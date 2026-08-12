Nová Trumpova cla – rozhovor s Broukem Pytlíkem
Karel Novák, Světový obzor:
Dobrý den, pane Pytlíku. Vy tvrdíte, že Spojené státy by se zhroutily, kdyby jim svět přestal dodávat zboží. To jako vážně?
Brouk Pytlík, expert na všechno:
S naprostou vážností. Amerika je skvěle vyleštěná značka, která ale nic nevyrábí, pouze konzumuje. Když přestanete dodávat, zůstane jim jen vlastní řečnický styl, letadlové lodě a dolar.
Novák:
Ale přece mají silnou ekonomiku?
Pytlík:
Mají silnou spotřebitelskou ekonomiku. Ne výrobní. Spotřebují všechno, co jim zbytek světa vyrobí. Když se ten svět sebere a řekne: „Stop,“ tak jim do pár dní dojdou šroubky, čipy, léky i spodky.
Novák:
A tím je jako položíme?
Pytlík:
Položí se sami. Žádné bomby, žádné tanky. Jen pár týdnů ticha v přístavech a skladech. A ano – i ty jejich letadlové lodě mají náhradní díly z Asie.
Novák:
Dobře, ale co by to udělalo s námi? S Čínou, EU, Kanadou?
Pytlík:
Když to uděláme chytře – skoro nic. Stačí, když vlády vykoupí to, co měly firmy vyvézt. V loňských objemech, za loňské ceny. Výroba poběží, lidé nepřijdou o práci.
Novák:
A kde na to ty vlády vezmou?
Pytlík:
Kolik by to stálo? Cca 170 miliard dolarů ( , půlka měsíčního celkového importu) za celý svět. Evropa má kumulovaný roční rozpočtový schodek přes 600 mld. eur. To jsou drobné – za efekt, který změní rovnováhu světa.
Novák:
A co by dělala Amerika?
Pytlík:
Panika. Regály se vyprázdní, výroba se zastaví, trhy padnou, lidé vyrazí do ulic.
Vláda by do týdne padla. Bez výstřelu.
A vojensky? Proti komu chcete nasadit armádu, když vás přestal zásobovat celý svět a máte lidi v ulicích?
Novák:
To zní jako ideální plán. Tak proč to nikdo neudělá?
Pytlík:
Protože se všichni bojí, že soused zradí.
A taky se bojí odplaty – že USA použijí dolar, SWIFT, sankce, nebo jen „Ameriku“.
Ale jak dlouho se budeme klanět tomu, kdo si bez nás nekoupí ani vlastní zubní pastu?
Novák:
A co by udělala nová americká vláda? Mstila by se?
Pytlík:
Neměla by proč. Dostala se bezpracně k moci. A možná by si uvědomila, že USA jsou sice nejlepší a nejsilnější, ale nemůžou válčit s celým světem naráz.
Novák:
Takže nový svět?
Pytlík:
Ne nutně. Nová vláda, stejný systém – a snad méně arogance, více spolupráce.
Svět, kde si konečně přestaneme myslet, že když je někdo nejsilnější, má nárok řídit zbytek planety.
Dušan Ditrich
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