Pohádka nebo realita? Aneb jak Bill zpackal přechod na Windows 11
Tak jo, mám poctivý Vokna 10 (Windows 10), fungujou, mám pocit, že po Windows 2000 zase jednou funkční a pohodový systém.
Ano, Microsoft po dlouhé době vyrobil stabilní a relativně intuitivní systém Windows 10, který nevadil a fungoval.
Windows 11 mě při svém příchodu tedy ponechaly úplně chladným.
Už od začátku se kolem nich šířily zprávy o podivných a přísných nárocích na hardware — TPM, UEFI… prostě zkratky, u kterých běžný smrtelník jen zakroutí hlavou a raději si jde udělat kafe.
Možná si v Redmondu říkali, že pár přísnějších požadavků potěší i jejich dlouhodobé hardwarové partnery… kdo ví.
Každopádně výsledek byl jasný: většina lidí se do upgradu moc nehrnula.
Co tedy vymysleli, ti geniální inženýři z Microsoftu, první mezi rovnými? Nejsou žádný Team 17 (no bohužel, že 😉) nebo František Fuka (softwarový mistře, skláním se před vámi).
Ne, Microsoft je velký, těžkopádný a kotovaný na burze — a tak musel přijít s něčím „velkolepým“.
„Hele Frankie, co že to máš u nás za pozici, kterou si stejně nikdy pořádně neužiješ? Kreativní direktor… Ok, takže konečně vymyslíš nějaké špeko-požadavky na naše skvělé Vokna 11.“
„Ok, Billie, jakože co jako? Myslíš jakože třeba silný procesor, nebo zabereme hodně RAMky, nebo tak něco?“
„Ne, Frankie, to samotné by nestačilo, tentokrát to chce něco extra, čemu nikdo nebude rozumět.“
Frankie si odpoledne zahulí v parku na lavičce a náhlý nával kreativnosti se dostavuje:
„… no jasně — motherboard! Prostě řekneme, že Vokna 11 potřebují mít něco speciálního na motherboardu. Ať si kluci jednou pohrajou s BIOSem.“
„Fakt potřebují?“ ptá se sám sebe.
„No nepotřebují, ale rozkaz zněl jasně…!“
A tak se zrodilo: UEFI only, Secure Boot, TPM/PTT active… Hmm, to by bylo zhruba to hlavní z oficiálních požadavků, co budou Windows uživatelům hlásit.
„A potom – to bude chtít ještě další hack“, říká si Frankie... „aby to neměli ti odvážní, co se do nastavení BIOSu pustí, tak snadné. Jakože to přes splnění těchto požadavků pořád nepůjde.“
To je přece taková windowsovská klasika – v devadesátkách byly problémy s kompatibilitou hodně časté… Že by chtěl Microsoft zavzpomínat na devadesátky?
Takže i když hardwarové nároky plníte, spoustě uživatelů Jedenáctky stejně nejdou nainstalovat a hláška od Voken je prostě jen obecná:
„Váš systém nesplňuje hardwarové nároky.“
No a kde je ten zakopaný pes? Ten je ve stylu oddílu disku (tabulce oddílů).
Tomu skoro nikdo nerozumí, takže pokud se nedoptá na nějakém fóru (ChatGPT to sice zná, ale taky vám to neřekne na první dobrou), tak má smůlu.
Tedy ve stručnosti – to Microsoftem (resp. analýzou ve Windows) nevyřčené tajemství bylo, že vám Jedenáctky půjdou nainstalovat pouze tehdy, pokud váš harddisk funguje ve stylu oddílu disku GPT (nikoli ChatGPT, to je jen čistě náhodná shoda zkratek).
Pokud máte harddisk v MBR, instalace bude systémem odmítnuta s obecným poukazem na nedostatky hardwaru.
Instalace Windows 11 na MBR disk zkrátka selže, protože Secure Boot a UEFI, které jsou pro instalaci potřeba, samy vyžadují styl oddílu v GPT.
No, možná na všechny z nás tyhle nátlaky neplatí a říká si, že není kam spěchat. Sice podpora Desítek končí letos v říjnu, ale stejně si je na počítači můžeme nechat ještě pár let.
Nemusí to tak být úplně pravda. Například pokud se přihlašujete do rozhraní vaší banky, která prostě Desítky musí přestat podporovat. Ano, bezpečnostní záplaty Desítek dále nebudou vydávány, takže se zvyšují bezpečnostní rizika pro přístup do bankovních služeb.
A tak bohužel, bohužel… většina z nás na ty Jedenáctky stejně přejde.
Po dobrém, po zlém, nebo po GPT. Držme si palce.
Poznámka autora:
Tento text je satirický fejeton a neobsahuje žádná faktická tvrzení o společnosti Microsoft ani o konkrétních osobách.
