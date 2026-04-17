Budoucnost patří seniorům, ne mladým
Od roku 2004 přibylo v České republice výrazně seniorů. Do roku 2050 budou lidé nad pětašedesát let tvořit téměř třetinu obyvatelstva. Průměrný věk se z dnešních čtyřiačtyřiceti let přiblíží padesátce.
Dojde ke zhoršení poměru mezi ekonomicky aktivní a neaktivní populací. Jinými slovy: z „mladé republiky“ se stane společnost s náhradním kyčelním kloubem.
Kolem roku 2038 začnou do důchodu odcházet takzvané „Husákovy děti“ – silné ročníky sedmdesátých let. Generace, která byla kdysi demografickou nadějí národa, se promění v největší zátěž penzijního systému, který nikdo nechce skutečně reformovat.
Poroste počet seniorů, kteří budou potřebovat dlouhodobou zdravotní či sociální péči. A s nimi poroste i tlak na rodiny a fenomén, kterému se poeticky říká sendvičová generace – lidé, kteří se starají o děti a zároveň o stárnoucí rodiče.
Sendvičový model má jednu zásadní vlastnost – je extrémně náročný. Ekonomicky, psychicky i časově. Je to systém, který je založen na neviditelné práci, kterou nikdo neodměňuje.
Zdravotnictví a sociální služby budou potřebovat více lidí. Jenže pracovníků bude nedostatek. A peníze chybějí už dnes.
Bez dramatického růstu produktivity zůstávají v zásadě tři možnosti:
vyšší daně,
vyšší věk odchodu do důchodu,
nebo nižší rozsah veřejných služeb a sociální standard.
Teď přichází realita, o které se nahlas nemluví. Nikdo nebude chtít výtazně škrtat tam, kde je největší voličská skupina. Nikdo nepůjde do voleb s heslem „utáhneme opasky seniorům“. Kouzlo demokracie totiž spočívá mimo jiné v tom, že reaguje na počty, nikoli na horizonty.
Společnost si tak vytvořila systém, který je už nyní strukturálně nevyvážený.
Proto se bude škrtat jinde. Nenápadně. Pomalu.
V investicích.
V dostupnosti.
V kvalitě služeb, které si ještě pamatujeme jako samozřejmost.
Je však nutné zdůraznit, že demografické stárnutí samo o sobě nemusí vést ke zhoršení životní úrovně. Klíčovou proměnnou je produktivita práce, technologický pokrok a schopnost adaptace ekonomiky.
Riziko tedy nespočívá pouze v demografii, ale v tom, zda se systém dokáže na tyto změny adaptovat včas a bez zbytečných ztrát efektivity.
A jestli politici budou mít odvahu na dlouhodobé strukturální změny a nebudou se řídit jen krátkodobým volebním obdobím.
Eva Sedláková
- Počet článků 75
- Celková karma 12,81
- Průměrná čtenost 672x