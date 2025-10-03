Jak se vypořádat s dilematem kvalifikované tajné volby?
Poslední rok docela detailně sleduji předvolební boj. Sjíždím volební debaty parlamentních i neparlamentních stran, zvažuji zkušenosti z minula, kulturu vyjadřování, inteligenci kandidátů i technokratické skills prosadit do budoucna něco přinejmenším přijatelného pro mé vidění světa a společnosti. Mé srdce je neklidné, rozpolcené, nemohu si vybrat. Kulturní emotivita naráží na zkušenost z minula a racionalitu technokratických řešení, rozumné programové priority narážejí na ty nerozumné, rozumné programy narážejí na intelektuálně nepřijatelné kandidáty, intelektuálně a ideologicky přijatelní kandidáti narážejí na zkušenost s jejich činy a rozporuplným jednáním v minulosti, či zcela evidentní nekompetentností v prosazování rozumných cílů. Volební agendou otravuji sebe i okolí, lavíruji v preferencích sem a tam, bolí mě srdce ze špatné volby. Rozhodl jsem se toto dilema i do budoucna řešit takto:
1) Z nabídky 26 politických subjektů kandidujích v parlamentních volbách vyřadím zcela nepřijatelné kandidátky z důvodů intelektuálně-racionálních i esteticko-kulturních, jak z hlediska programových, tak především z hlediska racionálně argumentačních, tj. na základě zkušenosti s jejich konkrétními představiteli. Samozřejmě vyřazuji i subjekty zcela marginální a neznámé, neboť o nich nelze myslet vůbec nic. Tímto sítem mi prošly tři kandidátky, v předvolebním klání můžou být navzájem verbálně antagonistické, ale za výběrem si stojím. Zcela anonymně a tajně je seřadím za sebou.
2) Jdu si dát pivo a poslední cigaretu, abych přesvědčivě zapomněl, jak jsem kandidátky míchal a se zavřenýma očima seřazoval. Po volbách už cigarety nekouřím. V průběhu poslední kouřové s pivem spouštím stopky na mobilu s přesností na jednu setinu. Dopředu si řeknu, že v případě zastavení stopek s poslední číslicí 0 volbu opakuji, jinak poslední číslice v řetězci 1;4;7 znamenají 1, 2;5;8 znamenají 2 a 3;6;9 znamenají 3.
3) Dokouřím, dopiju pivo a anonymně poslepu zastavuji stopky. Vychází mi:
4) Zcela poslepu vybírám první volbu a opatrně ji vkládám do volební obálky:
5) Zbylé volební lístky muchlám do anonymní koule, vyhazuji do koše, neprůhledný igelitový pytel zavazuji a cestou k urně vyhazuji do odpadu.
6) Jdu volit a mé srdce je klidné.
7) Jdu se věnovat rozumnějším věcem.
Eduard Gajdoš
Dám dělovou ránu, bum bum bum bum! A máme písničku pro gól.
Hoja hoj! Česká reprezentace mění pro domácí šampionát gólovou písničku. Je to chyba. Písničku už dávno máme. A boží.
Eduard Gajdoš
Co doopravdy řekl Bill Clinton v Praze a co slyšeli Češi. Má cenu jednat s Rusy?
12.3.2024 se v Praze uskutečnila konference “Naše bezpečnost není samozřejmost”, na které vystoupil s projevem bývalý americký prezident Clinton. Úroveň tlumočení jeho projevu do češtiny byla hodně špatná. Co vlastně tedy řekl?
Eduard Gajdoš
Kolik měřil generál de Gaulle? A jak to slyší Češi a Slováci?
Poslechněte si prosím v ukázce, kolik měřil prezident Charles de Gaulle. Dopředu upozorňuji, že je to ZÁHADA a vedou se kolem toho spory. Mnozí to slyší úplně jinak. Ve skutečnosti měřil mezi 192-197 cm. Nebo ne?
Eduard Gajdoš
Petr Pavel Havel
Prezident Pavel má stylizace, dalo by se říci až převleky, od dětství rád. Zde připomínka jedné stylizace obrazem
Eduard Gajdoš
Politická (ne)kultura - manuál kulturní interakce politika s médii
Politici dnes pod tlakem médií problémy spíše vytvářejí než řeší. Politici média vyhledávají, médiím otročí. Zcela dobrovolně odpovídají na hypotetické otázky coby kdyby. Nehledají dlouhodobě přijatelné kompromisy ale pouhé spory.
