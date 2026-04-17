Budoucnost patří seniorům, ne mladým

Mladí lidé dnes financují systém, který jim s vysokou pravděpodobností nikdy nevrátí to, co do něj vloží. Společnost stárne. A není to jen subjektivní dojem při pohledu do zrcadla v pondělí ráno. Jsou to čísla.

Od roku 2004 přibylo v České republice výrazně seniorů. Do roku 2050 budou lidé nad pětašedesát let tvořit téměř třetinu obyvatelstva. Průměrný věk se z dnešních čtyřiačtyřiceti let přiblíží padesátce.

Dojde ke zhoršení poměru mezi ekonomicky aktivní a neaktivní populací. Jinými slovy: z „mladé republiky“ se stane společnost s náhradním kyčelním kloubem.

Kolem roku 2038 začnou do důchodu odcházet takzvané „Husákovy děti“ – silné ročníky sedmdesátých let. Generace, která byla kdysi demografickou nadějí národa, se promění v největší zátěž penzijního systému, který nikdo nechce skutečně reformovat.

Poroste počet seniorů, kteří budou potřebovat dlouhodobou zdravotní či sociální péči. A s nimi poroste i tlak na rodiny a fenomén, kterému se poeticky říká sendvičová generace – lidé, kteří se starají o děti a zároveň o stárnoucí rodiče.

Sendvičový model má jednu zásadní vlastnost – je extrémně náročný. Ekonomicky, psychicky i časově. Je to systém, který je založen na neviditelné práci, kterou nikdo neodměňuje.

Zdravotnictví a sociální služby budou potřebovat více lidí. Jenže pracovníků bude nedostatek. A peníze chybějí už dnes.

Bez dramatického růstu produktivity zůstávají v zásadě tři možnosti:
vyšší daně,
vyšší věk odchodu do důchodu,
nebo nižší rozsah veřejných služeb a sociální standard.

Teď přichází realita, o které se nahlas nemluví. Nikdo nebude chtít výtazně škrtat tam, kde je největší voličská skupina. Nikdo nepůjde do voleb s heslem „utáhneme opasky seniorům“. Kouzlo demokracie totiž spočívá mimo jiné v tom, že reaguje na počty, nikoli na horizonty.

Společnost si tak vytvořila systém, který je už nyní strukturálně nevyvážený.

Proto se bude škrtat jinde. Nenápadně. Pomalu.
V investicích.
V dostupnosti.
V kvalitě služeb, které si ještě pamatujeme jako samozřejmost.

Je však nutné zdůraznit, že demografické stárnutí samo o sobě nemusí vést ke zhoršení životní úrovně. Klíčovou proměnnou je produktivita práce, technologický pokrok a schopnost adaptace ekonomiky.

Riziko tedy nespočívá pouze v demografii, ale v tom, zda se systém dokáže na tyto změny adaptovat včas a bez zbytečných ztrát efektivity.
A jestli politici budou mít odvahu na dlouhodobé strukturální změny a nebudou se řídit jen krátkodobým volebním obdobím.

Autor: Eva Sedláková | pátek 17.4.2026 22:04 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

Další články autora

Eva Sedláková

Cermat - zkouška znalostí nebo peněženek?

Přijímací řízení na střední školu. Slavnostní okamžik, kdy se dítě na prahu puberty dozví, jestli patří mezi elitu, nebo jen do náhradního plánu B.

31.3.2026 v 22:30 | Karma: 11,51 | Přečteno: 216x | Diskuse | Společnost

Eva Sedláková

Mistr nad všemi mistry?

V Česku se znovu vrací starý dobrý titul: mistr. Tentokrát ne jako pochvala od spokojeného zákazníka, ale jako zákonem posvěcený status. Po letech debat se mistrovská zkouška opět dostává do legislativního procesu.

11.3.2026 v 5:00 | Karma: 10,93 | Přečteno: 166x | Diskuse | Ekonomika

Eva Sedláková

Zlato, smích a promarněná lekce

Donald Trump pozval do Bílého domu mužský hokejový tým USA. A jen tak mimochodem zmínil, že „bude muset“ pozvat i ženský hokejový tým.

3.3.2026 v 21:27 | Karma: 13,01 | Přečteno: 222x | Diskuse | Sport

Eva Sedláková

Mateřství mezi očekáváním a realitou

Roman Šmucler začal radit i v oblasti porodnictví. Prý se rodí málo dětí. Dle jeho vyjádření: „...Já se vždy snažil říkat studentkám: Hlavně mějte včas děti! Děti jsou smyslem života a oceňujeme nade vše matky.“

1.3.2026 v 20:26 | Karma: 12,75 | Přečteno: 304x | Diskuse | Společnost

Eva Sedláková

České dno

Největší politické škody paradoxně nedělají velké ideologie, ale malé lidské momenty zachycené kamerou. Jedno gesto, jeden okamžik, a maska sklouzne.

9.2.2026 v 5:20 | Karma: 16,46 | Přečteno: 331x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most
16. dubna 2026  10:35

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....
14. dubna 2026  13:38,  aktualizováno  15. 4. 12:45

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...
16. dubna 2026  10:28

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)
15. dubna 2026  11:45,  aktualizováno  12:50

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)
15. dubna 2026  12:40

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku...

Piráti a TOP 09 půjdou do komunálních voleb v Opavě společně jako Vize pro Opavu

ilustrační snímek
17. dubna 2026  20:16,  aktualizováno  20:16

Piráti a TOP 09 půjdou do podzimních komunálních voleb v Opavě společně jako Vize pro Opavu. Lídrem...

Praha 13 Lužiny

Praha 13 Lužiny
vydáno 17. dubna 2026  20:34

Když volavce vypustili Stodůlecký rybník, tak si hlídá ten vedlejší, Nepomucký.

Praha 13 Lužiny

Praha 13 Lužiny
vydáno 17. dubna 2026  20:34

Když volavce vypustili Stodůlecký rybník, tak si hlídá ten vedlejší, Nepomucký.

Praha 1

Praha 1
vydáno 17. dubna 2026  20:33

Špatná volba cesty... Dnešní kuriózní nehoda v Pařížské ulici.

Eva Sedláková

  • Počet článků 75
  • Celková karma 12,81
  • Průměrná čtenost 672x
Latentní optimista. Charakter člověka poznáte podle toho, jak se chová k ostatním, když stoupá vzhůru.

