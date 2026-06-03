Centralizace zdravotnictví: když Excel vyhraje nad pacientem
Argument je logický, technokratický a na papíře téměř neodporovatelný: čím víc operací tým udělá, tím lepší má výsledky.
A kdo by byl proti lepším výsledkům, že?
V realitě to ale znamená i něco jiného: delší dojezdové vzdálenosti, čekání na kapacitu center a logistiku, která by rozplakala i doručovací službu
v předvánoční sezóně.
Současná moderní medicína má jednu slabost: pacienty.
Pacient totiž komplikuje tabulky. Nechová se podle modelu optimálního vytížení zdravotnických kapacit.
Zastánci reformy argumentují daty: specializace zachraňuje životy.
Kritici namítají data jiná: dostupnost péče zachraňuje životy taky.
Otázka, kde bydlíte, tak začíná mít téměř stejnou váhu jako samotná diagnóza. Geografie se stává rizikovým faktorem.
Proto se kolem každé reformy vždy pohybují dvě reality:
ta oficiální (efektivita, kvalita, dostupnost v rámci systému)
a ta lidská (jak dlouho pacient čeká na potřebnou péči).
Tyto dvě reality se obvykle potkají až ve chvíli, kdy už je pozdě něco upravovat.
Centralizace medicíny je sama o sobě logická myšlenka. Stejně jako je logické optimalizovat dopravu, školství nebo cokoliv jiného, co se dá přepočítat.
Otázka je, koho všechno cestou přesvědčíme, že kilometry navíc jsou jen drobná daň za lepší systém.
Tajně však podezřívám ministra zdravotnictví, potažmo vládu, že se nejedná o zlepšující návrh pro zdravotnictví, ale další penzijní reformu.
Eva Sedláková
ČŠI - ve jménu výzkumu je možné vše
Doplnění k blogu „STÁT SE PTÁ DĚTÍ NA SEBEVRAŽDU (BEZ VĚDOMÍ RODIČŮ“: https://blog.idnes.cz/evasedlakova1/stat-se-pta-deti-na-sebevrazdu-bez-vedomi-rodicu.Bg26050941
Eva Sedláková
Stát se ptá dětí na sebevraždu (bez vědomí rodičů)
ČŠI testovala žáky ZŠ. V testu byly zahrnuty i otázky týkající se soukromí rodiny či citlivé otázky na duševní zdraví. Testování bylo povinné z rozhodnutí ČŠI a odmítnutí vyplnit odpovědi znamenalo testem neprojít.
Eva Sedláková
Roy Cohn: učitel Donalda Trumpa
Každý mocný muž má učitele. Někdo čte Marca Aurelia, někdo obdivuje Churchilla a někdo si najde právníka, který mu vysvětlí, že zákon je v zásadě jen společenská hra pro ty, kdo mají dost kontaktů.
Eva Sedláková
ALFA algoritmus
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Eva Sedláková
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V české politice existuje zvláštní živočišný druh. Říká si bojovník proti systému – a poznáte ho jednoduše: systém ho živí. Nejnovějším exemplářem je vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek.
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