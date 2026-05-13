ALFA algoritmus
Ve skutečnosti je to ale často jen marketingový kruh, ve kterém se člověk točí tak dlouho, až začne věřit, že jde dopředu.
„Ženy vás ignorují.“
„Feminismus vás ničí.“
„Svět je proti vám.“
To nejsou diagnózy. To je algoritmus. Opakuje se, zjednodušuje, posiluje a monetizuje.
Frustrace se prodává jako kurz. Osamělost jako podcast. Nenávist
k ženám jako mentoring. Paradox? Každá lekce o dominanci je vlastně lekcí o tom, jak zůstat uvězněný ve vlastním egu – ideálně za měsíční poplatek a s affiliate odkazem pod videem.
A tak vzniká zvláštní ekosystém, kde se svoboda nejčastěji měří počtem sledujících.
Uvnitř komunity získává člověk uznání, které venku chybí. Sebepotvrzení se tak přesouvá z reality do obrazovky. Nejde už o to, kým člověk je, ale
o to, jak je viděn.
Ironie je téměř dokonalá: čím víc se mluví o dominanci, tím víc je člověk závislý. Čím víc se mluví o svobodě, tím pevnější jsou neviditelné řetězy algoritmu, který přesně ví, co tě udrží u dalšího videa.
A pak je tu ještě jedna věta, která visí na pozadí celé té krajiny: „Musíš dokázat, že jsi chlap.“
Tahle věta je jádro celého systému. Jakmile musíš ostatním neustále něco dokazovat, nejspíš o tom nejsi přesvědčen ani ty sám.
A tak sociální sítě spojily osamělé a naučily je nenávidět společně.
Eva Sedláková
