Babiš a kampaň pro mladé

Když si politika oblékne župan a nahodí swag, vzniká bizarní směs kampaně, módy a marketingu v bezvědomí. Andrej Babiš v roce 2025 sází na mikiny místo billboardů a doufá, že mladí vymění hodnoty za merch.

Froté župan. Politika. Hip-hop. Ne, to není začátek vtipu, to je realita české kampaně roku 2025. Andrej Babiš, muž mnoha tváří (a žádné mimiky), spustil vlastní módní značku.

Ne, Babiš se nezbláznil. Jen našel nový způsob, jak nám říct „Sorry jako“ – tentokrát vyšité na mikinu za 590 korun. Politika je nový swag – říká děda v županu.

A co tím Babiš sleduje?

No přece to, co každý marketér bez svědomí:

Chce být „cool“ – aspoň na oko.

Chce hlasy mladých, bez zbytečných otázek.

Chce, aby se z voliče stal chodící billboard.

Chce rozruch – lajky, reelsy, hádky, oheň ve stories.

Jenže je tu jeden háček: láska ke značce ještě neznamená důvěru

v program. Mladí dnes nosí retro trička NASA, ale nikdo z nich nechce být astronautem. Stejně tak může někdo natáhnout mikinu AB a přitom ho

v životě nevolit. Oblečení totiž nevolí. Mladí volí podle hodnot – ne podle toho, jak dobře sedí střih mikiny.

Ale má u mladých šanci?

To je jako ptát se, jestli si koupíš respekt generace Z, když jim pošleš ke čtyřicátinám ponožky s nápisem YOLO. Jasně, baví se – někdy vtipkují, jindy parodují, nebo si mikinu vezmou na festival. Ale že by se kvůli tomu zvedli od TikToku a šli mu hodit hlas? Spíš ne.

Takže ano, možná si Babiš myslí, že si koupí hlasy. Ale realita může být drsnější než slogan na hrudi. Babišův merch je na sítích virální, to ano. Ale virální není totéž co populární. Možná si koupí jen pozornost – a s ní i ten nevyžádaný dar internetu: parodii.

Je to jako když si babička koupí skejt – možná to mladým přijde roztomilé. Ale neznamená to, že ji vezmou mezi sebe do skateparku.