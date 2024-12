Nezdwořácký „co nesmím“ kreslený fór

škarohlídům nevhodný a pro suchary kór! + Roztoužená a hádavá žena... a když věci vypadají nejčerněji... :-)

I kreslíř se usměje jen slovům: Silvestr. Čtyřicátnici cinkne v mobilu SMSka: „Hezkého Silvestra – šťastný nový rok – vše nejlepší.“

Čtyřicátnice netuší, od koho to je, nicméně odpovídá: „Díky, přeju hodně chlastu, sexu a orgasmů v příštím roce.“

Po chvíli to v mobilu zas cinkne: „Paní učitelko, to jsem psala já, Miluška Vítková, 3.B.“

A z humoristické historie – vtipy (řecké) staré cca dva tisíce let: K věštci zašel jakýsi navrátilec z ciziny a vyptával se ho na své příbuzné. „Všichni jsou zdrávi, i tvůj otec,“ pravil věštec. Tazatel však řekl: „Ale můj otec je už desátý rok mrtev!“ Věštec na to: „Vždyť po pravdě řečeno svého otce vůbec neznáš!“

Jeden mladý muž řekl roztoužené ženě: „Paní, co budeme dělat? Pojíme, nebo se pomilujeme?“ „Jak chceš ty, ale není tady ani skýva chleba.“

Muž měl řečnou a hádavou ženu. Když umřela, dal ji z domu vynést na štítě. Kdosi to viděl a ptal se, proč to. Muž odpověděl: „Vždyť to byla válečnice.“

+ 2x moudro: „Když věci vypadají nejčerněji, je ti štěstí nablízku, nabádajíc tě, aby ses pevně držel, zachoval klid a dobré srdce. Věz, že vždy se přihodí nějaké východisko a statečné srdce je najde!“ Ernest Thompson Seton.

„Všechno, co skutečně potřebujeme, můžeme celkem levně koupit, jen zbytečnosti jsou drahé. Opravdu krásné věci se neprodávají vůbec. Kdykoliv můžeme hledět na východ i západ slunce, na oblaka plující po obloze, na květiny u cesty. Také do síně noci, osvětlené pravými hvězdami, se žádné vstupné neplatí.“ Axel Munthe.