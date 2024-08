Exhibicionista

„Bylo, nebylo, ale stalo se, a všechno je to pravda. V jednom městě, v jedné čtvrti, v jedné ulici, jedna „bába“ povídala…“

Hrouzkovi měli chatu v osadě u řeky. Byla to poslední chata na kraji lesa. Za ní měli malou skalku, o kterou paní Hrouzková s dcerou Monikou rády pečovaly, a která volně navazovala na les a přilehlou cestu. Za léta, co se zde chaty postupně stavěly, se osada rozrůstala, všichni se navzájem znali a noví obyvatelé se rychle do společného života zapojili. Někteří chataři zde žili od jara do podzimu.

Ten rok měl teplý konec jara, a tak trvalí obyvatelé přijeli o něco dřív. V polovině května už bylo v osadě živo. Obvykle někteří odjížděli ráno do města do práce, většinou tři nebo čtyři lidé v autě až na konečnou tramvaje a autobusu. Pár romantických duší jezdilo i lodí. I když to trvalo delší dobu, ráno na řece mělo své půvaby. Odpoledne se zase všichni vraceli zpět do svých chat.

Hrouzkovi zde trvale bývali jen v létě. Ale protože Monika měla letos před maturitou, a bylo tak krásně, rozhodla se strávit „svatý týden“ mimo město. S maminkou se tedy přestěhovaly na chatu a pan Hrouzek za nimi odpoledne jezdil na motorce. Mladá Hrouzková byla „truc kluka“, lezení po stromech jí nedělalo problémy a ráda chodila „studovat“ do lesa. Objevila tam starý dub s mírně šikmou silnou větví, na které sedávala, a opřená o kmen se učila nebo snila. I když ona na cestu viděla, ji pro větve vidět nebylo. V lese trávila spoustu času, protože tam kromě ptačího štěbetání panoval klid, který měla ráda.

Od sousedů se dozvěděli, kdo už se nastěhoval, kdo se chystá v příštích dnech přijet, a že starý Brázda, jeden ze starousedlíků, už také dorazil na chatu, a tentokrát má s sebou kamarádova syna Dana. Dan byl vyšší, obtloustlý puberťák, který byl trochu mentálně zaostalý, a všichni mu říkali Daneček. To, co mu příroda ubrala na rozumu, mu přidala na mužství, se kterým si pubertální mladík nevěděl rady. Občas se s ním chlubil tak, že ho ukazoval, a tak se z něj postupně stal exhibicionista. Byl v podstatě neškodný, jen se sem tam předváděl, obvykle když viděl nějakou trochu méně oblečenou ženu, třeba v šortkách či bikinách. Starý Brázda, který se neustále vyskytoval někde v jeho blízkosti, ho vždy rychle usměrnil. Obvykle stačilo zvýšit hlas. Na druhé straně, když před ním někdo utíkal, Danečka to nesmírně bavilo a smál se hihňavým smíchem. Brázda se klukovi věnoval a chodil, pro jeho radost, stejně oblečený jako on, včetně kšiltovky a trička s nějakým tím „moderním“ nápisem.

Monika se s Danečkem také setkala. Navečer se chystala zalít čerstvě přesazené skalničky. Jen tak v plavečkách nabrala vodu ze sudu s dešťovkou, naklonila se nad skalku a najednou uviděla blízko nad sebou nějaké nohy. Vzhlédla k lesu a uviděla Danečka se spuštěnými kalhotami a mávajícího jakýmsi klackem v ruce. Při bližším pohledu zjistila, čím vlastně mává, ale navenek zachovala klid a zakřičela, ať upaluje s tím mávátkem jinam. Daneček se jako obvykle lekl, natáhl kalhoty, ale to už stál u něj pan Brázda a káral ho za to, co zase dělá. To už Monika neslyšela. Byla zalezlá v chatě, srdce až v krku. Sice dělala hrdinku, ale přece jen jí ten pohled a celá situace vyděsila.

Daneček byl doposud vcelku neškodný, ale najednou začal „přitvrzovat“. Jednou navečer, za šera, chytil zezadu paní Dvořáčkovou a o pár dní později i paní Suchou a osahával je na prsou. Obě ženy začaly utíkat, což Danečka rozveselilo, hihňal se a pan Brázda, vždy v blízkosti, okamžitě zakročil.

Toho podvečera si Monika hověla na svém oblíbeném místě na dubu, když uviděla, že po cestě někdo kráčí. Byla to paní Holá, až ze spodní chaty u řeky. Monika tiše seděla a najednou se z křoví vynořil Daneček a na paní Holou zezadu zaútočil. Jak se překvapená dívka dívala dál, viděla, že Daneček stojí schovaný ve křoví a na všechno se kouká. Ale kdo potom obtěžoval paní Holou? Stejné tričko, stejný nápis, stejná čepice. Paní Holá vystrašeně utíkala pryč, což Danečka rozesmálo, ale to už ho, vždy přítomný pan Brázda, začal kárat. Moniku polila hrůza. Takže obtěžování a osahávání žen bylo dílem starého Brázdy. Málem tím poznáním spadla z větve.

Když oba zmizeli na cestě do své chaty, Monika opatrně slezla ze stromu a lesem, mimo cestu, utíkala domů. Pan Hrouzek naštěstí za chvíli přijel, a tak mu ještě celá rozklepaná pověděla, co viděla. Pan Hrouzek věděl, že by si Monika takovou věc nevymyslela, tak se hned za čerstva vypravil za starým Brázdou.

Jak to celé u Brázdy doma proběhlo, jim neprozradil, jen že starý Brázda zapíral, ale pan Hrouzek mu řekl, že na to má svědka. Kromě toho, Daneček jistě rád povykládá, jaká je to legrace, když strejda Brázda straší ženské, a jak to vlastně dělá. Pan Hrouzek pohrozil policií, ale pro jistotu Monice nařídil, aby se od chaty moc nevzdalovala.

Do konce týdne starý Brázda s Danečkem odjeli. Brázda pak ještě v létě chatu prodal a v osadě zavládl opět klid. Pikantní legenda o Danečkovi chvíli žila vlastním životem, ale jak už to bývá, časem zapadla ve víru jiných událostí. Jen Hrouzkovi věděli, jak to doopravdy bylo.