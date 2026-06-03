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Centralizace zdravotnictví: když Excel vyhraje nad pacientem

Ministr zdravotnictví přišel s novým nápadem. Zjednodušeně řečeno – složité operace se nebudou dělat „někde po republice“, ale jen ve vybraných specializovaných centrech.

Argument je logický, technokratický a na papíře téměř neodporovatelný: čím víc operací tým udělá, tím lepší má výsledky.

A kdo by byl proti lepším výsledkům, že?

V realitě to ale znamená i něco jiného: delší dojezdové vzdálenosti, čekání na kapacitu center a logistiku, která by rozplakala i doručovací službu
v předvánoční sezóně.

Současná moderní medicína má jednu slabost: pacienty.

Pacient totiž komplikuje tabulky. Nechová se podle modelu optimálního vytížení zdravotnických kapacit.

Zastánci reformy argumentují daty: specializace zachraňuje životy.

Kritici namítají data jiná: dostupnost péče zachraňuje životy taky.

Otázka, kde bydlíte, tak začíná mít téměř stejnou váhu jako samotná diagnóza. Geografie se stává rizikovým faktorem.

Proto se kolem každé reformy vždy pohybují dvě reality:
ta oficiální (efektivita, kvalita, dostupnost v rámci systému)
a ta lidská (jak dlouho pacient čeká na potřebnou péči).

Tyto dvě reality se obvykle potkají až ve chvíli, kdy už je pozdě něco upravovat.

Centralizace medicíny je sama o sobě logická myšlenka. Stejně jako je logické optimalizovat dopravu, školství nebo cokoliv jiného, co se dá přepočítat.

Otázka je, koho všechno cestou přesvědčíme, že kilometry navíc jsou jen drobná daň za lepší systém.

Tajně však podezřívám ministra zdravotnictví, potažmo vládu, že se nejedná o zlepšující návrh pro zdravotnictví, ale další penzijní reformu.

Autor: Eva Sedláková | středa 3.6.2026 23:15 | karma článku: 0 | přečteno: 8x

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