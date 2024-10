Jak se Jeroným zamiloval - IV.

Jak si jeden ženatý chlap v kritickém věku myslel, že našel osudovou životní lásku, a proč se mu to nevyplatilo.

Sotva dosedla a objednala si colu, ledabyle prohodil, že se nedávno vrátil z Floridy. Ve skutečnosti tam byl jeho šéf. Jeroným si vypůjčil detaily z jeho barvitého popisu dovolené na firemním večírku a vlastní fantazií ho doladil, včetně líčení, jak si na letišti vypůjčil jako obvykle na běžné popojíždění korvetu a jak silný oceánský proud nesl nějakou starší ženu od břehu a on si toho při odpočinku na pláži všiml dříve než pobřežní hlídka, skočil pro ni a s nasazením vlastního života ji vytáhl a předal záchranářům.

Dagmar se okázale podivila jeho statečnosti, věnovala mu další úsměv a odmlčela se.

Měl pocit, že ho skenuje. Usoudil, že se snaží odhadnout, jestli je ženatý. Aby o ni snad kvůli této banální překážce nepřišel, začal hovořit o své neutěšené situaci. Aniž by se ptala, svěřil se jí, že s manželkou ještě tak nějak je, ale že soužití delší dobu probíhá pouze formálně, bez fyzického kontaktu. Se ženou řeší jen nutné věci kolem běhu domácnosti, ale jinak si žijí každý svůj život nezávisle na tom druhém. O rozvodu prý uvažuje již dávno, jelikož si ho žena v podstatě nevšímá, o sexu ani nemluvě - je v jakémsi charitativním ženském spolku, který pomáhá shánět peníze místnímu dětskému domovu, a většinu času tráví různými schůzkami s ostatními členkami či se sponzory. Na své četné velkorysé návrhy ohledně dělení majetku se doma nedočkal kladné odezvy a zároveň se obává, že manželka by proti němu poštvala dospívající děti, které už odešly z domova na vysokoškolskou kolej. Na odluku netlačil také proto, že do dnešního dne nepotkal osudovou ženu.

Osudovou se snažil vyslovit se zvláštním důrazem.

Dagmar se demonstrativně podivila, že nerozumí tomu, proč s tak skvělým mužem netráví jeho manželka aktivně čas, jelikož ona shledává Jeronýma zábavným, vtipným a milým společníkem, což Jeronýmovi přivodilo hřejivý pocit kolem žaludku. Ona by si prý takového výjimečného muže vážila a podle toho by se k němu chovala.

Jeroným začal v duchu podepisovat rozvodové papíry z obou stran. Dagmar mu ještě pochválila náramek, který prý v jejích očích činil Jeronýma sexy a mladistvým. Termín sexy rozšířil Jeronýmovi příjemné pocity na další části těla a povzbuzen okamžitě objednal nejdražší láhev vína, co v podniku měli.

Pak se Dagmar mezi řečí začala ptát na jeho práci, jakou má pozici, co dělá a posléze i na jeho průměrný měsíční příjem.

Jeroným v duchu zajásal, že zájem ženy značí starostlivost a šetrnost. Vyvodil, že žena se obává, že dnešní účet by mohl zruinovat jeho měsíční rozpočet. Že ho snad Dagmar podceňuje. Zřejmě si není jistá, zda by byla po jeho boku zabezpečena. Svůj příjem tedy pro jistotu značně přifoukl, když měl tak skvěle našlápnuto Dagmar sbalit, a hned navrhl, že příště se mohou sejít v centru, kde jsou nejlepší (a nejdražší) restaurace ve městě.

Dagmar k jeho velké radosti souhlasila a přejela si ústa jasně červenou rtěnkou. Jeronýmovi se chtělo vyskočit na stůl a začít na něm tancovat. Měl pocit, že jeho životní potenciál právě dostoupil vrcholu.