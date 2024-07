Vesničan z Vysočiny vyrazil s manželkou do Prahy

Počet článků 110

Celková karma 6,08

Průměrná čtenost 1212x

Můj děda byl realistický sochař, já jako karikaturista zas ztvárňuji svět zkarikovaný, ale co by na to děda se už nedozvím...

Více na www.oldrichdworak.cz.



kreslené vtipy, karikatury, humorné ilustrace, vtipné obrázky