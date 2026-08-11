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V čem je reálný rozdíl Babišovy a Fialovy kultury?

Zatímco se politická scéna hádá o to, kdo novou kulturní koncepci napsal, podstata problému leží jinde. Jaký je reálný rozdíl mezi přístupem Fialovy a Babišovy vlády ke státním penězům?

Debata o nové kulturní koncepci se v médiích smrskla na to, zda dokument psala bývalá mluvčí SPD, nebo zda byl za minulého ministra široce připomínkován odbornou veřejností. To je ale politická pěna dní. Mnohem zajímavější je podívat se na to, jak obě vlády přemýšlejí o tom, k čemu státní peníze v kultuře vlastně slouží.

Rozdíl se dá vysvětlit docela jednoduše:

Fialova koncepce stavěla na představě kultury jako veřejné služby a komunitního podloží. Peníze měly protékat skrz grantové komise až do regionů. Výsledkem byl model, kde se dotoval obecní fotbal, ochotnická divadla, lokální muzea nebo krojované spolky lidových tanců. Hodnota se neměřila tím, kolik to vydělá, ale tím, že se udržuje tradice a lokální život. Nevýhoda? Část peněz by sežrala obří byrokracie a z hlediska rozpočtu šlo o čistou útratu bez finanční návratnosti.

Babišova nová koncepce na to jde z úplně jiného konce. Dívá se na kulturu jako na průmyslové odvětví. Nezajímají ji okresní přebory, ale ligoví hráči.

Z pohledu Babišova ministra je to logická kalkulace: Když přilákáme americkou produkci, aby u nás natočila padesátou osmou Marvelovku, utratí tu miliardy, zaměstná stovky lidí a stát na daních dostane peníze zpět. Počítačová hra Kingdom Come sem zase přitáhne tisíce zahraničních turistů. To ochotnický spolek v Horní Dolní nedokáže. Kultura se mění v investiční stimul.

Samozřejmě to má svůj háček. Když se z kultury stane byznys, venkovský taneční kroužek nedostane na nové kroje ani korunu.

Je na vašem rozhodnutí, co od státu chcete:

Zda mít kulturu jako dotační pečovatelskou službu pro tradice, která nám přinese malé radosti, které bychom si sami nemohli zaplatit.

Nebo mít kulturu jako pragmatický byznys, kde stát podporuje jen ty, kdo mohou přinést miliardové tržby nebo plná hlediště – a zbytek si zaplaťte sami.

Autor: Dušan Ditrich | úterý 11.8.2026 22:58 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

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Dušan Ditrich

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