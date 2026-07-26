84 milionů korun škody. A zaplatit to mají občané?
Zároveň za svého působení na ministerstvu dostala od Juchelky na starost dohled nad jejich rozdělováním. Střet zájmů jako z učebnice.
Přestože Aleš Juchelka o možném střetu zájmů své exporadkyně i o rizicích, která z něj vyplývají, dobře věděl, varování ignoroval. Janu Semancovou opakovaně veřejně obhajoval, bagatelizoval obavy odborníků a médií a nepříjemným otázkám ohledně jejího působení se dlouhodobě vyhýbal.
A teď přichází to nejhorší. Ministerstvo práce přiznalo, že škoda ve výši 84 milionů korun nebude vymáhána po těch, kteří za vzniklou situaci nesou politickou odpovědnost. Zaplatit ji mají občané prostřednictvím státního rozpočtu.
To je nepřijatelné.
Kde je ta přímá osobní, hmotná a trestní odpovědnost politiků spolu
s jejich odvolatelností, po které volá Okamura a jeho SPD?
Pokud politik navzdory veřejným varováním učiní personální rozhodnutí, které následně vede k milionovým škodám, nemůže jednoduše prohlásit, že účet uhradí daňoví poplatníci. Odpovědnost za takové rozhodnutí přece neleží na občanech, ale na těch, kteří jej učinili.
V běžném životě platí jednoduché pravidlo – kdo způsobí škodu, nese
za ni odpovědnost. Neexistuje žádný důvod, proč by pro papaláše mělo platit něco jiného. Naopak. Čím větší pravomoci mají, tím větší odpovědnost by měli nést.
Částka 84 milionů korun není drobnost. Jsou to peníze, které většina lidí nevydělá ani za několik životů. O to absurdnější je představa, že následky politických rozhodnutí mají nést lidé, kteří s nimi neměli nic společného.
Nejde jen o těch 84 milionů. Jde o princip. Pokud se politici mohou vědomě rozhodovat navzdory varováním, a když se jejich rozhodnutí ukážou jako chybná, jednoduše přenesou účet na občany, pak se
z odpovědnosti stává prázdné slovo.
Veřejná funkce není privilegium. Je to závazek. A součástí tohoto závazku musí být i osobní odpovědnost za vlastní rozhodnutí.
Eva Sedláková
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