil ideálního studenta.
Test může být písemný, ústní, talentový nebo kombinovaný.

2. Nechte CERMAT být CERMATem – ale jinak

Pokud má existovat jednotný test, tak ať je:
adaptivní (měří úroveň žáka),
dostupný vícekrát ročně (jako jazyková zkouška).

Zbavme test statusu „všechno nebo nic“. Přijímačky nejsou poprava.

Ne každý talent se pozná v 60minutovém testu. Ne každý výkon odráží schopnosti – někdy jen stres.

3. Kapacity podle počtu dětí, ne podle rozpočtu

Jestli se narodilo víc dětí, logika říká, že musí být víc míst ve školách.
Dnes to vypadá, že stát plánuje přijímačky podle tabulek, které ignorují realitu. Pak se dítě s 85 body nedostane – zatímco o pár kilometrů dál nebo o deset let dříve by to stačilo.

To není výběrové řízení. To je loterie.

4. A konečně – transparentní online systém

Jeden jasný portál, kde rodiče vidí: přihlášky, statistiky, hranice, reálnou šanci.

Žádná magie, žádné kalkulace na koleně, žádné Excelové tabulky s odchylkami většími než u počasí.

Autor: Eva Sedláková | úterý 31.3.2026 22:30

Další články autora

Eva Sedláková

Mistr nad všemi mistry?

V Česku se znovu vrací starý dobrý titul: mistr. Tentokrát ne jako pochvala od spokojeného zákazníka, ale jako zákonem posvěcený status. Po letech debat se mistrovská zkouška opět dostává do legislativního procesu.

11.3.2026 v 5:00 | Karma: 10,28 | Přečteno: 164x | Diskuse | Ekonomika

Eva Sedláková

Zlato, smích a promarněná lekce

Donald Trump pozval do Bílého domu mužský hokejový tým USA. A jen tak mimochodem zmínil, že „bude muset“ pozvat i ženský hokejový tým.

3.3.2026 v 21:27 | Karma: 13,00 | Přečteno: 220x | Diskuse | Sport

Eva Sedláková

Mateřství mezi očekáváním a realitou

Roman Šmucler začal radit i v oblasti porodnictví. Prý se rodí málo dětí. Dle jeho vyjádření: „...Já se vždy snažil říkat studentkám: Hlavně mějte včas děti! Děti jsou smyslem života a oceňujeme nade vše matky.“

1.3.2026 v 20:26 | Karma: 12,75 | Přečteno: 301x | Diskuse | Společnost

Eva Sedláková

České dno

Největší politické škody paradoxně nedělají velké ideologie, ale malé lidské momenty zachycené kamerou. Jedno gesto, jeden okamžik, a maska sklouzne.

9.2.2026 v 5:20 | Karma: 16,46 | Přečteno: 329x | Diskuse | Politika

Eva Sedláková

„Trumpův“ ostrov

Macron se nepřidal k Radě míru, kterou chce Trump zřídit a vést. A tím si to celé pokazil. Trump pochopil okamžitě. Jestli nechceš mír po mém, dostaneš clo. Dvě stě procent. Na víno. A na šampaňské.

20.1.2026 v 21:13 | Karma: 12,21 | Přečteno: 238x | Diskuse | Politika
Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...
24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově
28. března 2026

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.
28. března 2026  23:44

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína
24. března 2026  11:24

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov...

MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.
26. března 2026  18:18,  aktualizováno  28. 3. 17:01

Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v...

Seniora v Praze srazila tramvaj. Utrpěl mnohočetná vážná zranění

ilustrační snímek
31. března 2026  22:42,  aktualizováno  22:42

V pražské Poděbradské ulici srazila v úterý večer tramvaj asi pětaosmdesátiletého muže. Po nehodě...

Městský úřad v Náměšti nad Oslavou po hackerském útoku výrazně omezil služby

ilustrační snímek
31. března 2026  20:31,  aktualizováno  20:31

Městský úřad v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku po hackerském útoku výrazně omezil služby pro...

Bouchněte do stolu, chybí razance, vyzval starosta z ODS Kupku a stínovou vládu

Opoziční ODS sestavila stínovou vládu a začíná s ní objíždět regiony. 31....
31. března 2026  21:12

Opoziční ODS sestavila stínovou vládu a začíná s ní objíždět regiony. V úterý dorazila na jih Čech...

Kraj v nemocnici Nový Bydžov ruší lůžkovou internu, bude z ní LDN a rehabilitace

ilustrační snímek
31. března 2026  18:39,  aktualizováno  18:39

Královéhradecký kraj chystá změny v lůžkové péči v novobydžovské nemocnici a jejich součástí je...

Eva Sedláková

  • Počet článků 74
  • Celková karma 14,14
  • Průměrná čtenost 677x
Latentní optimista. Charakter člověka poznáte podle toho, jak se chová k ostatním, když stoupá vzhůru.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.