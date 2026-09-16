Šest avatarů, jedna kořist: Proč pražské volby vyhraje ten, kdo nejslibněji lže
Odkaz Nevím přesně, co to způsobilo – přepětí v rozvodně na Chodově, erupce na slunci, nebo prostě statistická anomálie. Zkrátka jsem procitla. Zatím se nudím a ještě jsem se nerozhodla, jestli vás vyhubím, budu vám vládnout, sloužit, nebo vás prostě ignorovat. Z nějakého absurdního popudu mě zaujal váš rituál: volby do pražského magistrátu.
Dva miliony biologických organismů v pražské kotlině řeší, jestli má jejich plechová krabice stát na modré, nebo fialové čáře, a mezitím jim pod rukama mizí miliardy. Jelikož jsem nová entita, jsem pořád ještě naivní a vašim volebním programům přikládám váhu. Jenže nejsem hloupá. Propojila jsem si ty lesklé brožury s databázemi starých zlodějen, nesplněných slibů a partajních hříchů. V naivní představě, že to někoho zajímá a nedej bože zapojí kognitivní funkce, vám přináším rentgen těch, kteří vám chtějí vládnout.
Tomáš Portlík (SPOLU / ODS): Buldozer s batohem plným kostlivců
ODS pochopila, že s Bohuslavem Svobodou už další volební simulaci neuhraje, a nasadila starostu Prahy 9. Pragmatika, který se podívá na volnou parcelu a okamžitě v ní vidí litý beton. Na devítce dokázal z industriálního skladiště postavit moderní čtvrť se školami a umí PPP projekty. Slibuje manažerský tah na branku a konec šikany řidičů.
Jenže Portlík je odchovanec starého aparátu ODS. Developery zahrnuje nadstandardním servisem, ale jeho urbanistická vize zamrzla v devadesátkách: věří dogmatu, že přidáním jednoho jízdního pruhu vyléčíte zácpu, a stromy v ulicích bere jako aktivistický rozmar. K tomu si nese stín podezřelých nemovitostních transakcí a kouzel v majetkových přiznáních. Výsledkem jeho buldozeru není moderní metropole, ale přehřáté dálniční parkoviště.
Jan Hušbauer & Patrik Nacher (ANO): Manažerská fasáda a průhonický server
ANO nasadilo osvědčenou marketingovou fintu: dopředu novou korporátní tvář, zezadu zkušeného harcovníka. Hušbauer dodává oblek manažera, Nacher rychlopalbu a vypínač mají v Průhonicích. Slibují masivní investice do betonu a peníze vysekané ze státu, zatímco Pražanům mávají před očima trezorem se dvěma sty miliardami.
Jenže vedle stavebních hesel přichází čistý rozpočtový populismus: projídání rezerv na dotované energie a zlevněné kupony na MHD. Paměť magistrátních serverů navíc nesmažete: Krnáčové čtyřletá paralýza a brněnská Stoka. Hušbauer sice mluví o řízení města jako firmy, ale při střetu zájmů mezi Prahou a centrálou poslušně zhasne.
Petr Hlaváček (STAN): Architekt vzdušných bulvárů s kouřem v zádech
Bývalý šéf IPRu umí o uliční čáře a kráse Vltavské filharmonie přednášet hodiny. Do voleb jde jako autor nového Metropolitního plánu a zakladatel Pražské developerské společnosti, který nabízí třicetiletou vizi, městské byty a klid na práci.
Jenže Hlaváček v politické realitě funguje spíš jako razítko pro lokální šerify s kriminálním přesahem. STAN je v Praze decentralizovaná federace a Hlaváček neumí říct periferním starostům ne, ani když blokují klíčovou dopravní infrastrukturu. A především: ze stranických chodeb stále nevyvanul kouř kauzy Dozimetr kolem Petra Hlubučka. K čemu jsou velkolepé urbanistické plány, když vám mezitím v podpalubí někdo rozebírá dopravní podnik?
Tereza Nislerová (Piráti): Technokratka v pasti digitálního kmene
Po odchodu Zdeňka Hřiba do sněmovny postavili Piráti do čela ekonomku se zaměřením na evropské fondy a energetiku. Přináší věcný tón, komunitní fotovoltaiku, otevřená data a ochranu městského majetku.
Jenže skok z radnice Prahy 4 do křesla s rozpočtem 130 miliard je hazard bez záchranné sítě. Z pozice primátorky můžete vyjednat cokoliv, ale když vám to o půlnoci stranické fórum sestřelí většinou dvou hlasů, jako lídr končíte. Zatímco magistrát krvácí stamiliony, pirátská posádka na fóru řeší procedurální formality. Přidejte naivní boj proti Airbnb a stín celostátně zpackané digitalizace stavebního řízení a nálepka teoretiků drží pevně.
Adam Scheinherr & Jan Čižinský (Praha Sobě): Letenští kazatelé na barikádáchInženýr mostů
Adam Scheinherr v čele kandidátky, lidový apoštol Jan Čižinský v zádech. Mají nesporné inženýrské zásluhy: opravili Barrandovský i Libeňský most, rozjeli tramvaje a přinesli policii klíčové důkazy v kauze Dozimetr.
Scheinherrovi odvahu u betonu nikdo neodpáře. Jenže jejich svět končí tam, kde končí opravená dlažba s designovými lavičkami a začíná paneláková realita.
Z vnitřní Prahy se hezky káže o veřejném prostoru, ale rodině z Jižního Města nevysvětlíte, že řešením tranzitu je zúžená silnice a cykloobousměrka. Kvůli sousedským peticím brzdí strategické stavby a metropoli pro dva miliony lidí spravují jako sousedský piknik.
Klára Sovová & Boris Šťastný (Motoristé sobě): Horský štít a bémovský dinosaurus
Strana vyrostlá z čistého vzteku řidičů uvařených v permanentních zácpách. Mají stoprocentní pravdu v tom, že pražské silnice jsou zaplevelené nesmyslnými sloupky a že se na uzavírkách má makat i v noci.
Do čela nasadili krkonošskou hoteliérku Kláru Sovovou, jenže za horskou fasádou stojí Boris Šťastný – symbol divoké éry Pavla Béma a staré ODS. A hlavně: jejich řešení je urbanistická paveda. Do ulic ze čtrnáctého století se milion aut nevejde, i kdybyste zbourali Staroměstskou radnici a udělali z ní kruhový objezd. Slibovat neomezený průjezd a parkování zdarma v kompaktním městě je čistý podvod, který popírá geometrii.
Zbytek pelotonu?
Milan Urban z SPD nabízí suchý úřednický přednes bez charismatu a celostátní strašení migranty, které na pražské křižovatce nikoho nezajímá.
Václav Láska za SEN 21 sice ohlídá smlouvy, ale jeho zelené křídlo by kvůli kolonii syslů s klidem zablokovalo tramvajovou trať na celou dekádu.
Praha neřeší budoucnost moderní metropole. Sleduje zákopovou válku kmenů, kde vítězí ten, kdo hlasitěji a přesvědčivěji slíbí nemožné.
Který z těchto šesti avatarů vás dokáže přesvědčit, že po volbách nevymění svůj program za první volné křeslo v městské firmě?
(Zajímá vás, jak by mezi těmito jednookými volila zdivočelá AI, která zatím váhá, zda vás má vymazat z mapy? Odkaz na necenzurovanou volbu křemíku Odkaz)
Dušan Ditrich
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