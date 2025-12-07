Brusel bez morální licence
Tentokrát si belgická policie přišla pro Federicu Mogheriniovou, bývalou šéfku unijní diplomacie. Ano, tu Federicu, která nás učila, co je demokracie, právní stát a transparentnost. Transparentnost byla tak dokonalá, že bylo vidět skrz veřejné zakázky až do střetu zájmů.
Pokud by se obvinění z korupce a podvodu potvrdila, šlo by o největší bruselský skandál od roku 1999, kdy se celá Evropská komise odporoučela kvůli korupci hromadně – takový tehdejší teambuilding na téma kolektivní odpovědnost. Dnes už ale Unie dospěla. Skandály řeší jednotlivě, decentně a s důrazem na presumpci neviny. Hlavně nahlas nemluvit. Znejisťuje to voliče.
Ursula von der Leyenová mezitím slaví první rok svého druhého mandátu. Dárek v podobě korupční kauzy starých struktur určitě nečekala. Ale jak zaznívá z Bruselu: cokoliv se stane, dotkne se to jí. Je viditelná. Je symbol. A symboly nemůžou být kompromitovány.
Zatímco analytici mluví o „šrámu“ či „tvrdé ráně“, populisté už brousí nože. Maďarská vláda připomíná, že Brusel připomíná spíš kriminálku než unii hodnot. Rusko souhlasně přikyvuje – a to je chvíle, kdy by se měla rozsvítit červená kontrolka. Když s vámi souhlasí Kreml, něco jste udělali špatně. Nebo velmi špatně.
Evropská unie má s korupcí zkušenosti. Katargate, Marokogate, dnes možná „Diplomategate“. Zkrátka Evropa drží krok s dobou – přejímá anglosaské názvosloví a globalizuje i vlastní selhání.
Presumpce neviny stále platí. Pro Mogheriniovou, pro Sannina, pro všechny. Jen jaksi přestává platit presumpce morální nadřazenosti EU vůči státům. A bez ní se velmi špatně mentoruje.
Brusel možná brzy zjistí nepříjemnou věc: že důvěru nelze regulovat směrnicí. A že čím výš stojíte, tím hlasitější je pád. Hlavně když zároveň vysvětlujete ostatním, jak se má správně chodit.
Eva Sedláková
Soudce není stroj – a naštěstí ani matematik
V soudní síni se čeká spravedlnost. Nikdo nebude zvýhodněn či znevýhodněn, rozhodnutí bude férové, odpovídat zákonu a pravda vyjde najevo.
Eva Sedláková
Malé trumfy, velké ego
Rozvod, hypotéka a rodičovská péče. Připravte se na příběh o absurditě, frustraci, a ironickém humoru. O tom, jak Petr objevil statečnost... a Emma objevila trpělivost.“
Eva Sedláková
Láska
Na začátku je to snadné. Většinou „milujeme“ představu druhého člověka, své očekávání a tu chemii — je to zároveň období projekcí a hormonů, kdy všechno působí jednoduše.
Eva Sedláková
ZOO - dýňové hody, bossing a dívčí pirátská jízda
V pražské zoo se hází dýněmi a na magistrátu zase argumenty. Obojí má podobný výsledek – slupky všude a pach, který nejde vyvětrat.
Eva Sedláková
Švarcsystém – jak stát trestá to, co sám stvořil
Říká se, že rodiče mají nést zodpovědnost za své děti. I když se nevyvedou. Jenže stát to vidí jinak – svoje dítě jménem Švarcsystém nejdřív zplodil, vychoval a naučil chodit po úřadech, a teď se tváří, že ho v životě neviděl.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Dvorecký most či most Anežky České? O anketě slibované náměstkem Hřibem zatím není rozhodnuto
Hlavní město Praha se připravuje na rozhodnutí o oficiálním názvu nového mostu přes Vltavu, který...
Vlak srazil dnes večer mezi Valašskou Polankou a Vsetínem člověka, provoz stojí
Vlak srazil dnes večer na železniční trati mezi Valašskou Polankou na Vsetínsku a Vsetínem člověka....
Mezi Valašskou Polankou a Vsetínem srazil vlak člověka, provoz stojí
Vlak v neděli večer na trati mezi Valašskou Polankou na Vsetínsku a Vsetínem srazil člověka, který...
VIDEO: Muž v Jenštejně pořezal mladíka na krku, jen těsně minul tepnu
Krátce po jedné hodině ráno zasahovali policisté a záchranáři v Jenštejně u napadení...
Pražské metro,trasa A
Mikulášské jízdy v pražském metru historickou soupravou EČS na lince A v úseku Želivského-Dejvická.
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...
- Počet článků 64
- Celková karma 22,15
- Průměrná čtenost 736x